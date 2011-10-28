13 декабря состоится публичный запуск клиента Waves 1.0 - Новости криптовалют | MMGP

Waves, известная как платформа для эмиссии, торговли и обмена активами на блокчейне, сегодня заявила о том, что после многих месяцев напряженной работы представит сообществу нового клиента Waves 1.0. На данный момент платформа находится на стадии закрытого бета-теста.
13 декабря 2017 года компания Waves Platform проведет специальное мероприятие в Амстердаме, на котором собственно и представит публике свой продукт. Команда Waves продемонстрирует работу каждой опции новой платформу каждому участнику мероприятия. Количество гостей ограничено.
Напомню, что в этому году Waves Platform запустила децентрализованную биржу Waves DEX, цель которой кардинально изменить торговлю токенами на криптобиржах.