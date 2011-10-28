13 декабря состоится публичный запуск клиента Waves 1.0 - Новости криптовалют | MMGP
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13 декабря состоится публичный запуск клиента Waves 1.0

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13 декабря состоится публичный запуск клиента Waves 1.0

Waves, известная как платформа для эмиссии, торговли и обмена активами на блокчейне, сегодня заявила о том, что после многих месяцев напряженной работы представит сообществу нового клиента Waves 1.0. На данный момент платформа находится на стадии закрытого бета-теста.

13 декабря 2017 года компания Waves Platform проведет специальное мероприятие в Амстердаме, на котором собственно и представит публике свой продукт. Команда Waves продемонстрирует работу каждой опции новой платформу каждому участнику мероприятия. Количество гостей ограничено.

Напомню, что в этому году Waves Platform запустила децентрализованную биржу Waves DEX, цель которой кардинально изменить торговлю токенами на криптобиржах.


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Метки
waves, waves отзывы, криптовалюта, токены
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