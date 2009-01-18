Безопасность Perfect Money - Perfect Money | MMGP

для безопасности аккаунта пользователя перфект мани предлагает
Цитата:
Проверка подлинности пользователя
При входе в систему с неизвестного IP-адреса Perfect Money отправляет Вам сообщение на e-mail с кодом подтверждения.
SMS-авторизация
Активировав данную опцию, при входе в систему Вам на мобильный телефон отправляется сообщение, содержащее код, необходимый для входа в систему.
Примечание: Отправка SMS - это платная операция. Стоимость: $0.1 USD за каждое сообщение.
Кодовая карта
При активировании данной опции Вам необходимо будет вводить определенный код с кодовой карты во время операций перевода средств или вывода их из системы
API (Автоматизированный Программный Интерфейс)
Не включайте API на Вашем аккаунте если Вы получили заявку на его подключение от третьих лиц. Игнорирование данной рекомендации может привести к взлому Вашего аккаунта.
Включение данной опции активирует на вашем аккаунте интерфейс для автоматического приема платежей.
достаточно ли проверки подлинности пользователя для безопасности аккаунта или одного фактора мало и надо хотя бы дополнительно пользоваться смс-авторизацией? стоит ли дополнительно использовать кодовую карту и апи? реально ли обезопасить свой аккаунт на 100 процентов?