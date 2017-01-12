trustbillion - trustbillion.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 30.11.2017
Машинный перевод:
Планы:
Цитата:
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Trust Billion - одна из самых быстрорастущих онлайн-инвестиционных программ в мире! Мы предоставляем нашим членам множество инструментов, которые помогут им лучше понять всю предлагаемую финансовую платформу. Мы также уточнили наше предложение и представили множество новых продуктов в нашей заявке, чтобы продолжить предоставлять нашим клиентам окончательный опыт онлайн-инвестиций. Наши услуги могут представлять интерес для предпринимателей, корпораций и обычных лиц, не имеющих опыта ведения бизнеса. Мы создали прочную технологическую платформу с действительно творческими функциями, которые позволяют инвесторам легко зарабатывать деньги. Наша команда профессионалов знает, как найти лучшие возможности и управлять портфелями для всех инвесторов. 99% транзакций на нашем сервисе производится мгновенно.
STARTER
0.21% HOURLY FOR 600 HOURS
MINIMUM INVESTMENT 10 USD
MAXIMUM INVESTMENT 999 USD
TOTAL RETURN 126%
PREMIUM
0.25% HOURLY FOR 900 HOURS
MINIMUM INVESTMENT 1000 USD
MAXIMUM INVESTMENT 10000 USD
TOTAL RETURN 225%
ESSENTIALS
3.1% DAILY FOR 50 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 20 USD
MAXIMUM INVESTMENT 999 USD
TOTAL RETURN 155%
ADVANCED
4.1% DAILY FOR 60 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 1000 USD
MAXIMUM INVESTMENT 25000 USD
TOTAL RETURN 246%
ULTIMATE
150% AFTER 15 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 50 USD
MAXIMUM INVESTMENT 999 USD
TOTAL RETURN 150%
ENTERPRISE
350% AFTER 30 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 1000 USD
MAXIMUM INVESTMENT 50000 USD
TOTAL RETURN 350%
Принимает:
PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.
Рефералка:
5%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 12/01/2017 00:36
From/To Account : U14350127
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 196640314
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to T-BILLION FINANCIAL GROUP LTD User megahyipru.
***Тема создана для ознакомления!!!