trustbillion - trustbillion.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Mega-Hyip Премиум



Имя: Makc Пол: Мужской Возраст: 34 Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.07.2010 Сообщений: 53,792 Благодарностей: 6,217 УГ: 8 КП: 0.377

trustbillion - trustbillion.com Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 30.11.2017



Машинный перевод:



Цитата: Trust Billion - одна из самых быстрорастущих онлайн-инвестиционных программ в мире! Мы предоставляем нашим членам множество инструментов, которые помогут им лучше понять всю предлагаемую финансовую платформу. Мы также уточнили наше предложение и представили множество новых продуктов в нашей заявке, чтобы продолжить предоставлять нашим клиентам окончательный опыт онлайн-инвестиций. Наши услуги могут представлять интерес для предпринимателей, корпораций и обычных лиц, не имеющих опыта ведения бизнеса. Мы создали прочную технологическую платформу с действительно творческими функциями, которые позволяют инвесторам легко зарабатывать деньги. Наша команда профессионалов знает, как найти лучшие возможности и управлять портфелями для всех инвесторов. 99% транзакций на нашем сервисе производится мгновенно. Планы:



STARTER

0.21% HOURLY FOR 600 HOURS

MINIMUM INVESTMENT 10 USD

MAXIMUM INVESTMENT 999 USD

TOTAL RETURN 126%



PREMIUM

0.25% HOURLY FOR 900 HOURS

MINIMUM INVESTMENT 1000 USD

MAXIMUM INVESTMENT 10000 USD

TOTAL RETURN 225%



ESSENTIALS

3.1% DAILY FOR 50 DAYS

MINIMUM INVESTMENT 20 USD

MAXIMUM INVESTMENT 999 USD

TOTAL RETURN 155%



ADVANCED

4.1% DAILY FOR 60 DAYS

MINIMUM INVESTMENT 1000 USD

MAXIMUM INVESTMENT 25000 USD

TOTAL RETURN 246%



ULTIMATE

150% AFTER 15 DAYS

MINIMUM INVESTMENT 50 USD

MAXIMUM INVESTMENT 999 USD

TOTAL RETURN 150%



ENTERPRISE

350% AFTER 30 DAYS

MINIMUM INVESTMENT 1000 USD

MAXIMUM INVESTMENT 50000 USD

TOTAL RETURN 350%



Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 5%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 12/01/2017 00:36

From/To Account : U14350127

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 196640314

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to T-BILLION FINANCIAL GROUP LTD User megahyipru.



***Тема создана для ознакомления!!! Старт: 30.11.2017STARTER0.21% HOURLY FOR 600 HOURSMINIMUM INVESTMENT 10 USDMAXIMUM INVESTMENT 999 USDTOTAL RETURN 126%PREMIUM0.25% HOURLY FOR 900 HOURSMINIMUM INVESTMENT 1000 USDMAXIMUM INVESTMENT 10000 USDTOTAL RETURN 225%ESSENTIALS3.1% DAILY FOR 50 DAYSMINIMUM INVESTMENT 20 USDMAXIMUM INVESTMENT 999 USDTOTAL RETURN 155%ADVANCED4.1% DAILY FOR 60 DAYSMINIMUM INVESTMENT 1000 USDMAXIMUM INVESTMENT 25000 USDTOTAL RETURN 246%ULTIMATE150% AFTER 15 DAYSMINIMUM INVESTMENT 50 USDMAXIMUM INVESTMENT 999 USDTOTAL RETURN 150%ENTERPRISE350% AFTER 30 DAYSMINIMUM INVESTMENT 1000 USDMAXIMUM INVESTMENT 50000 USDTOTAL RETURN 350%PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.5%Date : 12/01/2017 00:36From/To Account : U14350127Amount : -50.00Currency : USDBatch : 196640314Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to T-BILLION FINANCIAL GROUP LTD User megahyipru.

Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.

Лучший Mega-Hyip.ru монитор - Возвращаю До 1500% рефских, платим больше всех.

СДАЕТСЯ место под рекламу, писать в личку...

__________________