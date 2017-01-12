trustbillion - trustbillion.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 05:29
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Mega-Hyip
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 53,792
Благодарностей: 6,217
УГ: 8
КП: 0.377
trustbillion - trustbillion.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 30.11.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Trust Billion - одна из самых быстрорастущих онлайн-инвестиционных программ в мире! Мы предоставляем нашим членам множество инструментов, которые помогут им лучше понять всю предлагаемую финансовую платформу. Мы также уточнили наше предложение и представили множество новых продуктов в нашей заявке, чтобы продолжить предоставлять нашим клиентам окончательный опыт онлайн-инвестиций. Наши услуги могут представлять интерес для предпринимателей, корпораций и обычных лиц, не имеющих опыта ведения бизнеса. Мы создали прочную технологическую платформу с действительно творческими функциями, которые позволяют инвесторам легко зарабатывать деньги. Наша команда профессионалов знает, как найти лучшие возможности и управлять портфелями для всех инвесторов. 99% транзакций на нашем сервисе производится мгновенно.
Планы:

STARTER
0.21% HOURLY FOR 600 HOURS
MINIMUM INVESTMENT 10 USD
MAXIMUM INVESTMENT 999 USD
TOTAL RETURN 126%

PREMIUM
0.25% HOURLY FOR 900 HOURS
MINIMUM INVESTMENT 1000 USD
MAXIMUM INVESTMENT 10000 USD
TOTAL RETURN 225%

ESSENTIALS
3.1% DAILY FOR 50 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 20 USD
MAXIMUM INVESTMENT 999 USD
TOTAL RETURN 155%

ADVANCED
4.1% DAILY FOR 60 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 1000 USD
MAXIMUM INVESTMENT 25000 USD
TOTAL RETURN 246%

ULTIMATE
150% AFTER 15 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 50 USD
MAXIMUM INVESTMENT 999 USD
TOTAL RETURN 150%

ENTERPRISE
350% AFTER 30 DAYS
MINIMUM INVESTMENT 1000 USD
MAXIMUM INVESTMENT 50000 USD
TOTAL RETURN 350%

Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.

Рефералка: 5%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 12/01/2017 00:36
From/To Account : U14350127
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 196640314
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to T-BILLION FINANCIAL GROUP LTD User megahyipru.

***Тема создана для ознакомления!!!
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Mega-Hyip вне форума  
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