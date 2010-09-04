Наследника Nokia 5 ждут серьёзные изменения - Новости технологий и интернета | MMGP
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Наследника Nokia 5 ждут серьёзные изменения

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Наследника Nokia 5 ждут серьёзные изменения

В базе данных популярного бенчмарка GFXBench замечен ещё не анонсированный смартфон Nokia с модельным номером TA-1041. В описании говорится о наличии дисплея с диагональю 5,2 дюйма. Среди всех аппаратов бренда такой же показатель у Nokia 5 и 7, но так как последний был представлен совсем недавно, то есть вероятность, что перед нами обновлённая «пятёрка».


Предполагаемый Nokia 5 (2018) получит 5,2-дюймовый Full HD-дисплей, восьмиядерный процессор Snapdragon 630 (в оригинале был Snapdragon 430), 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ, 16-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную «фронталку» и Android 7.1.1 Nougat в качестве предустановленной системы. Не исключено, что к релизу гаджет будет работать на Android 8.0 Oreo.


Nokia 5Nokia 5 (2017)

Оригинальный Nokia 5 был представлен в феврале, поэтому анонса обновлённой версии стоит ждать на CES 2018 или MWC 2018.

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