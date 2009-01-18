Иглоукалывание - Здоровье и спорт | MMGP
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Иглоукалывание
Цитата:
Акупунктура является одним из краеугольных камней старой китайской медицины. Самый старый медицинский учебник в мире, более 4000 лет назад, описывает иглоукалывание и теорию, лежащую в его основе.


В фундаментальной теории традиционной китайской медицины говорится, что во всем теле есть энергия. Эта сила, известная как Ци (произносится как «чи»), включает в себя все существенные аспекты жизни - физические, эмоциональные и духовные. Ци течет по различным каналам по всему телу. Когда поток Qi затруднен, может возникнуть болезнь.


Акупунктуристы используют девять типов стерильных одноразовых игл различной длины. Существует множество точных методов, используемых акупунктуристами для вставки игл. Очки могут быть иглы под разными углами относительно поверхности кожи. Акупунктурист может вставлять иглу с помощью различных движений или комбинаций движений, включая методы выталкивания, выщипывая и вибрации. В зависимости от терапии и лечения можно использовать нагретые травы для иглы, или электричество может использоваться для стимуляции точек через иглу.
кому делали иглоукалывания? как ощущения?какая польза или вред?
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