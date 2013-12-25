Binar Option - binar-option.org - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Binar Option - binar-option.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 00:11
#1
MONITORHYIP
Премиум
 
Аватар Мониторинг Хайпов
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,941
Благодарностей: 722
Записей в блоге: 4
УГ: 35
КП: 0.262
подарки
Binar Option - binar-option.org
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!






Старт проекта: 30.11.17 (21:00)






Цитата:
Бинарный опцион – это одна из разновидностей биржевого контракта, который используется для получения прибыли на движениях цены активов (валют, акций, товаров) на мировых финансовых рынках. Покупатель бинарного опциона в момент покупки делает прогноз как изменится цена его актива. Данный финансовый инструмент обладает фиксированной стоимостью, заранее известным временем истечения контракта и размером потенциальной прибыли.
Деятельность компании Binar Option подразумевает под собой работу с контрактами, которые дают заранее известную и стабильно высокую прибыль. Заработок рассчитывается путем умножения базовой цены на коэффициент прибыльности, равный 1,8 пункта как для внутридневных, так и для срочных опционов. При этом риск ограничен ценой контракта, поскольку после покупки опциона со счета клиента снимается сумма, равная его стоимости. В случае выигрыша на счет клиента возвращается полная стоимость опциона вместе с прибылью. В случае проигрыша удерживается только стоимость опциона. Любое изменение курса позволяет получать прибыль, даже если это изменение минимально.
Система трейдинга автоматизирована, специальные алгоритмы анализируют статистическую информацию за последние 5 лет, и выводят прогнозы направления котировок, таким образом совершая прибыльные сделки на бирже. Почасовая прибыль для наших инвесторов досупная для вывода на свой персональный номер счета.



Инвестиционные планы:
20% за 48 часов, 10-10000$. Начисления каждые 12 часов
30% за 30 часов, 300-10000$. Начисления каждые 6 часов
40% за 24 часов, 800-10000$. Начисления каждый час
Депозит включен в начисления

__________________________


Реф-программа: 5-2-1%
Оплата: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, AdvCash, Qiwi
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да





Мои депозит:

Дата операции: 30 Ноя 2017 22:24
ID операции: 436160648
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Сумма получения: 100.00 $



__________________
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Мониторинг Хайпов вне форума  
Старый Сегодня, 00:42
#2
Любитель
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2017
Сообщений: 575
Благодарностей: 86
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Binar Option - binar-option.org
Цитата:
Name: Vova Kavalova
Organisation: REG RU
Street: Ul nersik stid 24
City: Sibernova
State: NIDDERLANDI
Postalcode: 123456 ()
Country: Russian Federation Russian Federation
Telephone: +7.98566555687 Russian Federation()
Phone Type: mobile : Moskovskaya Oblast Mobile TeleSystems

Нормально так данные заполнил админ бинар опциона)))
__________________
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Edward Selder вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
InvestBit (Сегодня), Rudolfodessa (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:40
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 42
Благодарностей: 7
УГ: 9
КП: 0.000
Re: Binar Option - binar-option.org
Это из кооператива быстроскамеров,подарочек пахучий прилетел.

добавлено через 21 минуту
А как вам этот адрес в Лондоне)))))

31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM +44 (203) 885 45 92 телефоны в Лондоне пишутся так++44(20) хххх-хххх.

Как назыают улицы в Лондоне-Названия улиц Лондона состоят, как и у нас, из двух слов. Первое слово — собственно название, а второе может означать:

Мощеную дорогу (street),
Спуск с возвышенности (hill, rise),
Низменное место (vale),
Дорогу, по которой ездили верхом (road),
Непрерывный ряд домов (terrace),
Широкую улицу, обсаженную деревьями (avenue),
Аллею (walk) и т.д.

Эти абормоты наверное живут в каком то рве,и знаю , в Лондоне есть клуб и район Челси.Насчет я района это я погорячился,наверное и этого не знают. Улицы такой в Лондоне нет. Это школяры или жители с улицы коровий ров.

добавлено через 26 минут
А как вам этот адрес в Лондоне)))))

31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM +44 (203) 885 45 92 телефоны в Лондоне пишутся так++44(20) хххх-хххх.

Как назыают улицы в Лондоне-Названия улиц Лондона состоят, как и у нас, из двух слов. Первое слово — собственно название, а второе может означать:

Мощеную дорогу (street),
Спуск с возвышенности (hill, rise),
Низменное место (vale),
Дорогу, по которой ездили верхом (road),
Непрерывный ряд домов (terrace),
Широкую улицу, обсаженную деревьями (avenue),
Аллею (walk) и т.д.

Эти абормоты наверное живут в каком то рве,и знают , в Лондоне есть клуб и район Челси.Насчет я района это я погорячился,наверное и этого не знают. Улицы такой в Лондоне нет. Это школяры или жители с улицы коровий ров.
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.

Последний раз редактировалось Rudolfodessa; Сегодня в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
Rudolfodessa вне форума  
Старый Сегодня, 02:51
#4
Премиум
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 18
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Binar Option - binar-option.org
жульничество
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