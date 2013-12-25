Binar Option - binar-option.org - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 30.11.17 (21:00)
Цитата:
Бинарный опцион – это одна из разновидностей биржевого контракта, который используется для получения прибыли на движениях цены активов (валют, акций, товаров) на мировых финансовых рынках. Покупатель бинарного опциона в момент покупки делает прогноз как изменится цена его актива. Данный финансовый инструмент обладает фиксированной стоимостью, заранее известным временем истечения контракта и размером потенциальной прибыли.
Деятельность компании Binar Option подразумевает под собой работу с контрактами, которые дают заранее известную и стабильно высокую прибыль. Заработок рассчитывается путем умножения базовой цены на коэффициент прибыльности, равный 1,8 пункта как для внутридневных, так и для срочных опционов. При этом риск ограничен ценой контракта, поскольку после покупки опциона со счета клиента снимается сумма, равная его стоимости. В случае выигрыша на счет клиента возвращается полная стоимость опциона вместе с прибылью. В случае проигрыша удерживается только стоимость опциона. Любое изменение курса позволяет получать прибыль, даже если это изменение минимально.
Система трейдинга автоматизирована, специальные алгоритмы анализируют статистическую информацию за последние 5 лет, и выводят прогнозы направления котировок, таким образом совершая прибыльные сделки на бирже. Почасовая прибыль для наших инвесторов досупная для вывода на свой персональный номер счета.
Инвестиционные планы:
20% за 48 часов, 10-10000$. Начисления каждые 12 часов
30% за 30 часов, 300-10000$. Начисления каждые 6 часов
40% за 24 часов, 800-10000$. Начисления каждый час
Депозит включен в начисления
Это из кооператива быстроскамеров,подарочек пахучий прилетел.
добавлено через 21 минуту
А как вам этот адрес в Лондоне)))))
31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM +44 (203) 885 45 92 телефоны в Лондоне пишутся так++44(20) хххх-хххх.
Как назыают улицы в Лондоне-Названия улиц Лондона состоят, как и у нас, из двух слов. Первое слово — собственно название, а второе может означать:
Мощеную дорогу (street),
Спуск с возвышенности (hill, rise),
Низменное место (vale),
Дорогу, по которой ездили верхом (road),
Непрерывный ряд домов (terrace),
Широкую улицу, обсаженную деревьями (avenue),
Аллею (walk) и т.д.
Эти абормоты наверное живут в каком то рве,и знаю , в Лондоне есть клуб и район Челси.Насчет я района это я погорячился,наверное и этого не знают. Улицы такой в Лондоне нет. Это школяры или жители с улицы коровий ров.
добавлено через 26 минут
А как вам этот адрес в Лондоне)))))
31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM +44 (203) 885 45 92 телефоны в Лондоне пишутся так++44(20) хххх-хххх.
Как назыают улицы в Лондоне-Названия улиц Лондона состоят, как и у нас, из двух слов. Первое слово — собственно название, а второе может означать:
Мощеную дорогу (street),
Спуск с возвышенности (hill, rise),
Низменное место (vale),
Дорогу, по которой ездили верхом (road),
Непрерывный ряд домов (terrace),
Широкую улицу, обсаженную деревьями (avenue),
Аллею (walk) и т.д.
Эти абормоты наверное живут в каком то рве,и знают , в Лондоне есть клуб и район Челси.Насчет я района это я погорячился,наверное и этого не знают. Улицы такой в Лондоне нет. Это школяры или жители с улицы коровий ров.