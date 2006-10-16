75 000 рублей ежедневно от Анны Старковой - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP
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75 000 рублей ежедневно от Анны Старковой - лохотрон!

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75 000 рублей ежедневно от Анны Старковой - лохотрон!
Схема этого лохотрона уже стара, но люди продолжают верить и поэтому теряют свои деньги! На сайте mbmtt.xyz некая Анна Николаевна Старкова, чтобы уменьшить свои налоги, собралась заняться благотворительностью:
Цитата:
Здравствуйте хочу представиться еще раз, меня зовут Анна Николаевна Старкова:
я владелец крупной сети салонов красоты в России странах СНГ. Моя сеть очень обширная она насчитывает десятки салонов в различных городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Это очень прибыльный бизнес, который ежедневно приносит мне порядка 1 000 000 рублей, и как любой абсолютно честный бизнес у нас в стране облагается просто катастрофически большим налогом.
И этот налог увеличивает еще тот фактор, что мои салоны находятся не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.
Если я буду уплачивать налог со всеми вычетами, с моего ежедневного дохода, который равен 1 000 000 в день останется 350 000 рублей, это меня категорически не устраивает.
Но если я буду часть своей ежедневной прибыли жертвовать нуждающимся людям, с меня снимают всяческие налоговые обязательства, и как раз для этого мне необходимо 6 человек которым, действительно нужны деньги
6 человек, которым в качестве добровольных пожертвований на их нужды я буду переводить прямиком на карту 75 000 рублей
Ваша прибыль с моих добровольных пожертвований будет:
75000 рублей в день
525 000 рублей в неделю
2 250 000 рублей в месяц
Но спешу вас огорчить! Никакой благотворительностью здесь и не пахнет! Но на сайте имеются все признаки лохотрона, а значит деньги будете платить вы, а не вам!

1. Стандартная фишка лохотрона - осталось 2 свободных места из 6. Будь это все по настоящему, эти 6 мест разобрали бы за считанные минуты, а здесь 2 места будут свободными до тех пор, пока существует данный сайт!

2. Нет никакой регистрации - отправляете пустую форму и через пару минут получаете "одобрение от банка"!

3. И, как обычно в таких случаях, чтобы получить, нужно сначала заплатить:
mbmtt.xyz/tov2.html
Цитата:
Сообщение банка

Для отправки на указанный Вами счет, была успешно зарезервирована сумма: 1250 долларов
Чтобы получать переводы от отправителя, откройте транзитный счет в банке.

Деньги сначала будут поступать на Ваш транзитный счет, а с него уже на указанную Вами банковскую карту.

Стоимость открытия транзитного счета: 65 рублей

АСКОН банк

ОТКРЫТЬ ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ

На завершение перевода у вас есть 15 минут, после чего сумма будет автоматически возвращена на мой счет.

Сразу после завершения перевода, деньги поступят на Ваш счет а с него на указанную Вами банковскую карту.
Вот и вся "благотворительность"...

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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