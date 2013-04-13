HOTROCKET LTD-hotrocket.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления. старт проекта: 30.11.2017
Цитата:
HotRocket LTD – это современный продукт международной кооперации и слияния корпоративных интересов на международном уровне. Свой путь компания начинала как небольшое объединение единомышленников в сфере трейдинга в 2010 году. За последующие 6 лет мы выросли в серьезный инвестиционный фонд, способный стабильно давать 25% прибыли от вложенных инвесторами средств. Во время формирования компании нам удалось создать коллектив профессионалов численностью в 35 человек и было разработано и внедрено в практику трейдинга свыше 100 торговых стратегий, многие из которых остаются уникальными и сегодня. В результате такой успешной деятельности в декабре 2015 года нам удалось заключить сделку по слиянию с перспективной компанией, специализирующейся на майнинге и трейдинге криптовалютами. Это стало отправной точкой нашего развития в новом качестве. Полученный в результате слияния оборотный инвестиционный капитал дал нам возможность радикально увеличить вычислительные мощности майнинга и вывести торговые стратегии на безупречный уровень стабильности.
Тарифные планы:
Тариф Mercury 110% через 24 часа
Выплаты: каждые 24 часа/ 10%
Мин. сумма вклада: 2,5$
Макс. сумма вклада: 50$
Тариф Mars 140% через: 48 часов
Выплаты: каждые 24 часа / 20%
Мин. сумма вклада: 100$
Макс. сумма вклада: 500$
Тариф Terra 190% через: 72 часа
Выплаты: каждые 24 часа / 30%
Мин. сумма вклада: 600$
Макс. сумма вклада: 1500$
Мин. сумма вывода - 1 USD
Выплаты: инстант
Партнерская программа - 7% / 2% / 1%
Работает поддержка онлайн
Платёжные системы:PerfectMoney,Qiwi,Payeer
В ближайшем времени будут доступны:AdvCash