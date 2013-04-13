HOTROCKET LTD-hotrocket.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HOTROCKET LTD-hotrocket.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:59
#1
Любитель
 
Имя: Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 128
Благодарностей: 28
УГ: 16
КП: 0.000
HOTROCKET LTD-hotrocket.biz
Я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 30.11.2017




Цитата:
HotRocket LTD – это современный продукт международной кооперации и слияния корпоративных интересов на международном уровне. Свой путь компания начинала как небольшое объединение единомышленников в сфере трейдинга в 2010 году. За последующие 6 лет мы выросли в серьезный инвестиционный фонд, способный стабильно давать 25% прибыли от вложенных инвесторами средств. Во время формирования компании нам удалось создать коллектив профессионалов численностью в 35 человек и было разработано и внедрено в практику трейдинга свыше 100 торговых стратегий, многие из которых остаются уникальными и сегодня. В результате такой успешной деятельности в декабре 2015 года нам удалось заключить сделку по слиянию с перспективной компанией, специализирующейся на майнинге и трейдинге криптовалютами. Это стало отправной точкой нашего развития в новом качестве. Полученный в результате слияния оборотный инвестиционный капитал дал нам возможность радикально увеличить вычислительные мощности майнинга и вывести торговые стратегии на безупречный уровень стабильности.

Тарифные планы:




Тариф Mercury 110% через 24 часа
Выплаты: каждые 24 часа/ 10%
Мин. сумма вклада: 2,5$
Макс. сумма вклада: 50$

Тариф Mars 140% через: 48 часов
Выплаты: каждые 24 часа / 20%
Мин. сумма вклада: 100$
Макс. сумма вклада: 500$

Тариф Terra 190% через: 72 часа
Выплаты: каждые 24 часа / 30%
Мин. сумма вклада: 600$
Макс. сумма вклада: 1500$

Мин. сумма вывода - 1 USD

Выплаты: инстант

Партнерская программа - 7% / 2% / 1%


Работает поддержка онлайн

Платёжные системы:PerfectMoney,Qiwi,Payeer
В ближайшем времени будут доступны:AdvCash

Контакты support@HotRocket.ltd




Мой вклад: 50$
hotrocket.biz
Описание:Invoice #132, MonitoringHyip
Номер счета:132
Номер счета в Payeer:53802249
Сумма: 50.00 $
Способ оплаты:Payeer
Комиссия магазина:0.48 $
__________________
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Последний раз редактировалось s1977; Сегодня в 16:03.
s1977 вне форума  
Старый Сегодня, 16:59
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3,462
Благодарностей: 3,407
УГ: 2
КП: 0.301
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: HOTROCKET LTD-hotrocket.biz
Легенда "типа" есть - но по планам, рефке, дизу, млм го... , мимо...
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Старый Сегодня, 17:17
#3
Любитель
 
Регистрация: 07.08.2017
Сообщений: 157
Благодарностей: 12
УГ: 2
КП: 0.000
Re: HOTROCKET LTD-hotrocket.biz
Зашли на 50$- пробуем первый план. Спасибо админ за 10% бонуса!

Наш вклад:
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Sent Payment: 50.00 USD to account U13308737 from U1******.
Batch: 196583457. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 152, Radargold.
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