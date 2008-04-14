BtcSwitch - btcswitch.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BtcSwitch - btcswitch.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,070
Благодарностей: 3,008
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.065
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BtcSwitch - btcswitch.com
Я не админ!

Старт 2017-11-28



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney

Новый проект:BTCSWITCH INVESTMENT LTD

Планы nvestment: 103% - 135% после 1 дня, 115% - 250% через 3 дня, 160% - 900% через 10 дней

Минимальный вклад $5

Рефские до 3 уровня: 1% - 2% -4%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от Namecheap, Inc

Перевод с Google:

Цитата:
BtcSwitch Investment Ltd предоставляет передовые решения и рекомендации нашей экспертной группы, позволяя людям достичь поразительных финансовых высот. Мы заверяем вас, что наша инвестиционная стратегия настолько уникальна, что она, без сомнения, принесет вам гарантированную прибыль. Наш опыт всегда будет держать вас на высоком самолете. Наша строгая приверженность и стремление следовать лучшим инвестиционным методам во всем мире делают нас уникальными. Наш анализ структуры инвестиций и детального понимания источников, связанных с риском и возвратом, связанных с каждой стратегией, которую мы разрабатываем, отличает нас от других инвестиционных компаний по всему миру.
Инвестиционные планы:

Цитата:
План 1
135% ПОСЛЕ 1 ДНЯ

$ 5,00 - $ 299,00 = 103,00%
$ 300,00 - $ 599,00 = 104,00%
$ 600,00 - $ 1199,00 = 105,00%
$ 1200,00 - $ 2399,00 = 106,00%
2400,00 долл. США - 9999,00 долл. США = 110,00%
10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 117,00%
20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 135,00%
Принципал включен в прибыль


План 2
250% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ

$ 5,00 - $ 299,00 = 115,00%
$ 300,00 - $ 599,00 = 120,00%
$ 600,00 - $ 1199,00 = 125,00%
$ 1200,00 - $ 2399,00 = 130,00%
$ 2400,00 - $ 9999,00 = 160,00%
10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 200,00%
20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 250,00%
Принципал включен в прибыль


План 3
900% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ

5,00 долл. США - 299,00 долл. США = 160,00%
$ 300,00 - $ 599,00 = 200,00%
$ 600,00 - $ 1199,00 = 250,00%
$ 1200,00 - $ 2399,00 = 350,00%
2400,00 долл. США - 9999,00 долл. США = 600,00%
10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 700,00%
20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 900,00%
Принципал включен в прибыль

И еще планы ...

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
eNom, Inc.
Registration Date:
2016-05-03
Expiration Date:
2018-05-03
Updated Date:
2017-11-08
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
dns1.namecheaphosting.com
dns2.namecheaphosting.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 196538862
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15178882 (BtcSwitch Investment)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to BtcSwitch Investment Ltd User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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