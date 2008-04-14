BtcSwitch - btcswitch.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 103% - 135% после 1 дня, 115% - 250% через 3 дня, 160% - 900% через 10 дней
Минимальный вклад $5
Рефские до 3 уровня: 1% - 2% -4%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от Namecheap, Inc
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Цитата:
BtcSwitch Investment Ltd предоставляет передовые решения и рекомендации нашей экспертной группы, позволяя людям достичь поразительных финансовых высот. Мы заверяем вас, что наша инвестиционная стратегия настолько уникальна, что она, без сомнения, принесет вам гарантированную прибыль. Наш опыт всегда будет держать вас на высоком самолете. Наша строгая приверженность и стремление следовать лучшим инвестиционным методам во всем мире делают нас уникальными. Наш анализ структуры инвестиций и детального понимания источников, связанных с риском и возвратом, связанных с каждой стратегией, которую мы разрабатываем, отличает нас от других инвестиционных компаний по всему миру.
Инвестиционные планы:
Цитата:
План 1
135% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
$ 5,00 - $ 299,00 = 103,00%
$ 300,00 - $ 599,00 = 104,00%
$ 600,00 - $ 1199,00 = 105,00%
$ 1200,00 - $ 2399,00 = 106,00%
2400,00 долл. США - 9999,00 долл. США = 110,00%
10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 117,00%
20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 135,00%
Принципал включен в прибыль