BtcSwitch - btcswitch.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 47,070 Благодарностей: 3,008 Записей в блоге: 1 УГ: 30 КП: 0.065 подарки награды

BtcSwitch - btcswitch.com Я не админ !



Старт 2017-11-28







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney



Новый проект: BTCSWITCH INVESTMENT LTD



Планы nvestment: 103% - 135% после 1 дня, 115% - 250% через 3 дня, 160% - 900% через 10 дней



Минимальный вклад $5



Рефские до 3 уровня: 1% - 2% -4%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от Namecheap, Inc :BTC,Payeer,​PerfectMoney$53 уровня: 1% - 2% -4%Ручной выводComodo CA LimitedNamecheap, Inc

Перевод с Google:



Цитата: BtcSwitch Investment Ltd предоставляет передовые решения и рекомендации нашей экспертной группы, позволяя людям достичь поразительных финансовых высот. Мы заверяем вас, что наша инвестиционная стратегия настолько уникальна, что она, без сомнения, принесет вам гарантированную прибыль. Наш опыт всегда будет держать вас на высоком самолете. Наша строгая приверженность и стремление следовать лучшим инвестиционным методам во всем мире делают нас уникальными. Наш анализ структуры инвестиций и детального понимания источников, связанных с риском и возвратом, связанных с каждой стратегией, которую мы разрабатываем, отличает нас от других инвестиционных компаний по всему миру. Инвестиционные планы:



Цитата: План 1

135% ПОСЛЕ 1 ДНЯ



$ 5,00 - $ 299,00 = 103,00%

$ 300,00 - $ 599,00 = 104,00%

$ 600,00 - $ 1199,00 = 105,00%

$ 1200,00 - $ 2399,00 = 106,00%

2400,00 долл. США - 9999,00 долл. США = 110,00%

10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 117,00%

20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 135,00%

Принципал включен в прибыль





План 2

250% ПОСЛЕ 3 ДНЕЙ



$ 5,00 - $ 299,00 = 115,00%

$ 300,00 - $ 599,00 = 120,00%

$ 600,00 - $ 1199,00 = 125,00%

$ 1200,00 - $ 2399,00 = 130,00%

$ 2400,00 - $ 9999,00 = 160,00%

10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 200,00%

20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 250,00%

Принципал включен в прибыль





План 3

900% ПОСЛЕ 10 ДНЕЙ



5,00 долл. США - 299,00 долл. США = 160,00%

$ 300,00 - $ 599,00 = 200,00%

$ 600,00 - $ 1199,00 = 250,00%

$ 1200,00 - $ 2399,00 = 350,00%

2400,00 долл. США - 9999,00 долл. США = 600,00%

10000,00 долл. США - 19999,00 долл. США = 700,00%

20000,00 долл. США - 50000,00 долл. США = 900,00%

Принципал включен в прибыль



И еще планы ... Посмотреть и Зарегистрироваться



+Whois Info:



Цитата: Registrar:

eNom, Inc.

Registration Date:

2016-05-03

Expiration Date:

2018-05-03

Updated Date:

2017-11-08

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

dns1.namecheaphosting.com

dns2.namecheaphosting.com



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 196538862

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U15178882 (BtcSwitch Investment)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to BtcSwitch Investment Ltd User naale Мой вклад: Перевод с Google:

Реклама: Доходные инвестиции в Bitcoin: 12% x 12 дней. 6% реф. комиссия

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________