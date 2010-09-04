Microsoft выведет многозадачность в Windows 10 на новый уровень - Новости технологий и интернета | MMGP
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Microsoft выведет многозадачность в Windows 10 на новый уровень

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Microsoft выведет многозадачность в Windows 10 на новый уровень

Компания Microsoft пошла пользователям навстречу и анонсировала новый способ работы с несколькими приложениями в Windows 10 — с помощью вкладок. Данная функция получила название Sets и в ближайшие недели станет доступна участникам программы Windows Insider. Компания Microsoft записала небольшое видео, чтобы продемонстрировать работу Sets и подробнее рассказать об этой функции.


Опция представляет собой традиционные вкладки, как в браузере, только вместо сайтов вы переключаетесь между приложениями. Другими словами, вместо нескольких открытых окон с разным ПО у вас будет одно, в котором вы сможете переключаться между программами. В представленном примере показано, как можно работать одновременно с документом в Microsoft Word, заметками в OneNote и искать информацию в браузере Edge, чтобы создать презентацию, не покидая единственного окна на экране.


Более того, если вы завершите работу с документом или другим файлом, а позже откроете его снова, то система предложит восстановить все закрытые вкладки, которые вы использовали ранее при работе с этим файлом, чтобы продолжить с того же места. Запустив новую вкладку, можно будет выполнить поиск по содержимому компьютера и в сети, получить быстрый доступ к недавно используемым файлам и многое другое.

Изначально новая функция будет поддерживать только универсальные Windows-приложения, «вшитые» в систему. Microsoft надеется, что со временем сторонние разработчики добавят её поддержку в свои программы. О сроках релиза функции для обычных пользователей пока ничего не сообщается.

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