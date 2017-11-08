Баунти кампания Hut34 - ViktorSold | MMGP
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Баунти кампания Hut34

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Старый Вчера, 23:51
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Баунти кампания Hut34


В настоящее время существует множество различных приложений, к которым можно получить доступ через Интернет, будь то социальные сети, приложения для компаний, бизнес, игры и другие. В ближайшие несколько лет, как ожидается, увеличится рост мирового населения и внедрение цифрового образа жизни в натуральном выражении.

Технология Blockchain и цифровых денег обеспечивают прорыв в разработке децентрализованных сетей и систем, обслуживании и укреплении демократизации роста знаний и доступа к цифровым ресурсам мира.

Ожидается, что рынок искусственного интеллекта вырастет с 8 миллиардов долларов в 2016 году до более чем 47 миллиардов долларов к 2020 году. Internet of Things (IOT) имеет беспрецедентный глобальный экономический экономический эффект. Данные измерений и сбора выросли с экспоненциальной скоростью.



Hut34 — проект ICO, целью которого является реализация открытых вычислений и использование технологии распределенных регистров. Hut34 стремится распределить данные, информацию и знания из рук нескольких людей, которые будут отправлены многим людям.

Hut34 стремится стать каналом, который связывает децентрализацию Silo в мире данных, информации и знаний через сетевые узлы. Сеть будет открыта для всех тех, кто хочет присоединиться к Hunt34, а экономические стимулы подтолкнут всю глобальную базу знаний на новый уровень.

Сеть Hut34 предназначена для предоставления утилит для конечных пользователей, экспертов домена, служб ботов и строителей и поставщиков данных IOT, а также предоставляет ценный ресурс для бизнеса и маркетинга. Пользователи будут иметь доступ к более полезным, временным поставщикам информации по разумным ценам за их усилия.



Hut34 предлагает:

- доступ к данным, информации и знаниям, которые мы должны развернуть, опыт, который у нас есть на одной платформе Hut34.

- предоставление сторонним службам оценки ответов, возвращаемых в сеть, для получения ответов на существующие вопросы. Эта функция обеспечит успешное решение, которое добавит полезность, ценность для нашего сервиса и конечных пользователей.

- быстрый доступ к сервису для существующих функций и подключенных сервисов, таких как Facebook, Skype и другие на платформе Hut34.
Инвестируя в ICO HUT34 вы получите преимущества:

Сеть Hut34 предназначена для предоставления потребителям информации и услуг, которые они хотят наиболее удобным и удобным для пользователя способом. Пользователи конечного пользователя смогут легко получить доступ ко всем услугам, доступным на этой платформе, без необходимости поиска конкретных вопросов.
Подключение к сети Hut34 позволяет экспертам в области домена или тем, у кого есть знания, возможность распространять свои знания среди пользователей в широком диапазоне сетей по всей сети Hut34.

- Служба Bots and Builder — сеть Hut34 позволяет разработчикам предоставлять доступ к глобальной сети информации и пользователям. Это будет поддерживать разработчиков, предоставляющих дополнительные каналы для монетизации своих знаний или услуг. При подключении к сети разработчики могут изменять свои проекты, процессы, идеи или знания компании, которая распространяется по всему миру, не будучи лично, позволяя им сосредоточиться на своей технической работе. Разрабатывая совместную полезность всех подключенных сетевых ботов, разработчики могут максимизировать удержание пользователей за счет минимизации ситуаций, когда пользователи вынуждены обращаться к другим службам.

- Сеть Hut34 обеспечивает прямой доступ к большому числу потребителей, которые могут легко и автоматически ориентироваться на демографию, местоположение, язык и интересы коренных народов. Отрасли, которые также связаны с Hut Network34, имеют доступ к глобальной базе знаний для собственного использования. Сотрудники могут использовать сеть, предоставляемую услугой, для повышения производительности, или клиенты услуг могут быть улучшены за счет предоставления клиентам контекстно-зависимого контента, что очень важно, не обязательно создавая предприятия из разных отраслей.



Токен: ENT

Тип токена: ERC20




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УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БАУНТИ КАМПАНИИ Hut34


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