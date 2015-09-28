[ICO] HOQU - Децентрализованная партнерская платформа - ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,583 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] HOQU - Децентрализованная партнерская платформа

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.08.2017
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
[ICO] HOQU - Децентрализованная партнерская платформа

Подробнее: 21 век - век клиента и информации о нем. Uber не имеет ни одного автомобиля, Booking.com, как и Airbnb, ни единого квадратного метра в собственности, но это не мешает данным компаниям иметь капитализацию в десятки миллиардов долларов. Все за счет миллионов клиентов, которые необходимы такси, в случае Uber, и отелям, в случае Booking. Таков сегодняшний мир - если вы владеете клиентом, вы владеете всем. Раз клиент - это главная ценность, значит появляется спрос на инструменты для их привлечения. Какие инструменты сегодня наиболее популярны? В основном, это партнерские программы и рекламные площадки. Рекламодателя от партнера сегодня отделяют сразу три прослойки: рекламные агенства, медиа-площадки и платежные системы, предоставляющие процессинг. В общей сложности, в зависимости от жадности связующих лиц, рекламодатель тратит до 45% от своего рекламного бюджета в виде комиссий посредникам.

С этой и другими проблемами борется наш сегодняшний стартап HOQU, предлагающий децентрализовать мировой рынок интернет-рекламы объемом 200 млрд. долларов (по данным Nielsen Report). Какую выгоду предлагает HOQU и чем это лучше централизованных решений? Создатели проекта выделяют 4 основные причины:

Минимальная комиссия в размере 0,5% за сделку
Прозрачность транзакций и хранение рекламных кампаний на блокчейне
Выплаты партнерам на базе смарт-контрактов
Отсутствие посредников между рекламодателем и партнером
Для рекламодателей внедрение блокчейна в процессы сулит существенной экономией рекламного бюджета и уверенностью в эффективности расходов, для партнеров - базой рекламодателей и честными выплатами, а для CPA-сетей, желающих подключиться к платформе - бесплатным входом и справедливой оценкой репутации. На глаза схема Win-Win, и сфера, где применение блокчейна в разы эффективнее централизованных систем.

Pre-ICO Hoqu стартует 13 ноября, hardcap установлен на границе 4 952 ETH, за 1 ETH инвестор получит 7000 токенов HQX. Скидка относительно основного этапа ICO составит 40%.
Русскоязычная команда проекта имеет весомый опыт в интернет-маркетинге. Маловероятно, что огромный и неповоротливый рынок интернет-рекламы одномоментно перейдет на децентрализованную платформу, но если в Hoqu предложат интересный продукт, который удобнее и выгоднее, то очевидно, что со временем он перетянет на себя весьма заметную его часть. Проект сделан качественно и продумано, рекомендую приглядеться.

Блог: blog.hoqu.io
White paper: hoqu.io/hoqu-whitepaper-en.pdf
Facebook: www.facebook.com/HOQUio
Twitter: www.twitter.com/HOQU_IO
Telegram: www.t.me/HOQUIO
Github: www.github.com/hoqu-io
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Marques93 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[pre-ICO /ICO]WorkPress – децентрализованная платформа для WPress 01.12.17 – 31.01.18 kislov ICO 0 Вчера 00:29
[ICO] SmartHoldem Децентрализованная игровая платформа KoBaTeJIb ICO 79 26.11.2017 21:15
[Pre-ICO\ICO] HOQU - платформа для рекламодателей - 13.11-26.12.2017 forfor ICO 0 29.10.2017 16:03
[pre-ICO/ICO] MOLD - децентрализованная игровая платформа 01.10.17-09.01.18 kislov ICO 0 29.09.2017 01:53
Децентрализованная платформа для голосования CryptoVoter Frend Новости криптовалют 0 28.09.2015 14:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар inik1080
OpenLedger привлек $1.6 миллиона для развития криптопроектов
От inik1080 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Bitbattle Limited - Bitbattle.biz
От List4Hyip в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватар giffif
Инвестиционный фонд - Giffif
От giffif в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Нужен кредит.
От simp в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Denver10
Стартап NoomiNoomi начал сбор инвестиций на краудфандинговой платформе Indiegogo
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
King Hyip - king-hyip.com
От ftw в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
432,583
Тем
501,683
Сообщений
12,580,373

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram