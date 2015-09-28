[ICO] HOQU - Децентрализованная партнерская платформа - ICO | MMGP

Подробнее: 21 век - век клиента и информации о нем. Uber не имеет ни одного автомобиля, Booking.com, как и Airbnb, ни единого квадратного метра в собственности, но это не мешает данным компаниям иметь капитализацию в десятки миллиардов долларов. Все за счет миллионов клиентов, которые необходимы такси, в случае Uber, и отелям, в случае Booking. Таков сегодняшний мир - если вы владеете клиентом, вы владеете всем. Раз клиент - это главная ценность, значит появляется спрос на инструменты для их привлечения. Какие инструменты сегодня наиболее популярны? В основном, это партнерские программы и рекламные площадки. Рекламодателя от партнера сегодня отделяют сразу три прослойки: рекламные агенства, медиа-площадки и платежные системы, предоставляющие процессинг. В общей сложности, в зависимости от жадности связующих лиц, рекламодатель тратит до 45% от своего рекламного бюджета в виде комиссий посредникам.
С этой и другими проблемами борется наш сегодняшний стартап HOQU, предлагающий децентрализовать мировой рынок интернет-рекламы объемом 200 млрд. долларов (по данным Nielsen Report). Какую выгоду предлагает HOQU и чем это лучше централизованных решений? Создатели проекта выделяют 4 основные причины:
Минимальная комиссия в размере 0,5% за сделку
Прозрачность транзакций и хранение рекламных кампаний на блокчейне
Выплаты партнерам на базе смарт-контрактов
Отсутствие посредников между рекламодателем и партнером
Для рекламодателей внедрение блокчейна в процессы сулит существенной экономией рекламного бюджета и уверенностью в эффективности расходов, для партнеров - базой рекламодателей и честными выплатами, а для CPA-сетей, желающих подключиться к платформе - бесплатным входом и справедливой оценкой репутации. На глаза схема Win-Win, и сфера, где применение блокчейна в разы эффективнее централизованных систем.
Pre-ICO Hoqu
стартует 13 ноября, hardcap установлен на границе 4 952 ETH, за 1 ETH инвестор получит 7000 токенов HQX. Скидка относительно основного этапа ICO составит 40%.
Русскоязычная команда проекта имеет весомый опыт в интернет-маркетинге. Маловероятно, что огромный и неповоротливый рынок интернет-рекламы одномоментно перейдет на децентрализованную платформу, но если в Hoqu предложат интересный продукт, который удобнее и выгоднее, то очевидно, что со временем он перетянет на себя весьма заметную его часть. Проект сделан качественно и продумано, рекомендую приглядеться.
Блог: blog.hoqu.io
White paper: hoqu.io/hoqu-whitepaper-en.pdf
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