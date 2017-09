myhyipsnet Профессионал

Earnestic - earnestic.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 29/09/2017



языки: EN RU



Новый проект: Earnestic

Я не админ!





Описание программы

Цитата: Today you can invest in the best cryptocurrencies in a blink of an eye, if you have good market knowledge and trading skills. Traders take more money out of the cryptocurrency market than anyone else in the field. Forget about mining, it needs expensive equipment and electricity fees. You could also earn money by holding funds in cryptos, but that's a low income compared to trading. Cryptos are highly volatile at the moment. Why not use this volatility to earn yourself a great income?



Earnestic is working with the best traders online (one of them is Kareem) to be part of the crypto "bubble". The higher amount we use for trading, the higher amount of returns we can make. These returns are split between our investors, and our workers. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Сегодня вы можете инвестировать в лучшие криптовые валюты мгновенно, если у вас есть хорошие знания рынка и торговые навыки. Трейдеры берут больше денег с криптовалютного рынка, чем кто-либо другой в этой области. Забудьте о добыче полезных ископаемых, необходимо дорогостоящее оборудование и тарифы на электроэнергию. Вы также можете зарабатывать деньги за счет средств в криптосе, но это низкий доход по сравнению с торговлей. Криптосы в настоящее время очень неустойчивы. Почему бы не использовать эту волатильность, чтобы заработать себе большой доход?



Earnestic работает с лучшими трейдерами онлайн (один из них - Kareem), чтобы быть частью криптова «пузыря». Чем выше сумма, которую мы используем для торговли, тем выше сумма прибыли, которую мы можем сделать. Эти доходы распределяются между нашими инвесторами и нашими работниками. + Планы:

Цитата: 6% - 8 daily for 24 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, Litecoin, Payza .

* Минимальный депозит: $5

* Реф. программа: 5-7%

* DDoS защита: Cloudflare Inc.

* Скрипт: Unique Script

* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: ED.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: ELLE.NS.CLOUDFLARE.COM



IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.



Registrar: DYNADOT, LLC

Domain: Created on 2017-09-19 - Expires on 2018-09-19 - Updated on 2017-09-19

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14574118. Memo: Shopping Cart Payment. Earnestic Deposit.. Date: 09:39 29.09.17. Batch: 189584688.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

