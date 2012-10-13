Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 13:30 Сегодня, 13:30 Сегодня, 13:12 #1 ГераЯ Премиум



Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,012 Благодарностей: 1,584 УГ: 0 КП: 0.327 подарки Сервис для инвестора: аппаратные кошельки



Биткоин и прочие криптовалюты плотно уже закрепились в нашем мире, это подтверждает с каждым годом увеличивающаяся капитализация на крипторынке, а так же рост объемов торгов на криптобиржах. По всему миру пользователи инвестируют в Bitcoin, хранят деньги на кошельках, торгуют на биржах различными криптовалютами. Что в первую очередь привлекает? Конечно же анонимность, легкость совершения операций между пользователями, что в свою очередь привлекло на этот рынок стартапы (в виде ICO) и крупные компании. Но затем, когда обороты все росли, количество криптовалют увеличивалось перед инвесторами, трейдерами стал вопрос безопасности кошельков, да и Bitcoin сейчас стоит сумасшедшие деньги, и в сейф их не спрячешь и захотелось большей доступности к своим сбережениям в любом уголке мира, а, как известно, сейчас пароли и шифрование мало спасают от хакеров. Так появились аппаратные кошельки и теперь свои сбережения можно носить с собой, что решило вопрос усиления безопасности операций. Итак, что это такое и какие у них преимущества и недостатки попробуем разобраться.



Новое поколение кошельков

Bitcoin все больше прельщает мошенников и хакеры с каждым днем становятся все изощреннее. Одни пытаются придумать, как сохранить свои сбережения, а другие пытаются придумать, как обойти новые уловки безопасности. Долгое время Bitcoin Core считали самым надежным кошельком, но если ваш компьютер заражается вирусом, то битки могут с легкостью ускользнуть с вашего ПК. Инновации в сфере удобности и одновременной безопасности хранения Bitcoin одно время были целью многих разработчиков. И вот одно из изобретений - это аппаратные кошельки.



Если вы себе можете представить, что такое флешка, то конечно без труда поймете, как выглядит физически аппаратный кошелек. Другими словами, аппаратный кошелек – это внешнее устройство, что можно подключить к вашему компьютеру и использовать, как стандартное вместилище ваших криптовалют, но как только вы его отсоединяете, вы получаете холодное хранилище, что-то вроде сейфа, который можно носить/возить с собой.



Преимущества и недостатки

Конечно, сразу хочется выделить основные преимущества подобного кошелька:



1) Аппаратный кошелек можно всегда носить с собой и перевозить с собой по миру, плюс к тому же он небольшой по размеру, что очень удобно, а защита закрытого ключа на высшем уровне.



2) Простота в настройках кошелька, подходит для самых рядовых.



3) Новая технология имеет экран и позволяет проконтролировать адрес, куда вы отправляете средства, а также есть возможность подтверждения отправки. Сами себя перепроверяете и имеете определенное преимущество, если вдруг ваш компьютер заражается вирусами и пытается сам отправить средства со стационарного кошелька, вам придет подтверждение сформированной транзакции, которую вы легко можете отклонить, если ее не совершали.



4) Появились новые аппаратные кошельки, что и ПК не нужен, но конечно он будет и больше по размеру.



5) Поддерживает все крипто-кошельки, что существуют: от онлайн-версий(My Wallet, Coinbase, Circle и прочие), до тех кошельков, база которых содержится на компьютере (Bitcoin Core и т.д.).



6) Работает с любыми операционными базами, в том числе Android и iOS.



7) Можно модифицировать ПО и использовать любую криптовалюту.



8) Защита закрытого ключа на высшем уровне.



Недостатков не так много, но они тоже имеются:



1) Цена аппаратного кошелька. Если, например, вам обычные кошельки предлагают бесплатно, то аппаратный надо приобретать самостоятельно, что, конечно же, для мелких инвесторов или собирателей сатоши на кранах нецелесообразно. А крупный инвестор заплатит и за ноухау-модель и оплатит дополнительную комиссию до половины стоимости такого хранилища. По данным сайта buybitcoinworldwide.com стоимость самых популярных аппаратных кошельков:





2) Его сложно приобрести – для этого есть официальные сайты, где его нужно будет заказать и придется немного подождать, это не дело пары дней.

3) Существует риск кражи или потери устройства, что может повлечь проблему восстановления доступа к сбережениям, что в принципе можно решить, сохраняя отдельно используя программу резервного копирования, но тогда нужно обеспокоиться и ее сохранением.

4) Обратить внимание на законодательство и отношение властей, к не сертифицированным шифровальным устройствам, возможно нельзя слишком светить подобный кошелек в вашей стране.



Вот и все недостатки, в целом можно отметить, что преимуществ однозначно больше.



Какой выбрать? Популярные кошельки

Начнем с того, что аппаратный кошелек появился еще с 2013 года, но по-настоящему ими заинтересовались только с 2016-го, когда сам Bitcoin стал неуклонно расти в стоимости. А раньше когда он стоил до 400 долларов, многие не считали что нужно переживать о хранении своих средств с помощью специальных устройств. Сейчас при цене более 4000 долларов Сша за 1 BTC и при наличии уже нескольких Bitcoin пора задуматься о том, как их хранить. Как следствие аппаратные кошельки стали новомодными и популярными, а разработчики и тут стараются не отставать. То есть если вы именно хотите хранить и собирать, то вам в первую очередь надо интересоваться аппаратным кошельком. Есть у каждого кошелька и свои преимущества и недостатки, но в основном они примерно идентичны по своим функциям и особенностям, но есть и различия в ориентации на безопасность, внешний вид или сохранению приватности.

В выборе ориентируйтесь именно на свои потребности, но обозначить лучшую тройку среди аппаратных кошельков можно сразу:



1) Trezor (заказ на buytrezor.com)– с этого кошелька и началась вся история аппаратных устройств в 2013 году. Можно сказать первопроходец и один из лучших, так как надежность уже подтверждена пользователями по всему миру, а также независимыми тестами специалистов. Его разработчиком был создатель первого пула майнинга Марек Палатинус.





В первую очередь имеет преимущества:



- небольшой (чуть более размера кредитной карты),

- функциональный (можно подтверждать транзакции и вне сети, работает с разными кошельками и спецПО, с разными криптовалютами и даже с новой Bitcoin Cash);

- безопасный: пин-код при входе (если неверно вводите пароль, то в следующий раз время на ввод дается больше), защита ключей шифром, с резервным копированием, есть возможность удаленного удаления данных при утере такого кошелька, прочный корпус;

- бесплатная доставка;

- один из самых дешевых в своем сегменте;

- удобный - подключается через USB порт.



2) KeepKey – не такой популярный как первое устройство, но возможно от того что появился он не так давно в 2015 году. Но цена вполне приемлемая (чуть менее 100 долларов США), поэтому популярность постепенно растет.

Внешне выглядит более аккуратным, а в сети его называют самым красивым. Конечно, выглядит он очень презентабельно и современно по дизайну: глянцевый экран в алюминиевом корпусе, тогда как девайс не отличается от выше представленного кошелька.





Другими словами вы получите современно выглядящий аналог Trezor, при этом получаете еще дополнительные функции:



- возможность совмещения KeepKey с криптокошельков, браузером Chrome;

- проверка адресатов, когда отправляете монеты;

- без труда восстановите доступ к кошельку, даже если утеряете;

- оригинальность в функциях и внешнем виде.



3) Ledger – также популярный кошелек наравне с Trezor, но сама компания не только является одним из лидеров по количеству выпускаемых физических кошельков, а и по их разновидностям (флешки, автономные холодные хранилища, различные микс версии). А также они претендуют на самую большую безопасность хранения ваших средств на таком кошельке и на этом делают акцент в первую очередь.





Одна из самых интересных последних моделей это Ledger Nano S 2016 года – в виде флешки, очень легко носить с собой, а также мало кто может подумать, что у вас на ней храниться серьезный капитал.

Функциональностью не слишком же выделяется среди остальных популярных хранилищ, но есть и заметные плюсы:



- поддержка большого количества монет, что удобно с точки зрения возможности приобретения новых популярных альткоинов;

- можно использовать как специализированное ПО, и кошелек от разработчиков, но и пользоваться услугами некоторых сервисов, например Electrum и прочие.

- самый дешевый в своем сегменте;

- защита не хуже чем у пластиковой карты банка (уровень EAL5+);

- вы можете пользоваться услугой депозита в самой компании Ledger.



Все остальные функции в точности повторяют преимущества выше указанных кошельков.



В целом, если вы занялись майнингом или просто уже смогли накопить приличную сумму, задумайтесь о надежном хранении, так как если вы уже владеете Bitcoin, то у вас уже есть обязанность - их сохранить. Думаю, что если бы все пользователи были хорошо информированы и технически подкованы во всех технических новинках, то и краж криптовалют было бы гораздо меньше. Удачных инвестиций!







Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

https://text.ru/spelling/59ce093e730f4 Биткоин и прочие криптовалюты плотно уже закрепились в нашем мире, это подтверждает с каждым годом увеличивающаяся капитализация на крипторынке, а так же рост объемов торгов на криптобиржах. По всему миру пользователи инвестируют в Bitcoin, хранят деньги на кошельках, торгуют на биржах различными криптовалютами. Что в первую очередь привлекает? Конечно же анонимность, легкость совершения операций между пользователями, что в свою очередь привлекло на этот рынок стартапы (в виде ICO) и крупные компании. Но затем, когда обороты все росли, количество криптовалют увеличивалось перед инвесторами, трейдерами стал вопрос безопасности кошельков, да и Bitcoin сейчас стоит сумасшедшие деньги, и в сейф их не спрячешь и захотелось большей доступности к своим сбережениям в любом уголке мира, а, как известно, сейчас пароли и шифрование мало спасают от хакеров. ТакBitcoin все больше прельщает мошенников и хакеры с каждым днем становятся все изощреннее. Одни пытаются придумать, как сохранить свои сбережения, а другие пытаются придумать, как обойти новые уловки безопасности. Долгое время Bitcoin Core считали самым надежным кошельком, но если ваш компьютер заражается вирусом, то битки могут с легкостью ускользнуть с вашего ПК. Инновации в сфере удобности и одновременной безопасности хранения Bitcoin одно время были целью многих разработчиков. И вотЕсли вы себе можете представить, что такое флешка, то конечно без труда поймете, как выглядит физически аппаратный кошелек. Другими словами,Конечно, сразу хочется выделить1) Аппаратный кошелек можно всегда носить с собой и перевозить с собой по миру, плюс к тому же он небольшой по размеру, что очень удобно, а защита закрытого ключа на высшем уровне.2) Простота в настройках кошелька, подходит для самых рядовых.3) Новая технология имеет экран и позволяет проконтролировать адрес, куда вы отправляете средства, а также есть возможность подтверждения отправки. Сами себя перепроверяете и имеете определенное преимущество, если вдруг ваш компьютер заражается вирусами и пытается сам отправить средства со стационарного кошелька, вам придет подтверждение сформированной транзакции, которую вы легко можете отклонить, если ее не совершали.4) Появились новые аппаратные кошельки, что и ПК не нужен, но конечно он будет и больше по размеру.5) Поддерживает все крипто-кошельки, что существуют: от онлайн-версий(My Wallet, Coinbase, Circle и прочие), до тех кошельков, база которых содержится на компьютере (Bitcoin Core и т.д.).6) Работает с любыми операционными базами, в том числе Android и iOS.7) Можно модифицировать ПО и использовать любую криптовалюту.8) Защита закрытого ключа на высшем уровне.Цена аппаратного кошелька. Если, например, вам обычные кошельки предлагают бесплатно, то аппаратный надо приобретать самостоятельно, что, конечно же, для мелких инвесторов или собирателей сатоши на кранах нецелесообразно. А крупный инвестор заплатит и за ноухау-модель и оплатит дополнительную комиссию до половины стоимости такого хранилища. По данным сайта buybitcoinworldwide.com стоимость самых популярных аппаратных кошельков:Его сложно приобрести – для этого есть официальные сайты, где его нужно будет заказать и придется немного подождать, это не дело пары дней.Существует риск кражи или потери устройства, что может повлечь проблему восстановления доступа к сбережениям, что в принципе можно решить, сохраняя отдельно используя программу резервного копирования, но тогда нужно обеспокоиться и ее сохранением.Обратить внимание на законодательство и отношение властей, к не сертифицированным шифровальным устройствам, возможно нельзя слишком светить подобный кошелек в вашей стране.Вот и все недостатки, в целом можно отметить, что преимуществ однозначно больше.Начнем с того, что аппаратный кошелек появился еще с 2013 года, но по-настоящему ими заинтересовались только с 2016-го, когда сам Bitcoin стал неуклонно расти в стоимости. А раньше когда он стоил до 400 долларов, многие не считали что нужно переживать о хранении своих средств с помощью специальных устройств. Сейчас при цене более 4000 долларов Сша за 1 BTC и при наличии уже нескольких Bitcoin пора задуматься о том, как их хранить. Как следствие аппаратные кошельки стали новомодными и популярными, а разработчики и тут стараются не отставать. То есть если вы именно хотите хранить и собирать, то вам в первую очередь надо интересоваться аппаратным кошельком. Есть у каждого кошелька и свои преимущества и недостатки, но в основном они примерно идентичны по своим функциям и особенностям, но есть и различия в ориентации на безопасность, внешний вид или сохранению приватности.1)– с этого кошелька и началась вся история аппаратных устройств в 2013 году. Можно сказать первопроходец и один из лучших, так как надежность уже подтверждена пользователями по всему миру, а также независимыми тестами специалистов. Его разработчиком был создатель первого пула майнинга Марек Палатинус.В первую очередь имеет- небольшой (чуть более размера кредитной карты),- функциональный (можно подтверждать транзакции и вне сети, работает с разными кошельками и спецПО, с разными криптовалютами и даже с новой Bitcoin Cash);- безопасный: пин-код при входе (если неверно вводите пароль, то в следующий раз время на ввод дается больше), защита ключей шифром, с резервным копированием, есть возможность удаленного удаления данных при утере такого кошелька, прочный корпус;- бесплатная доставка;- один из самых дешевых в своем сегменте;- удобный - подключается через USB порт.2)– не такой популярный как первое устройство, но возможно от того что появился он не так давно в 2015 году. Но цена вполне приемлемая (чуть менее 100 долларов США), поэтому популярность постепенно растет.Внешне выглядит более аккуратным, а в сети его называют самым красивым. Конечно, выглядит он очень презентабельно и современно по дизайну: глянцевый экран в алюминиевом корпусе, тогда как девайс не отличается от выше представленного кошелька.Другими словами вы получите современно выглядящий аналог Trezor, при этом получаете еще- возможность совмещения KeepKey с криптокошельков, браузером Chrome;- проверка адресатов, когда отправляете монеты;- без труда восстановите доступ к кошельку, даже если утеряете;- оригинальность в функциях и внешнем виде.3)– также популярный кошелек наравне с Trezor, но сама компания не только является одним из лидеров по количеству выпускаемых физических кошельков, а и по их разновидностям (флешки, автономные холодные хранилища, различные микс версии). А также они претендуют на самую большую безопасность хранения ваших средств на таком кошельке и на этом делают акцент в первую очередь.Одна из самых интересных последних моделей это Ledger Nano S 2016 года – в виде флешки, очень легко носить с собой, а также мало кто может подумать, что у вас на ней храниться серьезный капитал.Функциональностью не слишком же выделяется среди остальных популярных хранилищ, но- поддержка большого количества монет, что удобно с точки зрения возможности приобретения новых популярных альткоинов;- можно использовать как специализированное ПО, и кошелек от разработчиков, но и пользоваться услугами некоторых сервисов, например Electrum и прочие.- самый дешевый в своем сегменте;- защита не хуже чем у пластиковой карты банка (уровень EAL5+);- вы можете пользоваться услугой депозита в самой компании Ledger.Все остальные функции в точности повторяют преимущества выше указанных кошельков.В целом,Думаю, что если бы все пользователи были хорошо информированы и технически подкованы во всех технических новинках, то и краж криптовалют было бы гораздо меньше. Удачных инвестиций!

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