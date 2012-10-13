Сервис для инвестора: аппаратные кошельки

Биткоин и прочие криптовалюты плотно уже закрепились в нашем мире, это подтверждает с каждым годом увеличивающаяся капитализация на крипторынке, а так же рост объемов торгов на криптобиржах. По всему миру пользователи инвестируют в Bitcoin, хранят деньги на кошельках, торгуют на биржах различными криптовалютами. Что в первую очередь привлекает? Конечно же анонимность, легкость совершения операций между пользователями, что в свою очередь привлекло на этот рынок стартапы (в виде ICO) и крупные компании. Но затем, когда обороты все росли, количество криптовалют увеличивалось перед инвесторами, трейдерами стал вопрос безопасности кошельков, да и Bitcoin сейчас стоит сумасшедшие деньги, и в сейф их не спрячешь и захотелось большей доступности к своим сбережениям в любом уголке мира, а, как известно, сейчас пароли и шифрование мало спасают от хакеров. Так появились аппаратные кошельки и теперь свои сбережения можно носить с собой, что решило вопрос усиления безопасности операций. Итак, что это такое и какие у них преимущества и недостатки попробуем разобраться.
Новое поколение кошельков
Bitcoin все больше прельщает мошенников и хакеры с каждым днем становятся все изощреннее. Одни пытаются придумать, как сохранить свои сбережения, а другие пытаются придумать, как обойти новые уловки безопасности. Долгое время Bitcoin Core считали самым надежным кошельком, но если ваш компьютер заражается вирусом, то битки могут с легкостью ускользнуть с вашего ПК. Инновации в сфере удобности и одновременной безопасности хранения Bitcoin одно время были целью многих разработчиков. И вот одно из изобретений - это аппаратные кошельки.
Если вы себе можете представить, что такое флешка, то конечно без труда поймете, как выглядит физически аппаратный кошелек. Другими словами, аппаратный кошелек – это внешнее устройство, что можно подключить к вашему компьютеру и использовать, как стандартное вместилище ваших криптовалют, но как только вы его отсоединяете, вы получаете холодное хранилище, что-то вроде сейфа, который можно носить/возить с собой.
Преимущества и недостатки
Конечно, сразу хочется выделить основные преимущества подобного кошелька
:
1) Аппаратный кошелек можно всегда носить с собой и перевозить с собой по миру, плюс к тому же он небольшой по размеру, что очень удобно, а защита закрытого ключа на высшем уровне.
2) Простота в настройках кошелька, подходит для самых рядовых.
3) Новая технология имеет экран и позволяет проконтролировать адрес, куда вы отправляете средства, а также есть возможность подтверждения отправки. Сами себя перепроверяете и имеете определенное преимущество, если вдруг ваш компьютер заражается вирусами и пытается сам отправить средства со стационарного кошелька, вам придет подтверждение сформированной транзакции, которую вы легко можете отклонить, если ее не совершали.
4) Появились новые аппаратные кошельки, что и ПК не нужен, но конечно он будет и больше по размеру.
5) Поддерживает все крипто-кошельки, что существуют: от онлайн-версий(My Wallet, Coinbase, Circle и прочие), до тех кошельков, база которых содержится на компьютере (Bitcoin Core и т.д.).
6) Работает с любыми операционными базами, в том числе Android и iOS.
7) Можно модифицировать ПО и использовать любую криптовалюту.
8) Защита закрытого ключа на высшем уровне.
Недостатков не так много, но они тоже имеются:
1)
Цена аппаратного кошелька. Если, например, вам обычные кошельки предлагают бесплатно, то аппаратный надо приобретать самостоятельно, что, конечно же, для мелких инвесторов или собирателей сатоши на кранах нецелесообразно. А крупный инвестор заплатит и за ноухау-модель и оплатит дополнительную комиссию до половины стоимости такого хранилища. По данным сайта buybitcoinworldwide.com стоимость самых популярных аппаратных кошельков:
2)
Его сложно приобрести – для этого есть официальные сайты, где его нужно будет заказать и придется немного подождать, это не дело пары дней.
3)
Существует риск кражи или потери устройства, что может повлечь проблему восстановления доступа к сбережениям, что в принципе можно решить, сохраняя отдельно используя программу резервного копирования, но тогда нужно обеспокоиться и ее сохранением.
4)
Обратить внимание на законодательство и отношение властей, к не сертифицированным шифровальным устройствам, возможно нельзя слишком светить подобный кошелек в вашей стране.
Вот и все недостатки, в целом можно отметить, что преимуществ однозначно больше.
Какой выбрать? Популярные кошельки
Начнем с того, что аппаратный кошелек появился еще с 2013 года, но по-настоящему ими заинтересовались только с 2016-го, когда сам Bitcoin стал неуклонно расти в стоимости. А раньше когда он стоил до 400 долларов, многие не считали что нужно переживать о хранении своих средств с помощью специальных устройств. Сейчас при цене более 4000 долларов Сша за 1 BTC и при наличии уже нескольких Bitcoin пора задуматься о том, как их хранить. Как следствие аппаратные кошельки стали новомодными и популярными, а разработчики и тут стараются не отставать. То есть если вы именно хотите хранить и собирать, то вам в первую очередь надо интересоваться аппаратным кошельком. Есть у каждого кошелька и свои преимущества и недостатки, но в основном они примерно идентичны по своим функциям и особенностям, но есть и различия в ориентации на безопасность, внешний вид или сохранению приватности.
В выборе ориентируйтесь именно на свои потребности, но обозначить лучшую тройку среди аппаратных кошельков можно сразу:
1) Trezor (заказ на buytrezor.com)
– с этого кошелька и началась вся история аппаратных устройств в 2013 году. Можно сказать первопроходец и один из лучших, так как надежность уже подтверждена пользователями по всему миру, а также независимыми тестами специалистов. Его разработчиком был создатель первого пула майнинга Марек Палатинус.
В первую очередь имеет преимущества:
- небольшой (чуть более размера кредитной карты),
- функциональный (можно подтверждать транзакции и вне сети, работает с разными кошельками и спецПО, с разными криптовалютами и даже с новой Bitcoin Cash);
- безопасный: пин-код при входе (если неверно вводите пароль, то в следующий раз время на ввод дается больше), защита ключей шифром, с резервным копированием, есть возможность удаленного удаления данных при утере такого кошелька, прочный корпус;
- бесплатная доставка;
- один из самых дешевых в своем сегменте;
- удобный - подключается через USB порт.
2) KeepKey
– не такой популярный как первое устройство, но возможно от того что появился он не так давно в 2015 году. Но цена вполне приемлемая (чуть менее 100 долларов США), поэтому популярность постепенно растет.
Внешне выглядит более аккуратным, а в сети его называют самым красивым. Конечно, выглядит он очень презентабельно и современно по дизайну: глянцевый экран в алюминиевом корпусе, тогда как девайс не отличается от выше представленного кошелька.
Другими словами вы получите современно выглядящий аналог Trezor, при этом получаете еще дополнительные функции:
- возможность совмещения KeepKey с криптокошельков, браузером Chrome;
- проверка адресатов, когда отправляете монеты;
- без труда восстановите доступ к кошельку, даже если утеряете;
- оригинальность в функциях и внешнем виде.
3) Ledger
– также популярный кошелек наравне с Trezor, но сама компания не только является одним из лидеров по количеству выпускаемых физических кошельков, а и по их разновидностям (флешки, автономные холодные хранилища, различные микс версии). А также они претендуют на самую большую безопасность хранения ваших средств на таком кошельке и на этом делают акцент в первую очередь.
Одна из самых интересных последних моделей это Ledger Nano S 2016 года – в виде флешки, очень легко носить с собой, а также мало кто может подумать, что у вас на ней храниться серьезный капитал.
Функциональностью не слишком же выделяется среди остальных популярных хранилищ, но есть и заметные плюсы:
- поддержка большого количества монет, что удобно с точки зрения возможности приобретения новых популярных альткоинов;
- можно использовать как специализированное ПО, и кошелек от разработчиков, но и пользоваться услугами некоторых сервисов, например Electrum и прочие.
- самый дешевый в своем сегменте;
- защита не хуже чем у пластиковой карты банка (уровень EAL5+);
- вы можете пользоваться услугой депозита в самой компании Ledger.
Все остальные функции в точности повторяют преимущества выше указанных кошельков.
В целом, если вы занялись майнингом или просто уже смогли накопить приличную сумму, задумайтесь о надежном хранении, так как если вы уже владеете Bitcoin, то у вас уже есть обязанность - их сохранить.
Думаю, что если бы все пользователи были хорошо информированы и технически подкованы во всех технических новинках, то и краж криптовалют было бы гораздо меньше. Удачных инвестиций!
Автор: ГераЯ
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU
https://text.ru/spelling/59ce093e730f4