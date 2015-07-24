[ICO] Crypto Apartments – жилые здания в Германии 30.09.2017 [BOUNTY]

1. Описание ICO
Проект Crypto Apartments является решением проблемы нехватки жилья в Германии. В Германии существует острая нехватка жилья в городских районах, которая уже существовала до кризиса беженцев в 2015 году. Мы видим огромный спрос на квартиры в Германии. Апартаменты могут быть проданы или сданы в аренду Crypto Apartments. Города, где мы планировали строить, - это «Мюнхен, Штутгарт и Ульм». Но другие города возможны, как «Берлин, Кёльн, Гамбург и Франкфурт». Ключевыми элементами Crypto Apartments является создание экосистемы, в которой интегрированы все сервисы, такие как строительство, управление недвижимостью, услуги по аренде и услуги Janitor.
Также мы создаем веб-платформу и приложение, в которых арендаторы могут оплачивать свои ренты с помощью банковского перевода и криптовалют, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH). И функции, в которых Пользователь может редактировать и управлять им. Эти здания должны быть построены в соответствии с «EnEV», чтобы получить лицензию на строительство. Согласно немецкому руководству «EnEV» для новых зданий. Мы строим эти Здания согласно руководству «KfW-Effizienzhaus» для выполнения «EnEV». Эти формы являются решающим фактором для энергетического качества собственности для получения лицензии на строительство. Здания будут сданы в аренду или проданы и управляются Crypto Apartments.
Веб-платформа и приложение также будут включать в себя функции:
оплаты платежа с использованием криптовалют
Бесключевая входная дверь
Живая веб-камера здания
Изменения в договоре аренды
Отмена договора аренды квартиры
Жалоба на звонки
Аварийные службы
и т. Д.
Мы будем реинвестировать около 20% от прибыли ренты, чтобы построить больше зданий для увеличения всей прибыли. Это также увеличивает заработок для всех владельцев токенов.
2. Выгода для покупателей токенов:
Токен представляет собой право на получение части распределяемой прибыли Crypto Apartments UG.
3. Дивиденды и вознаграждения
Все держатели токенов будут иметь право получать 30% * от такой прибыли, за исключением случаев, когда счета учредителей не получат никакой прибыли!
Структура выплат: согласно Уставу, в конце финансового года 30% распределяемой прибыли Crypto Apartments UG переносится на конкретный кошелек Ethereum (ETH). Затем ETH перераспределяется среди всех держателей токенов «CryotoApartmentsToken» (CRA), за исключением счетов учредителей, не будет получать прибыль в соответствии с условиями смарт-контракта (т. е. Доля прибыли получена держателями пропорционально доле принадлежащих токенов).
4. Детали ICO/PreICO
ICO:
Символ - CRA;
Цена: 1 Ethereum = 50 CRA;
Максимальная цель - нет;
Минимальная цель - нет;
Начнется 30 сентября 2017 года.
Распределение токенов:
Учредители получают 10 000 000 токенов CRA и не имеют прибыли.
Не будет ограниченного количества токенов, сгенерированных для целей краудфандинга.
5. Описание баунти компании
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Зарабатывайте Ethereum (ETH), приглашая друзей присоединиться к Crypto Apartments
Порекомендуйте Crypto-Apartments.com своим друзьям. Вы получите 10% всех токенов Crypto Apartments Token (CRA), которые ваши рефералы приобрели, на ваш кошельк Ethereum. Например, если ваш реферал приобретает 1 000 000 CRA, вы получите 2.000 ETH в кошелек Ethereum.
6. Сайт, WhitePaper, контакты.
https://crypto-apartments.com/media/...Apartments.pdf
https://crypto-apartments.com/
suport@crypto-apartments.com
https://twitter.com/CryptoApartment
https://medium.com/@Crypto.Apartments
https://github.com/Crypto-Apartments/CRA-ICO-TOKEN
https://t.me/CryptoApartmentsICO