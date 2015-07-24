Jeff Jeff Любитель

Регистрация: 24.07.2015 Сообщений: 677 Благодарностей: 48 УГ: 1 КП: 0.061 подарки

[ICO] Crypto Apartments – жилые здания в Германии 30.09.2017 [BOUNTY]



1. Описание ICO



Проект Crypto Apartments является решением проблемы нехватки жилья в Германии. В Германии существует острая нехватка жилья в городских районах, которая уже существовала до кризиса беженцев в 2015 году. Мы видим огромный спрос на квартиры в Германии. Апартаменты могут быть проданы или сданы в аренду Crypto Apartments. Города, где мы планировали строить, - это «Мюнхен, Штутгарт и Ульм». Но другие города возможны, как «Берлин, Кёльн, Гамбург и Франкфурт». Ключевыми элементами Crypto Apartments является создание экосистемы, в которой интегрированы все сервисы, такие как строительство, управление недвижимостью, услуги по аренде и услуги Janitor.



Также мы создаем веб-платформу и приложение, в которых арендаторы могут оплачивать свои ренты с помощью банковского перевода и криптовалют, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH). И функции, в которых Пользователь может редактировать и управлять им. Эти здания должны быть построены в соответствии с «EnEV», чтобы получить лицензию на строительство. Согласно немецкому руководству «EnEV» для новых зданий. Мы строим эти Здания согласно руководству «KfW-Effizienzhaus» для выполнения «EnEV». Эти формы являются решающим фактором для энергетического качества собственности для получения лицензии на строительство. Здания будут сданы в аренду или проданы и управляются Crypto Apartments.



Веб-платформа и приложение также будут включать в себя функции:

оплаты платежа с использованием криптовалют

Бесключевая входная дверь

Живая веб-камера здания

Изменения в договоре аренды

Отмена договора аренды квартиры

Жалоба на звонки

Аварийные службы

и т. Д.



Мы будем реинвестировать около 20% от прибыли ренты, чтобы построить больше зданий для увеличения всей прибыли. Это также увеличивает заработок для всех владельцев токенов.







2. Выгода для покупателей токенов:

Токен представляет собой право на получение части распределяемой прибыли Crypto Apartments UG.





3. Дивиденды и вознаграждения

Все держатели токенов будут иметь право получать 30% * от такой прибыли, за исключением случаев, когда счета учредителей не получат никакой прибыли!



Структура выплат: согласно Уставу, в конце финансового года 30% распределяемой прибыли Crypto Apartments UG переносится на конкретный кошелек Ethereum (ETH). Затем ETH перераспределяется среди всех держателей токенов «CryotoApartmentsToken» (CRA), за исключением счетов учредителей, не будет получать прибыль в соответствии с условиями смарт-контракта (т. е. Доля прибыли получена держателями пропорционально доле принадлежащих токенов).



4. Детали ICO/PreICO





ICO:

Символ - CRA;

Цена: 1 Ethereum = 50 CRA;

Максимальная цель - нет;

Минимальная цель - нет;

Начнется 30 сентября 2017 года.



Распределение токенов:

Учредители получают 10 000 000 токенов CRA и не имеют прибыли.

Не будет ограниченного количества токенов, сгенерированных для целей краудфандинга.



5. Описание баунти компании.



Зарабатывайте Ethereum (ETH), приглашая друзей присоединиться к Crypto Apartments

Порекомендуйте Crypto-Apartments.com своим друзьям. Вы получите 10% всех токенов Crypto Apartments Token (CRA), которые ваши рефералы приобрели, на ваш кошельк Ethereum. Например, если ваш реферал приобретает 1 000 000 CRA, вы получите 2.000 ETH в кошелек Ethereum.



6. Сайт, WhitePaper, контакты.



https://crypto-apartments.com/media/...Apartments.pdf

https://crypto-apartments.com/

suport@crypto-apartments.com

https://twitter.com/CryptoApartment

https://medium.com/@Crypto.Apartments

https://github.com/Crypto-Apartments/CRA-ICO-TOKEN

https://t.me/CryptoApartmentsICO Проект Crypto Apartments является решением проблемы нехватки жилья в Германии. В Германии существует острая нехватка жилья в городских районах, которая уже существовала до кризиса беженцев в 2015 году. Мы видим огромный спрос на квартиры в Германии. Апартаменты могут быть проданы или сданы в аренду Crypto Apartments. Города, где мы планировали строить, - это «Мюнхен, Штутгарт и Ульм». Но другие города возможны, как «Берлин, Кёльн, Гамбург и Франкфурт». Ключевыми элементами Crypto Apartments является создание экосистемы, в которой интегрированы все сервисы, такие как строительство, управление недвижимостью, услуги по аренде и услуги Janitor.Также мы создаем веб-платформу и приложение, в которых арендаторы могут оплачивать свои ренты с помощью банковского перевода и криптовалют, таких как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH). И функции, в которых Пользователь может редактировать и управлять им. Эти здания должны быть построены в соответствии с «EnEV», чтобы получить лицензию на строительство. Согласно немецкому руководству «EnEV» для новых зданий. Мы строим эти Здания согласно руководству «KfW-Effizienzhaus» для выполнения «EnEV». Эти формы являются решающим фактором для энергетического качества собственности для получения лицензии на строительство. Здания будут сданы в аренду или проданы и управляются Crypto Apartments.Веб-платформа и приложение также будут включать в себя функции:оплаты платежа с использованием криптовалютБесключевая входная дверьЖивая веб-камера зданияИзменения в договоре арендыОтмена договора аренды квартирыЖалоба на звонкиАварийные службыи т. Д.Мы будем реинвестировать около 20% от прибыли ренты, чтобы построить больше зданий для увеличения всей прибыли. Это также увеличивает заработок для всех владельцев токенов.Токен представляет собой право на получение части распределяемой прибыли Crypto Apartments UG.Все держатели токенов будут иметь право получать 30% * от такой прибыли, за исключением случаев, когда счета учредителей не получат никакой прибыли!Структура выплат: согласно Уставу, в конце финансового года 30% распределяемой прибыли Crypto Apartments UG переносится на конкретный кошелек Ethereum (ETH). Затем ETH перераспределяется среди всех держателей токенов «CryotoApartmentsToken» (CRA), за исключением счетов учредителей, не будет получать прибыль в соответствии с условиями смарт-контракта (т. е. Доля прибыли получена держателями пропорционально доле принадлежащих токенов).ICO:Символ - CRA;Цена: 1 Ethereum = 50 CRA;Максимальная цель - нет;Минимальная цель - нет;Начнется 30 сентября 2017 года.Распределение токенов:Учредители получают 10 000 000 токенов CRA и не имеют прибыли.Не будет ограниченного количества токенов, сгенерированных для целей краудфандинга.Зарабатывайте Ethereum (ETH), приглашая друзей присоединиться к Crypto ApartmentsПорекомендуйте Crypto-Apartments.com своим друзьям. Вы получите 10% всех токенов Crypto Apartments Token (CRA), которые ваши рефералы приобрели, на ваш кошельк Ethereum. Например, если ваш реферал приобретает 1 000 000 CRA, вы получите 2.000 ETH в кошелек Ethereum.

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