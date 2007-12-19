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[pre-ICO/ ICO] Index Coin (XIC) – индекс 30-ти лучших цифровых валют 02.10-31.12.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
Форекс-блогер
 
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[pre-ICO/ ICO] Index Coin (XIC) – индекс 30-ти лучших цифровых валют 02.10-31.12.2017
МИССИЯ
Монета Digital Currency Index Coin дает вам прямой доступ к Топ-30 цифровым валютам, оцененным их рыночной капитализацией и объемом проекта, чтобы обеспечить вам диверсификацию для долгосрочной устойчивости рынка.



Плюсы для участников системы
Выбор активов
Собственные материальные активы цифровой валюты от единой монеты
Ликвидность
Наслаждайтесь ликвидностью на биржевой бирже
Диверсификация
Владельцы Топ-30 цифровых валют + и ближайшие проекты в одной монете
Дивиденды
Получайте ежегодные дивиденды от ваших индексных холдингов


Обзор цифровой валюты



Выбор активов
XIC поддерживается основными монетами, которые управляют индексом DCI. Участвуя в монете Digital Currency Index Coin (XIC), вы создадите портфель, который включает в себя лучшие цифровые валюты сегодня, а также получите доступ к проектам будущего.

Ликвидность
Сегодня инвесторы с цифровой валютой понимают, как сложно покупать и поддерживать холдинги через многочисленные биржи, кошельки и частные монеты. Проблема возрастает, когда вы пытаетесь переместить активы или ликвидировать активы на неустойчивом рынке. Смягчите как ваши риски холдинга, так и риски ликвидности в единой биржевой монете.


Диверсификация
Управление рисками в вашем цифровом портфеле валют имеет жизненно важное значение для долгосрочной стабильности. Большие колебания цен отдельных монет могут привести к тому, что вы упустите возможности максимизировать долгосрочную стоимость портфеля. Каждый участник цифровой валюты должен диверсифицировать свои запасы, чтобы максимизировать долгосрочный потенциал портфеля.
Дивиденды
Дивидендный пул XIC предназначен для капитализации перераспределения монет каждый квартал. Это дает каждому участнику XIC возможность получать дивиденды один раз в год. Digital Currency Index, LLC сдерживает 20% первоначальной эмиссии монет для ежегодного распределения дивидендов держателям. Награждение их за диверсификацию своего портфеля.
Наш процесс состоит в том, чтобы смоделировать миллионы возможных будущих рыночных цен на один год, исходя из исторической волатильности и корреляции прибыли с использованием последних 1 года данных. Мы определяем штраф за самые новые монеты, которые имеют меньшую историю и шанс перейти на ноль, используя функцию подсчета очков, основанную на количественных и качественных характеристиках.

В рамках моделирования мы можем сообщать о максимальных днях потери, ожидаемой прибыли, ожидании возврата / потери и ожидаемого резкого соотношения.
Что еще более важно, в рамках этого моделирования мы выполняем оптимизацию с использованием алгоритма для разработки оптимального портфеля. После каждой симуляции мы балансируем портфель за счет увеличения активов и уменьшающих доход активов, пока мы не создадим оптимальный портфель из 30 монет во всех будущих сценариях с точки зрения минимизации волатильности и максимального возврата.

Детали краудсейла

Общая эмиссия - 200,000,000 токенов

Цена и этапы продаж



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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 11:39.
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