Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,392 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Первые карты монобанка будут 15 октября

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:24
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,687
Благодарностей: 16,985
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Первые карты монобанка будут 15 октября
Олег Гораховский сообщил, что рассылка первых карт тем, кто оставил заявку на www.monobank.com.ua начнётся 15 октября.

Ждём с нетерпением.

По материалам FB
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
monobank, олег гораховский
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пришли первые карты iBOX банка morg Новости в банковской сфере и страховании 8 30.07.2017 23:44
Samsung представляет первые в мире карты памяти формата UFS bizneser Новости технологий и интернета 1 08.07.2016 15:12
Банк будущего Fidor выпустил первые дебетовые карты impressed85 Новости в банковской сфере и страховании 1 30.03.2016 17:11
В России заработали первые платежные карты «Мир» Room Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.12.2015 18:04
16 октября будут представлены долгожданные планшеты iPad. Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.10.2014 12:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания TrendFX: EURCHF: отход от двухмесячных максимумов.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
Руководитель K92 Mining предрекает гиперинфляцию в США
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар animezone
Создание уникального WoW сервера
От animezone в разделе «Проблемные проекты»
Аватар Serggg
Спрос на ТИЦ
От Serggg в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар LeBaron
Money-core.net - Страхование вкладов 100%
От LeBaron в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар MR-Donald
«ВТБ 24» пока не планирует выпускать карты «Мир» из-за неясной экономики продукта
От MR-Donald в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
424,392
Тем
491,220
Сообщений
12,245,808

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram