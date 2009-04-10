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7 млн руб на продаже спортивного питания

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7 млн руб на продаже спортивного питания
Борис Цацулин создал видеоблог о спортивном питании, а когда число подписчиков превысило 170 тыс. человек, запустил с приятелем производство БАДов. За год оно принесло партнерам 7 млн руб. дохода

«Производители БАДов очень любят заявлять, что их добавки лечат от всех болезней, поднимают людей на ноги и даже позволяют немного левитировать. Мы пошли другим, научным, путем», — говорит 23-летний Борис Цацулин, вместе с Максимом Иванниковым придумавший бренд CMTech.

Обычно производители БАДов и продуктов питания сначала создают новую марку, а затем пытаются ее продвигать. Партнеры все сделали ровно наоборот: сначала раскритиковали в своем видеоблоге продукцию конкурентов, а затем вывели на рынок новый товар — аудитория к нему уже была готова.

Когда они стали затрагивать тему спортивного питания и биодобавок, количество подписчиков резко поползло вверх. Друзья поняли, что этот интерес можно монетизировать. «Специальное питание — обязательное условие прогресса в любом спорте как для профессионалов, так и для новичков. Поэтому тема была благодатной», — уверяет Цацулин. По его словам, в 2013 году подобного канала на русском языке в YouTube еще не было: обычно БАДы рекламировали профессиональные бо*****деры, а независимого анализа добавок никто не проводил.

Настоящая известность пришла к друзьям после ролика о протеинах — самом популярном среди спортсменов виде добавок. Цацулин и Иванников выбрали семь отечественных марок протеина и отнесли образцы в независимую лабораторию. Деньги на исследование — около 60 тыс. руб. — собрали среди подписчиков YouTube-канала. Результаты анализа показали, что в протеине одной из самых популярных на рынке марок Pureprotein вместо заявленного животного белка содержится растительный — глютен, что заметно снижает эффективность добавки.

Вследствие огромного предложения протеинов в специализированных магазинах и аптеках возможность высокой маржи на эти продукты близка к нулю. Поэтому партнеры решили начать с другой спортивной добавки — омеги-3, одной из полиненасыщенных жирных кислот. По сути, омега-3 — это рыбий жир в капсулах, который помогает спортсменам быстрее добиваться поставленных целей, улучшает общее физическое состояние и борется с симптомами депрессии, свойственными многим на диете.

Запуск собственного завода обошелся бы в десятки миллионов рублей — фантастическую сумму для двух студентов. Намного проще и дешевле работать по модели контрактного производства, оплачивая уже действующему заводу изготовление и фасовку добавок под нужным брендом. В России омегу-3 делают всего на двух производствах — в Мурманске и Москве. Московский «РеалКапс» оказался более открытым для сотрудничества, и весной 2016 года Цацулин и Иванников заказали заводу производство первых 350 банок омеги-3 под собственной торговой маркой CMTech.

На старт ушло около 110 тыс руб., заработанных на рекламе в блоге. «Многие думают, что запуск производства собственной линейки товаров стоит бешеных денег. Но при правильной организации дела можно обойтись малой кровью», — уверяет Максим Иванников. Особенных сложностей при запуске не было — предприниматели доставляли на завод готовые банки и этикетки, а сырье — рыбий жир из Исландии в бочках по 180 л — закупало само производство. Заказчики оплачивали стоимость только необходимого для одной партии объема сырья. После должной обработки рыбий жир фасовался в капсулы, которые засыпались в брендированные банки CMTech. За сборку такого конструктора предприниматели платят заводу фиксированную сумму — 60–80 руб. за банку.

Сам запуск производства занял не больше двух недель, а вот с бумагами пришлось попотеть. «Процедура несложная, но вот в госорганах съели много наших нервов и времени», — вспоминает Иванников. Чтобы вывести на рынок БАД, не нужно проходить процедуру клинических исследований, как в случае с лекарственными препаратами, но необходимо получить свидетельство о государственной регистрации или декларацию о соответствии в Роспотребнадзоре.

Подробнее - http://telegra.ph/7-mln-rub-na-proda...pitaniya-09-27
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