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3D-модель лица по одной фотографии

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3D-модель лица по одной фотографии
3D-модель лица по одной фотографии

Сегодня для того, чтобы перевести объект реального мира в цифровую трехмерную модель, необходимо иметь кучу его фотографий с разных ракурсов. Однако для лица можно обойтись лишь одним снимком. Британские исследователи Ноттингемского и Кингстонского университетов создали нейросеть, которая хорошо переводит плоское лицо на снимке в трехмерную модель.

Модели лиц уже используют в серийных гаджетах. Например, іР?опе предлагает оживить своими выражениями эмоджи, чтобы получить так называемые анисмайлы. Однако для этого необходимо, чтобы человек смотрел в специально разработанную фронтальную камеру смартфона Apple.

Технология британских исследователей может оказаться очень полезной именно потому, что для нее достаточно обычной фотографии. С помощью нее, например, можно создавать 3D-аватары для видеоигр и социальных сетей в дополненной реальности.

Попробовать работу нового инструмента можно по ссылке www.cs.nott.ac.uk/~psxasj/3dme/index.php .

Источник - techtoday.in.ua
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