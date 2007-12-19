[ICO] PETSAFE - защита и уход за животными 01-30.10.2017

PETSAFE - защита и уход за животными 01-30.10.2017
PETSAFE - это первый токен, основанный на технологии Blockchain, разработанной в первую очередь для растущего рынка в мире домашних животных и помочь мы хотим помочь животным, это наш приоритет.
ПОЧЕМУ PETSAFE?
Компания всегда привержена защите и уходу за животными. Мы будем работать над продвижением платформы на рынке и в полной мере используем его возможности.
Рынок товаров для домашних животных за последние 2 года вырос более чем на 20%, главным образом в Латинской Америке.
Рынок товаров для домашних животных очень широк по этой причине, мы прогнозируем
и будем работать над подключением большинства сайтов, обучением торговцев и пользователей
в использовании технологии blockchain и получить максимальную отдачу от нее, и сделать это.
PETSAFE Token - успешный метод обмена на этом рынке.
Новые технологии
Увеличивая потребление через электронные СМИ и Интернет с развитием технологий, мы хотим быть частью этого нового изменения в торговле.
PETSAFE HELP
PETSAFE на 100% привержен оказанию помощи организациям и фондам, которые работают изо дня в день, чтобы обеспечить питание, защиту и защиту брошенных или бездомных животных.
Детали краудсейла
Официальная сумма, которая поступит в продажу - 50 000 000 токенов PETSAFE на платформе WAVES blockchain.
Оплата принимается в BTC, ETHER и WAVES.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Распространение начнется на пресейле со скидкой 50% по цене запуска. предпродажа будет составлять 15 000 000 PETSAFE
ВЫКУП
Токен, приобретенный в Pre-Sales, как только ICO завершит, будет днем выкупа для платформы WAVES по рыночной цене продажи в BTC.
APORTE
Будучи преданным делу животных, мы выделим 15% средств, собранных в конце ICO, для поддержки организаций и фондов, которые находятся у нас в процессе.
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