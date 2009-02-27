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Maxpay LTD - maxpay.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 23:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 28,256
Благодарностей: 2,279
УГ: 0
КП: 0.172
награды Волшебный горшочек 
Maxpay LTD - maxpay.ltd


Я не админ и не владелец проекта.

Дата открытия 28.09.2017

Описание(онлайн-перевод):
Цитата:
Мы хотим поднять обычных людей, которые в финансовом отношении боролись финансово независимым государством, предлагая им жизнеспособные инвестиционные возможности, которые гарантировали бы их будущее. Мы хотим сделать это возможным благодаря внедрению лучших ресурсов, доступных для принятия инвестиционных решений, которые принесут вам исключительно хорошие прибыли. Наша способность использовать фактор низкого риска позволяет нам хранить средства клиентов в безопасности. Независимо от того, инвестируете ли вы в свои личные финансы или на свой бизнес, мы заверяем вас, что у нас есть стремление выполнить все наши обещания к вашему удовлетворению.
Инвест-планы:
Цитата:
1.10% Hourly for 100 hours
Ref Commission: 1%
$10 - $999

1.15% Hourly for 100 hours
Ref Commission: 2%
$1000 - $9999

1.20% Hourly for 100 hours
Ref Commission: 3%
$10000 - $24999

2.40% Daily for 100 days
Ref Commission: 50%
$25000 - $50000
> Принимает Perfect Money, AdvCash, Payeer, Bitcoin
> Мгновенные выплаты
> Реферальная комиссия 1-50%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование Comodo
> DDOS защита Genius Guard

Ознакомиться с проектом ==>>


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U15640399. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to maxpay.ltd User hyipsinfo.. Date: 19:49 28.09.17. Batch: 189541405.
__________________
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onliner-76 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
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