Maxpay LTD - maxpay.ltd



Я не админ и не владелец проекта.



Дата открытия 28.09.2017



Описание(онлайн-перевод):

Цитата: Мы хотим поднять обычных людей, которые в финансовом отношении боролись финансово независимым государством, предлагая им жизнеспособные инвестиционные возможности, которые гарантировали бы их будущее. Мы хотим сделать это возможным благодаря внедрению лучших ресурсов, доступных для принятия инвестиционных решений, которые принесут вам исключительно хорошие прибыли. Наша способность использовать фактор низкого риска позволяет нам хранить средства клиентов в безопасности. Независимо от того, инвестируете ли вы в свои личные финансы или на свой бизнес, мы заверяем вас, что у нас есть стремление выполнить все наши обещания к вашему удовлетворению. Инвест-планы:

Цитата: 1.10% Hourly for 100 hours

Ref Commission: 1%

$10 - $999



1.15% Hourly for 100 hours

Ref Commission: 2%

$1000 - $9999



1.20% Hourly for 100 hours

Ref Commission: 3%

$10000 - $24999



2.40% Daily for 100 days

Ref Commission: 50%

$25000 - $50000

> Мгновенные выплаты

> Реферальная комиссия 1-50%

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> SSL шифрование Comodo

> DDOS защита Genius Guard



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U15640399. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to maxpay.ltd User hyipsinfo.. Date: 19:49 28.09.17. Batch: 189541405.

