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В Киеве пройдет конференция Ukrainian Blockchain Day

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В Киеве пройдет конференция Ukrainian Blockchain Day
30 октября в Киеве пройдет мероприятие, посвященное теме блокчейна. Хедлайнер — бывший вице-президент JP Morgan Тон Вейс. Организовывает событие команда CryptoBand.

Мероприятие рассчитано как на новичков, так и на профессионалов в сфере блокчейн-технологий. Предполагается, что форум посетят более двух тысяч человек.

Цитата:
«Это не скучное собрание. Это комьюнити-платформа для всех, кто готов открыто делиться знаниями о блокчейн-технологиях и строить новое будущее уже сегодня», — сообщается в официальном пресс-релизе мероприятия.
Темы докладов:
  • Основы блокчейн и новая реальность Proof Of Space;
  • Как блокчейн и биткоин изменят бизнес в ближайшем будущем;
  • Майнинг как бизнес. Целостный подход;
  • Аудит блокчейн-возможностей. Проблемы и подводные камни разработок на блокчейне;
  • Как правильно выводить и презентовать ICO;
  • Пошаговая реализация ICO Case, нюансы и возможности;
  • ICO — юридический базис проведения и инвестирования;
  • Тактика зарабатывания на ICO, стратегии при торговле на бирже новыми токенами;
  • Криптофонды и глобальный рынок. Стратегии зарабатывания и спекулирования криптовалютами;
  • Бизнес и Blockchain, Know Your Customer — возможности и выгоды.

Спикеры:
  • Максим Онегин, основатель и СEO DobroCoin, UBD;
  • Винс Мейс, основатель btcdirect.eu, CEO techruption.org;
  • Артем Шевченко, официальный представитель Bitmain в Украине;
  • Яник Долс, партнер Brightlands Innovation Factory, CEO JCI Zuid-Limburg, основатель Head-Starters;
  • Даррен Франчесини, CEO Blockchain Tehnologies Consulting, основатель Blocksale;
  • Уильям Родс, специалист хакинг роста MyBit.io;
  • Ян Кэйл, вице-президент по маркетингу Infopulse, советник REMME, CEO OSUA GmbH;
  • Тайлер Эванс, 402 Digital Partners, CEO Po.et, партнер Bitcoin Inc;
  • Майк Лукань, основатель и CEO CryptoBand, UBD;
  • Тон Вейс, бывший вице-президент JP Morgan Chase, звезда Wall Street, трейдер.

Дата проведения: 30 октября с 10:00 до 19:50;
Место: Киев, улица Институтская 1, “Октябрьский дворец”.

https://forklog.com/v-kieve-projdet-...lockchain-day/
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