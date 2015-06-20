В Киеве пройдет конференция Ukrainian Blockchain Day
30 октября в Киеве пройдет мероприятие, посвященное теме блокчейна. Хедлайнер — бывший вице-президент JP Morgan Тон Вейс. Организовывает событие команда CryptoBand.
Мероприятие рассчитано как на новичков, так и на профессионалов в сфере блокчейн-технологий. Предполагается, что форум посетят более двух тысяч человек.
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«Это не скучное собрание. Это комьюнити-платформа для всех, кто готов открыто делиться знаниями о блокчейн-технологиях и строить новое будущее уже сегодня», — сообщается в официальном пресс-релизе мероприятия.
Темы докладов:
Основы блокчейн и новая реальность Proof Of Space;
Как блокчейн и биткоин изменят бизнес в ближайшем будущем;
Майнинг как бизнес. Целостный подход;
Аудит блокчейн-возможностей. Проблемы и подводные камни разработок на блокчейне;
Как правильно выводить и презентовать ICO;
Пошаговая реализация ICO Case, нюансы и возможности;
ICO — юридический базис проведения и инвестирования;
Тактика зарабатывания на ICO, стратегии при торговле на бирже новыми токенами;
Криптофонды и глобальный рынок. Стратегии зарабатывания и спекулирования криптовалютами;
Бизнес и Blockchain, Know Your Customer — возможности и выгоды.
Спикеры:
Максим Онегин, основатель и СEO DobroCoin, UBD;
Винс Мейс, основатель btcdirect.eu, CEO techruption.org;
Артем Шевченко, официальный представитель Bitmain в Украине;
Яник Долс, партнер Brightlands Innovation Factory, CEO JCI Zuid-Limburg, основатель Head-Starters;
Даррен Франчесини, CEO Blockchain Tehnologies Consulting, основатель Blocksale;
Уильям Родс, специалист хакинг роста MyBit.io;
Ян Кэйл, вице-президент по маркетингу Infopulse, советник REMME, CEO OSUA GmbH;
Тайлер Эванс, 402 Digital Partners, CEO Po.et, партнер Bitcoin Inc;
Майк Лукань, основатель и CEO CryptoBand, UBD;
Тон Вейс, бывший вице-президент JP Morgan Chase, звезда Wall Street, трейдер.
Дата проведения: 30 октября с 10:00 до 19:50;
Место: Киев, улица Институтская 1, “Октябрьский дворец”.