Выбираем биржу для торговли криптовалютой

Один из способов покупать криптовалюту и хранить ее это простая регистрация на бирже для торговли криптовалютой. Бирж много и тут конечно нужно мнение тех кто уже торгует на той или иной бирже. Для полного ознакомления с работой той или иной биржи нужны все мнения и желательно объективные. Конечно всегда стоит указывать и минусы которые на ваш взгляд присутствуют на бирже и тем самым ухудшают ее работу и репутацию.
Так как я по сути новичок в инвестировании криптовалюты то мне проще работать на мой взгляд с биржей https://www.livecoin.net/
тут и интерфейс удобный и есть выбор множества коинов криптовалюты, да и курс вполне нормальный для меня так как я стараюсь покупать и торговать в долгосрок. Часто там происходят плановые работы, биржа молодая и это вполне думаю нормально да и мешает это в основном спекулянтам которые пипсуют
на быстрых изменениях цен коинов.
Так же есть небольшие вложения на https://yobit.net
но там лаги
инет нормальный и железо не старое. В общем пока довольствуюсь https://www.livecoin.net/
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Если у вас есть опыт торговли на других биржах то вам сюда, пишите и оставляйте свое мнение.