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Выбираем биржу для торговли криптовалютой

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"Криптовалютный инвестор от А до Я" - авторский блог пользователя Тимон
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Старый Сегодня, 15:30
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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Выбираем биржу для торговли криптовалютой
Один из способов покупать криптовалюту и хранить ее это простая регистрация на бирже для торговли криптовалютой. Бирж много и тут конечно нужно мнение тех кто уже торгует на той или иной бирже. Для полного ознакомления с работой той или иной биржи нужны все мнения и желательно объективные. Конечно всегда стоит указывать и минусы которые на ваш взгляд присутствуют на бирже и тем самым ухудшают ее работу и репутацию.

Так как я по сути новичок в инвестировании криптовалюты то мне проще работать на мой взгляд с биржей https://www.livecoin.net/ тут и интерфейс удобный и есть выбор множества коинов криптовалюты, да и курс вполне нормальный для меня так как я стараюсь покупать и торговать в долгосрок. Часто там происходят плановые работы, биржа молодая и это вполне думаю нормально да и мешает это в основном спекулянтам которые пипсуют на быстрых изменениях цен коинов.

Так же есть небольшие вложения на https://yobit.net но там лаги инет нормальный и железо не старое. В общем пока довольствуюсь https://www.livecoin.net/.

Если у вас есть опыт торговли на других биржах то вам сюда, пишите и оставляйте свое мнение.

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Инвестиционный портфель от Тимона Инвестирую в ICE-FX
Последний раз редактировалось Тимон; Сегодня в 15:32.
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realnotstory (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:47
#2
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
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Re: Выбираем биржу для торговли криптовалютой
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Один из способов покупать криптовалюту и хранить ее это простая регистрация на бирже для торговли криптовалютой.
Хранить криптовалюту следует в своем кошельке, размещая свои средства транзитом. Криптовалютные биржи подвержены скамом и Вы просто потеряете деньги.

Названные в статье площадки не имеют лицензий - это просто фирмы, срок работы которых зависит от прихоти их хозяев.

Кто не в курсе FSE уже выдает лицензии криптовалютным биржам, SEC готовится к выдачи.
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Тимон (Сегодня)
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Метки
биржа криптовалют, инвестирование, криптовалюта
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