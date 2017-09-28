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Coinlines - coinlines.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
Важная информация
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:46
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,366
Благодарностей: 2,970
Записей в блоге: 1
УГ: 23
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Coinlines - coinlines.net
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney

Новый проект: Coinlines

Планы nvestment 6% - 16% Почасовой за 17 часов / 103% - 215% После 1 дня / 111% - 290% После 3 дней /

Минимальный вклад $10

Рефские до 1% - 2% -3%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от SHARKTECH
Перевод с Google:

Цитата:
ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШОЙ ДЛЯ ПРОСМОТРА КАК РАБОТАЕТ МИНЕРАЛ

чтобы обеспечить максимальную отдачу от вашего инвестиционного капитала в сочетании с безупречным обслуживанием клиентов.

Зарабатывайте с монетными линиями

Даже с момента появления криптовалюты на рынке он стал очень популярным среди инвесторов. Самые амбициозные из них поняли, что в конечном итоге возрастет интерес людей, которые хотят получить прибыль от колебаний валютного курса и его добычи.
Инвестиционные планы:

Цитата:
6% - 16% Почасовая за 17 часов (мгновенные платежи)
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 500,00 6,00
План 2 501,00 долл. США - 1500,00 долл. США 9,00
План 3 $ 1501,00 - $ 3000,00 13.00
План 4 $ 3001,00 - $ 100000,00 16,00

103% - 215% После 1 дня (основное количество включено)
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 500,00 103,00
План 2 501,00 долл. США - 2000,00 долл. США 150,00
План 3 $ 2001.00 - $ 4000,00 185,00
План 4 4001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 215,00


111% - 290% Через 3 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 50,00 - $ 500,00 111,00
План 2 501,00 долл. США - 2000,00 долл. США 180,00
План 3 $ 2001.00 - $ 4000.00 230.00
План 4 4001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 290,00


123% - 400% через 5 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 80,00 - $ 500,00 123,00
План 2 501,00 долл. США - 2000 долл. США 225,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000,00 315,00
План 4 5001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 400,00


130% - 500% через 7 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 100,00 - $ 500,00 130,00
План 2 501,00 долл. США - 2000,00 долл. США 280,00
План 3 $ 2001.00 - $ 4000.00 360.00
План 4 4001,00 долл. США - 6000,00 долл. США 420,00
План 5 6001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 500,00

И более ...

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth
Registration Date:
2017-09-23
Expiration Date:
2018-09-23
Updated Date:
2017-09-23
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.dns-globally.com
ns2.dns-globally.com
ns3.dns-globally.com
ns4.dns-globally.com
ns5.dns-globally.com

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1991047->U15452521.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Coin Lines User naale..
Date: 11:45 28.09.17.
Batch: 189494162.e
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 15:04
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 27,102
Благодарностей: 5,727
УГ: 2
КП: 0.253
подарки
награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
Re: Coinlines - coinlines.net
Date : 09/28/2017 11:42
From/To Account : U15452521
Amount : -15.00
Currency : USD
Batch : 189493957
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Coin Lines User richinvestmonitor.
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mixpepper22 вне форума  
Старый Сегодня, 15:17
#3
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,062
Благодарностей: 942
УГ: 14
КП: 0.160
подарки
Re: Coinlines - coinlines.net
...б/у конкретное!...но может пару мелких кругов и пройдет,мимо...
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Сказали спасибо:
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Старый Сегодня, 15:17
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,092
Благодарностей: 137
УГ: 71
КП: 0.050
Re: Coinlines - coinlines.net
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
SSL зашита от Comodo CA Limited
The certificate will expire in 86 days.

Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
И более ...
отличная расшифровка планов
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laska2006 на форуме  
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