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BitcoinCash Trading LIMITED - bitcoincash.trading

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:16
#1
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 4,797
УГ: 164
КП: 0.274
подарки
BitcoinCash Trading LIMITED - bitcoincash.trading
Я не админ и с админом не знаком.





Старт проекта - 28.09.2017

Легенда:

Цитата:
Основа нашего бизнеса:

Используй любой шанс, чтобы получить преимущество. Так построен наш бизнес. Когда произошел fork Биткоина, мы увидели в этом шанс стать сильнее и успешнее конкурентов. Мы много лет ориентированы на Биткоин трейдинг и одними из первых осознали грандиозные перспективы появления Bitcoin Cash (BCC). Мы увидели свет и силу равных по значимости валют там, где другие не нашли преимуществ.

Взаимодополняемость двух великих криптовалют современности – новая возможность торгов на криптовалютных биржах этой криптовалютной парой для Bitcoincash Trading.
подробнее
Как мы делаем деньги:

Мы соединили в единый процесс мониторинг тенденций изменения курсов, адаптивный анализ ликвидности криптовалютных активов и программный способ выполнения спекулятивных торговых сделок с криптовалютной парой BTC/BCC. Для этого мы используем высокоскоростные селективные алгоритмы высокочастотного трейдинга и смарт-программы для ускорения обмена данными с биржами.

Каждый элемент нашей стратегии точно и эффективно делает свою работу, объединяясь в единый безошибочный механизм получения высокой прибыли.

Наша философия:

Стремление быть первыми. Создавать лучшие условия для клиентов и уверенно предоставлять самые выгодные проценты доходность для всех категорий инвесторов. Наше видение развития взаимоотношений с клиентами базируется на критериях полной открытости и сохранения Британских традиций бизнеса. Системный подход к процессу управления активами и безопасности.

Успех не приходит к тем, кто не идет ему навстречу. Мы не останавливаем развитие и уверенно преодолеваем каждый барьер, становясь сильнее и успешнее.
Инвестиционные планы:

Цитата:
BASIC - 150% через 1 день

ПЛАН 1 $10 - $500 - 104%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 106%
ПЛАН 3 $1001 - $5000 - 108%
ПЛАН 4 $5001 - $10000 - 115%
ПЛАН 5 $10001 - $12000 - 125%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 130%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 135%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 150%

ADVANCED - 340% через 4 дня

ПЛАН 1 $10 - $500 - 125%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 130%
ПЛАН 3 $1001 - $5000 - 135%
ПЛАН 4 $5001 - $10000 - 150%
ПЛАН 5 $10001 - $12000 - 210%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 240%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 260%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 340%

MEDIUM - 660% через 8 дней

ПЛАН 1 $10 - $500 - 160%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 180%
ПЛАН 3 $1001 - $3000 - 200%
ПЛАН 4 $3001 - $6000 - 290%
ПЛАН 5 $6001 - $12000 - 350%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 420%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 460%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 660%

ENTERPRISE - 1000% через 12 дней

ПЛАН 1 $10 - $500 - 210%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 245%
ПЛАН 3 $1001 - $3000 - 270%
ПЛАН 4 $3001 - $6000 - 375%
ПЛАН 5 $6001 - $12000 - 500%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 640%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 700%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 1000%

PRO - 2000% через 60 дней

ПЛАН 1 $10 - $10000 - 2000%

PREMIUM - 3500% через 90 дней

ПЛАН 1 $10 - $10000 - 3500%

VIP - 4000% через 40 дней

ПЛАН 1 $10 - $500 - 1100%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 1200%
ПЛАН 3 $1001 - $3000 - 1300%
ПЛАН 4 $3001 - $6000 - 1700%
ПЛАН 5 $6001 - $12000 - 2100%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 2500%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 2700%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 4000%

VIP 2 - 5000% через 30 дней

ПЛАН 1 $500 - $100000 - 5000%
Финансовая информация:

Платежные системы: PerfectMoney U16253051 (BitcoinCash Trading Limited) - Верифицирован, страна - Россия, 0.1 Trust Score point(s),
Payeer, AdvCash, Bitcoin.
Размер минимального депозита: $10
Минимально к выплате: $1 и 0.0012 в валюте Bitcoin.
Тип выплат: Ручные 48 бизнес часов, только по будням, с 09.00 до 18.00.
В субботу и воскресенье выплат нет!

Реферальная система: 5%

Техданные:

Скрипт: Уникальный
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Контактная информация:

Электронная почта - support@bitcoincash.trading
Новостной канал в Телеграм - @bitcoincashtrading
Живой чат поддержки на сайте

Мой вклад

Цитата:
28 Sep, 12:42
Transaction ID: 0c4053f7-7192-41ea-bd12-aed51404fd56
Кому: btccash1@tuta.io
Снято: -100.00 USD
Примечание: 22dc6a517f651821042eb3ddb72979bf

Данная тема создана исключительно для ознакомления. Я ни в коем случае не призываю Вас к каким-либо действиям и тем более не несу ответственности за сохранность ваших личных денежных средств!
P.S.
То что я заТСил данный проект абсолютно ни о чем не должно вам говорить.
С виду неплохой фаст - не более того. Никаких инсайдов у меня нет, кто админ не знаю и предположений никаких не имею.
Играете как всегда на свой страх и риск и чтобы потом не говорили что пошли в проект только потому что я его на форум притащил. Не хочу ничего слышать!
Также прошу вопросами не доставать. Отвалите короче...
__________________
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Самый мощный фаст этой осени! - Обсуждение здесь
Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 14:34
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,027
Благодарностей: 6,278
УГ: 59
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: BitcoinCash Trading LIMITED - bitcoincash.trading
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
BASIC - 150% через 1 день

ПЛАН 1 $10 - $500 - 104%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 106%
популярный нынче план.
с виду приятный фаст,

Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
страна - Россия, 0.1 Trust Score point(s),
ну наш человек, тут никто не сомневался.

Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Тип выплат: Ручные 48 бизнес часов, только по будням, с 09.00 до 18.00.
В субботу и воскресенье выплат нет!
а вот это немного странно, запуск то перед выхами. плавный старт?
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:39
#3
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 9,652
Благодарностей: 4,797
УГ: 164
КП: 0.274
подарки
Автор темы Re: BitcoinCash Trading LIMITED - bitcoincash.trading
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
а вот это немного странно, запуск то перед выхами. плавный старт?
Тоже популярная нынче тема - платить по бизнес дням, но такое чтобы по выходным не платил редко можно увидеть... Кстати да, закидона явно не будет сегодня-завтра.
__________________
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Самый мощный фаст этой осени! - Обсуждение здесь
Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 14:39
#4
Sou
Топ Мастер
 
Имя: Соу
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 21,318
Благодарностей: 29,348
УГ: 13
КП: 0.173
подарки
награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Также прошу вопросами не доставать. Отвалите короче...
Ох, нарвался... ща личку порвут эти люди....

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Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

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Sou на форуме  
Старый Сегодня, 14:41
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 1,439
Благодарностей: 525
УГ: 71
КП: 0.000
Re: BitcoinCash Trading LIMITED - bitcoincash.trading
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
а вот это немного странно, запуск то перед выхами. плавный старт?
да да, влахиваешь сейчас, получаешь минимум в понедельник, максимум в пятницу (если учитывать, что рабочий день у них 9ть часов)
ох как же это долго будет, если будет
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InvestSergej на форуме  
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