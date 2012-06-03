BitcoinCash Trading LIMITED - bitcoincash.trading

Используй любой шанс, чтобы получить преимущество. Так построен наш бизнес. Когда произошел fork Биткоина, мы увидели в этом шанс стать сильнее и успешнее конкурентов. Мы много лет ориентированы на Биткоин трейдинг и одними из первых осознали грандиозные перспективы появления Bitcoin Cash (BCC). Мы увидели свет и силу равных по значимости валют там, где другие не нашли преимуществ.
Взаимодополняемость двух великих криптовалют современности – новая возможность торгов на криптовалютных биржах этой криптовалютной парой для Bitcoincash Trading.
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Как мы делаем деньги:
Мы соединили в единый процесс мониторинг тенденций изменения курсов, адаптивный анализ ликвидности криптовалютных активов и программный способ выполнения спекулятивных торговых сделок с криптовалютной парой BTC/BCC. Для этого мы используем высокоскоростные селективные алгоритмы высокочастотного трейдинга и смарт-программы для ускорения обмена данными с биржами.
Каждый элемент нашей стратегии точно и эффективно делает свою работу, объединяясь в единый безошибочный механизм получения высокой прибыли.
Наша философия:
Стремление быть первыми. Создавать лучшие условия для клиентов и уверенно предоставлять самые выгодные проценты доходность для всех категорий инвесторов. Наше видение развития взаимоотношений с клиентами базируется на критериях полной открытости и сохранения Британских традиций бизнеса. Системный подход к процессу управления активами и безопасности.
Успех не приходит к тем, кто не идет ему навстречу. Мы не останавливаем развитие и уверенно преодолеваем каждый барьер, становясь сильнее и успешнее.
Инвестиционные планы:
Цитата:
BASIC - 150% через 1 день
ПЛАН 1 $10 - $500 - 104%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 106%
ПЛАН 3 $1001 - $5000 - 108%
ПЛАН 4 $5001 - $10000 - 115%
ПЛАН 5 $10001 - $12000 - 125%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 130%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 135%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 150%
ADVANCED - 340% через 4 дня
ПЛАН 1 $10 - $500 - 125%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 130%
ПЛАН 3 $1001 - $5000 - 135%
ПЛАН 4 $5001 - $10000 - 150%
ПЛАН 5 $10001 - $12000 - 210%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 240%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 260%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 340%
MEDIUM - 660% через 8 дней
ПЛАН 1 $10 - $500 - 160%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 180%
ПЛАН 3 $1001 - $3000 - 200%
ПЛАН 4 $3001 - $6000 - 290%
ПЛАН 5 $6001 - $12000 - 350%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 420%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 460%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 660%
ENTERPRISE - 1000% через 12 дней
ПЛАН 1 $10 - $500 - 210%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 245%
ПЛАН 3 $1001 - $3000 - 270%
ПЛАН 4 $3001 - $6000 - 375%
ПЛАН 5 $6001 - $12000 - 500%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 640%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 700%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 1000%
PRO - 2000% через 60 дней
ПЛАН 1 $10 - $10000 - 2000%
PREMIUM - 3500% через 90 дней
ПЛАН 1 $10 - $10000 - 3500%
VIP - 4000% через 40 дней
ПЛАН 1 $10 - $500 - 1100%
ПЛАН 2 $501 - $1000 - 1200%
ПЛАН 3 $1001 - $3000 - 1300%
ПЛАН 4 $3001 - $6000 - 1700%
ПЛАН 5 $6001 - $12000 - 2100%
ПЛАН 6 $12001 - $25000 - 2500%
ПЛАН 7 $25001 - $50000 - 2700%
ПЛАН 8 $50001 - $100000 - 4000%
VIP 2 - 5000% через 30 дней
ПЛАН 1 $500 - $100000 - 5000%
Финансовая информация:
Платежные системы: PerfectMoney U16253051 (BitcoinCash Trading Limited) - Верифицирован, страна - Россия, 0.1 Trust Score point(s), Payeer, AdvCash, Bitcoin. Размер минимального депозита: $10 Минимально к выплате: $1 и 0.0012 в валюте Bitcoin. Тип выплат:Ручные 48 бизнес часов, только по будням, с 09.00 до 18.00.
В субботу и воскресенье выплат нет!
Данная тема создана исключительно для ознакомления. Я ни в коем случае не призываю Вас к каким-либо действиям и тем более не несу ответственности за сохранность ваших личных денежных средств!
P.S.
То что я заТСил данный проект абсолютно ни о чем не должно вам говорить.
С виду неплохой фаст - не более того. Никаких инсайдов у меня нет, кто админ не знаю и предположений никаких не имею.
Играете как всегда на свой страх и риск и чтобы потом не говорили что пошли в проект только потому что я его на форум притащил. Не хочу ничего слышать!
Также прошу вопросами не доставать. Отвалите короче...