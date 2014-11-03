Появятся ли новые ICO, связанные с СМИ? Если не упускать новых возможностей,

то всегда будешь процветать.



Строгий редакторский контроль может иметь свои преимущества, но он редко объективен. Аудитории, которые сталкиваются с потоком наклонной информации из централизованного выхода, вряд ли получат полную картину истории.



Такое положение широко критикуется как угроза истинной свободе слова, особенно в авторитарных странах, где средства массовой информации обычно используются для реализации пропагандистской повестки дня. Обширное использование социальных сетей СМИ и общественными деятелями фактически следует той же схеме.







Неудивительно, что журналисты обратили внимание на децентрализованную одноранговую систему блокчейн. Потому как альтернативная децентрализованная среда может стать способом получения более беспристрастной информации, основанной на многообразии независимых мнений. Для многочисленных продвигающихся компаний blockchain предлагает возможность реализовать независимый и децентрализованный медиа-выход, предоставляя средства для распределения распределенных данных, прозрачные модели стимулирования и модерацию сообщества.



Децентрализованные социальные сети



В настоящее время на просторах этой системы существует только несколько жизнеспособных продуктов, хотя были предприняты многочисленные попытки построить такую платформу.



Одним из замечательных примеров в этой области является Steemit, который работает более года. Это система, основанная на публикации, оценке и сохранении контента на основе сообщества, основанной на Steem Blockchain. В то время как «традиционные» средства массовой информации извлекают пользу из своей аудитории для своей собственной выгоды, Steemit распространяет преимущества так называемой «экономики внимания» среди своих участников.



Здесь организована система вознаграждения пользователей за сообщения и контент: пользователи публикуют сообщения, которые им нравятся, популярные посты попадают в ТОП, авторы этих записей и пользователи, которые их поддерживают, получают награды - токен STEEM. Steemit также использует систему логарифмической репутации, в которой каждый член имеет оценку, соответствующую их индивидуальному вкладу в платформу и ее сообщество.



Япония может похвастаться своей местной инициативой под названием Alis, которая несколько похожа на Steemit. Услуга позволяет пользователям потреблять достоверную информацию от экспертов, размещать статьи и получать вознаграждения в токенах ALIS за достоверный и ценный контент.



Все материалы оцениваются сообществом; участники пользуются кнопкой, чтобы продвигать статьи, которые им нравятся, и найти заслуживающие доверия. Авторы высоко оцененных материалов получают вознаграждение, признание и доверие членов сообщества. В настоящее время проект привлекает средства для дальнейшего развития и в основном ориентирован на японское сообщество.



Платформы распространения контента



Еще одна попытка децентрализации средств массовой информации - сеть DECENT. В отличие от Alis и Steemit, которые по сути являются социальными сетями, DECENT является платформой для распространения контента на основе децентрализованной системы блокчейн, обеспечивающей инвариантное хранение опубликованных материалов и исключая любых посредников вместе с их потенциальным влиянием и распределением.



Сеть может использоваться для публикации любого вида мультимедиа: музыки, программного кода, видео, изображений, книг и т.д. DECENT для DCE-токена используется для облегчения торговли медиа-активами. Признаки токена DCT также стимулируют сетевые узлы для хранения контента и проверки новых блоков с метаданными и транзакциями. Сеть предоставляет своим членам прозрачную, надежную и децентрализованную базу данных для хранения, потребления и монетизации исходного медиаконтента.



Еще одним заметным образцом является проект Synereo, промежуточная точка между DECENT и платформами социальных сетей, такими как Steemit. Это децентрализованная социальная сеть, цель которой - предоставить своим пользователям инструменты для монетизации их исходного контента или хорошего вкуса в содержании.



Система построена на blockchain 2.0 с использованием согласованного алгоритма определения уровня доказательности. Персональный токен AMP служит для измерения интереса пользователей к конкретному представлению и в качестве стимула для обмена информацией.



Интересный пост может спонсироваться его автором или благодарными читателями, которые оставляют токены AMP в качестве благодарности. Авторы популярных сообщений получают долю жетонов в качестве награды. Для рекламодателей, которые используют платформу Synereo для продвижения своего продукта, маркеры AMP обеспечивают как рычаги для охвата более широкой аудитории, так и надежный показатель эффективности.



И напоследок обратим внимание на ещё один проект - Snip, который отличается от очевидной тенденции, ориентированной на социальные медиа, и создает децентрализованный центр новостей. Он обеспечивает не регулируемую среду для пользовательских новостей, без какой-либо цензуры и редакционного контроля над опубликованными материалами.



Каждый пользователь платформы может писать и публиковать краткие истории по любой желаемой теме и получать доступ к персонализированной ленте новостей, адаптированной к их индивидуальным предпочтениям. Система использует токен SnipCoin как стимул для авторов предоставлять соответствующий контент, предоставляя читателям средства выразить свою благодарность вкладчикам интересных историй.



Поскольку обратная связь с сообществом напрямую влияет на популярность этой истории и ее благосостояние, пользователям предлагается представить только интересные и непредвзятые новости.



В завершение



Сегодня средства массовой информации нацелены на децентрализацию. Эта тенденция проявляется в растущем числе новых компаний, использующих технологию блокчейн, и может привести к расширению существующих медиа-бизнесов. Несмотря на то, что большинство попыток децентрализованного СМИ еще недостаточно развиты, эта тенденция представляется положительной. Так что не удивлюсь, если в ближайшем будущем в рекламных постах в преобладающем большинстве будет числиться информация о новых ICO, связанных с СМИ. Вы их будете поддерживать?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Строгий редакторский контроль может иметь свои преимущества, но он редко объективен. Аудитории, которые сталкиваются с потоком наклонной информации из централизованного выхода, вряд ли получат полную картину истории.Такое положение широко критикуется как угроза истинной свободе слова, особенно в авторитарных странах, где средства массовой информации обычно используются для реализации пропагандистской повестки дня. Обширное использование социальных сетей СМИ и общественными деятелями фактически следует той же схеме.Неудивительно, что журналисты обратили внимание наодноранговую. Потому как альтернативная децентрализованная среда может стать способом получения более беспристрастной информации, основанной на многообразии независимых мнений. Для многочисленных продвигающихся компаний blockchain предлагает возможность реализовать независимый и децентрализованный медиа-выход, предоставляя средства для распределения распределенных данных, прозрачные модели стимулирования и модерацию сообщества.В настоящее время на просторах этой системы существует только несколько жизнеспособных продуктов, хотя были предприняты многочисленные попытки построить такую платформу.Одним из замечательных примеров в этой области является Steemit, который работает более года. Это система, основанная на публикации, оценке и сохранении контента на основе сообщества, основанной на Steem Blockchain. В то время как «традиционные» средства массовой информации извлекают пользу из своей аудитории для своей собственной выгоды, Steemit распространяет преимущества так называемой «экономики внимания» среди своих участников.Здесь организована система вознаграждения пользователей за сообщения и контент: пользователи публикуют сообщения, которые им нравятся, популярные посты попадают в ТОП, авторы этих записей и пользователи, которые их поддерживают, получают награды - токен STEEM. Steemit также использует систему логарифмической репутации, в которой каждый член имеет оценку, соответствующую их индивидуальному вкладу в платформу и ее сообщество.Япония может похвастаться своей местной инициативой под названием Alis, которая несколько похожа на Steemit. Услуга позволяет пользователям потреблять достоверную информацию от экспертов, размещать статьи и получать вознаграждения в токенах ALIS за достоверный и ценный контент.Все материалы оцениваются сообществом; участники пользуются кнопкой, чтобы продвигать статьи, которые им нравятся, и найти заслуживающие доверия. Авторы высоко оцененных материалов получают вознаграждение, признание и доверие членов сообщества. В настоящее время проект привлекает средства для дальнейшего развития и в основном ориентирован на японское сообщество.Еще одна попытка децентрализации средств массовой информации - сеть DECENT. В отличие от Alis и Steemit, которые по сути являются социальными сетями, DECENT является платформой для распространения контента на основе, обеспечивающей инвариантное хранение опубликованных материалов и исключая любых посредников вместе с их потенциальным влиянием и распределением.Сеть может использоваться для публикации любого вида мультимедиа: музыки, программного кода, видео, изображений, книг и т.д. DECENT для DCE-токена используется для облегчения торговли медиа-активами. Признаки токена DCT также стимулируют сетевые узлы для хранения контента и проверки новых блоков с метаданными и транзакциями. Сеть предоставляет своим членам прозрачную, надежную идля хранения, потребления и монетизации исходного медиаконтента.Еще одним заметным образцом является проект Synereo, промежуточная точка между DECENT и платформами социальных сетей, такими как Steemit. Это децентрализованная социальная сеть, цель которой - предоставить своим пользователям инструменты для монетизации их исходного контента или хорошего вкуса в содержании.Система построена на blockchain 2.0 с использованием согласованного алгоритма определения уровня доказательности. Персональный токен AMP служит для измерения интереса пользователей к конкретному представлению и в качестве стимула для обмена информацией.Интересный пост может спонсироваться его автором или благодарными читателями, которые оставляют токены AMP в качестве благодарности. Авторы популярных сообщений получают долю жетонов в качестве награды. Для рекламодателей, которые используют платформу Synereo для продвижения своего продукта, маркеры AMP обеспечивают как рычаги для охвата более широкой аудитории, так и надежный показатель эффективности.И напоследок обратим внимание на ещё один проект - Snip, который отличается от очевидной тенденции, ориентированной на социальные медиа, и создает децентрализованный центр новостей. Он обеспечивает не регулируемую среду для пользовательских новостей, без какой-либо цензуры и редакционного контроля над опубликованными материалами.Каждый пользователь платформы может писать и публиковать краткие истории по любой желаемой теме и получать доступ к персонализированной ленте новостей, адаптированной к их индивидуальным предпочтениям. Система использует токен SnipCoin как стимул для авторов предоставлять соответствующий контент, предоставляя читателям средства выразить свою благодарность вкладчикам интересных историй.Поскольку обратная связь с сообществом напрямую влияет на популярность этой истории и ее благосостояние, пользователям предлагается представить только интересные и непредвзятые новости.Сегодня средства массовой информации нацелены на децентрализацию. Эта тенденция проявляется в растущем числе новых компаний, использующих, и может привести к расширению существующих медиа-бизнесов. Несмотря на то, что большинство попыток децентрализованного СМИ еще недостаточно развиты, эта тенденция представляется положительной. Так что не удивлюсь, если в ближайшем будущем в рекламных постах в преобладающем большинстве будет числиться информация о новых ICO, связанных с СМИ. Вы их будете поддерживать?------------------------

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