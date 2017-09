Naale Премиум



Chainminner - chainminner.com Я не админ !!!



Старт 27/09/2017



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash



Новый проект : Chainminner







Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 5% - 2% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от CloudFlare



$10

Описание программы

Цитата: В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха.



Chainminner создан объединенными усилиями опытных трейдеров, аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в биржевой рынок криптовалют. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компания регулярно ищет новые и вакантные криптовалюты для дальнейшего инвестирования. Не для кого не секрет, что всего 9 лет назад основная криптовалюта Bitcoin стоила 0.01 цент, сегодня ее цена достигает до 4200$. Информация о компании



Цитата: +Address: 31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM

+ Company Phone number No+44 (203) 885 45 92

+ Email: chainminner.com@gmail.com



Цитата: 30% каждые 12 часов в течение 48 часов (120% ROI) ; 26% каждые 6 часов в течение 30 часов (130% ROI) ; 5,83% в час в течение 24 часов (140% ROI) +Планы nvestment :

Цитата: 30% каждые 12 часов, срок: 48 часов



Min : 10.00 USD

Max : 10000.00 USD



26% каждые 6 часов, срок: 30 часов



Min : 200.00 USD

Max : 10000.00 USD



5.83% каждый час, срок: 24 часов



Min : 500.00 USD

Max : 10000.00 USD



+ Whois



Цитата: Registrar:

REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG.RU LLC

Registration Date:

2017-09-22

Expiration Date:

2018-09-22

Updated Date:

2017-09-22

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

micah.ns.cloudflare.com

yolanda.ns.cloudflare.com Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:



Цитата: The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U15393125.

Memo: Shopping Cart Payment. chainminner.com..

Date: 07:41 28.09.17.

Мой вклад:

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно