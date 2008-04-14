Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,262 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Chainminner - chainminner.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:50
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,346
Благодарностей: 2,970
Записей в блоге: 1
УГ: 23
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Chainminner - chainminner.com
Я не админ !!!

Старт 27/09/2017

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash

Новый проект: Chainminner



Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 5% - 2% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от CloudFlare


Описание программы
Цитата:
В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха.

Chainminner создан объединенными усилиями опытных трейдеров, аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в биржевой рынок криптовалют. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компания регулярно ищет новые и вакантные криптовалюты для дальнейшего инвестирования. Не для кого не секрет, что всего 9 лет назад основная криптовалюта Bitcoin стоила 0.01 цент, сегодня ее цена достигает до 4200$.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM
+ Company Phone number No+44 (203) 885 45 92
+ Email: chainminner.com@gmail.com
+ Планы:

Цитата:
30% каждые 12 часов в течение 48 часов (120% ROI); 26% каждые 6 часов в течение 30 часов (130% ROI); 5,83% в час в течение 24 часов (140% ROI)
+Планы nvestment :
Цитата:
30% каждые 12 часов, срок: 48 часов

Min : 10.00 USD
Max : 10000.00 USD

26% каждые 6 часов, срок: 30 часов

Min : 200.00 USD
Max : 10000.00 USD

5.83% каждый час, срок: 24 часов

Min : 500.00 USD
Max : 10000.00 USD

+ Whois

Цитата:
Registrar:
REGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG.RU LLC
Registration Date:
2017-09-22
Expiration Date:
2018-09-22
Updated Date:
2017-09-22
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
micah.ns.cloudflare.com
yolanda.ns.cloudflare.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U15393125.
Memo: Shopping Cart Payment. chainminner.com..
Date: 07:41 28.09.17.
Batch: 189474377.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 10:56
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,258
Благодарностей: 1,451
УГ: 16
КП: 0.000
подарки
Re: Chainminner - chainminner.com
Слишком большой процент и слишком скудный листинг. Мимо
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

KISSKA - ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ! +РЭФБЕК!
=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Как раскрутить форум?
От mysilver в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Templar
Система от Vanya
От Templar в разделе «Торговые стратегии»
Аватар clipman77
Stash предлагают «банк из коробки», аппаратный полный узел Биткоина
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар iljas
ПАММ-счет Madao:542518 (ForexTrend)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар DaTre
Сломан сайт
От DaTre в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватар Honestt
Zweierr - Zweierr.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,262
Тем
490,991
Сообщений
12,240,270

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram