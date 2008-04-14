Chainminner - chainminner.com

В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха.
Chainminner создан объединенными усилиями опытных трейдеров, аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в биржевой рынок криптовалют. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компания регулярно ищет новые и вакантные криптовалюты для дальнейшего инвестирования. Не для кого не секрет, что всего 9 лет назад основная криптовалюта Bitcoin стоила 0.01 цент, сегодня ее цена достигает до 4200$.
+ Информация о компании
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+Address: 31 Chelsea ROW, LONDON, WC1B 5HJ, UNITED KINGDOM
+ Company Phone number No+44 (203) 885 45 92
+ Email: chainminner.com@gmail.com
+ Планы:
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30% каждые 12 часов в течение 48 часов (120% ROI); 26% каждые 6 часов в течение 30 часов (130% ROI); 5,83% в час в течение 24 часов (140% ROI)