[ICO] ScriptDrop - доставка лекарств и напоминание о их приеме 01.11.2017-14.11.2017

ScriptDrop ICO
ScriptDrop позволяет пациентам иметь простой доступ к лекарствам (заказ, покупка, доставка), оптимизировать различные процессы (например прием того или иного препарата), а также получать доступ к отчетам и аналитическим данным.
Создание сети пациентов
. ScriptDrop предоставляет пациентам две службы: напоминание о доставке рецептов и лекарств. Пациенты, которые используют ScriptDrop поощряются токенами AHC в виде скидок на лекарства.
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Наши услуги позволяют снизить затраты пациента и на здравоохранение в целом.
Мы живем с Нэшвилл, в котором есть 1200 аптек. В настоящее время завершаются две интеграции, которые позволят нам получить доступ к 13 000 независимых аптек, - сказал соучредитель Николас Поттс в своем недавнем интервью. У нас есть пилотные контракты с двумя национальными сетями для доставки лекарств, - добавил он.
Ларри Скотт и Ник Поттс, основатели ScriptDrop, заметили, что более 25% пациентов, которые разместили заказ на лекарства, так и не получили его.
Поттс прокомментировал: Я заметил, что пациенты приходят в аптеки, чтобы заполнить рецепт, но им говорят, что лекарства нет и нужно прийти завтра, чтобы забрать его. Когда так произойдет, в 25% случаев пациент никогда не возвращается в аптеку. Я тесно сотрудничал с аптеками и спрашивал, почему так происходит. Они перечисляли множество причин, но конкретно так и не ответили. Один единственный сервис может решить многие проблемы.
Половина 119 миллионов американцев принимает рецептурные таблетки, - согласно последним федеральным опросам Центров по контролю и профилактике заболеваний. А это значит, что ScriptDrop может легко взять не конкурентоспособную нишу в ближайшие годы, тем само помогая пациентам принимать лекарства без каких либо забот.
Токен AHC
Токен позволяет пациентам предоставлять доступ к своим данным. В свою очередь он будет использоваться для того, чтобы позволить пациенту приобрести лекарство по меньшей стоимости. Приложение напоминания о приеме препарата помогает пациенту быть всегда на чеку. Когда пациент взаимодействует с приложением, он автоматически разблокирует дополнительные токены.
Детали ICO
- Старт - 1 ноября в 19:00
- Цель - дальнейшая разработка проекта
- Символ - AHC
- Платформа - Ethereum
- Принимают - BTC, ETH
- Количество - 1 млрд
- Курс - 1 AHC = 0.07 USD