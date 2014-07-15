Chime привлек $18 млн. для мобильного банкинга без комиссий

Это банковский счет и дебетовая карта, созданные для цифровой эры. Chime привлек 18 миллионов долларов финансировании в Серии B для своего мобильного подхода к банковскому делу. Раунд возглавила Cathay Innovation при участии Northwestern Mutual Future Ventures, Crosslink Capital, Forerunner Ventures, Homebrew и других.
Без ежемесячных комиссий или платы за овердрафт, Chime пытается обратиться к молодому поколению, рекламируя доступность и удобное приложение. С момента запуска в 2014 году Chime привлекла 500 000 клиентов, которые преимущественно находятся в возрасте 25-30 лет и имеют доход от 50 000 до 70 000 долларов США в год.
Генеральный директор и основатель Крис Бритт утверждает, что цели Chime более согласованы со своими клиентами, чем у традиционного банка. «Последнее, что мы хотим сделать - это поощрять безрассудные расходы», - говорит он. Chime - «только зарабатывает деньги, если они действительно используют продукт».
Chime получает свой доход от сопутствующей дебетовой карты, благодаря которой зарабатывает около 1,5% в виде комиссии за транзакцию.
Chime рекламирует свои инструменты для автоматических сбережений, которые могут отложить предопределенную сумму денег или округлить до следующего доллара по транзакциям, внеся сдачу в фонд сбережений.
«Chime - это компания, которая более других способна нарушить основные банковские отношения на рынке США», - сказал Деннис Барри, соучредитель Cathay Innovation, о том, почему они инвестировали в этот проект. Стартап «решил принести американцам более здоровый банковский опыт, который сегодня является большой потребностью».
Chime - это не единственный онлайн-банк. В настоящее время у большинства старых банков есть приложения, а также появляются новые участники, например Simple.
Сатья Патель, партнер в Homebrew, говорит, что Chime «имеет серьезный рост и хороший экономический расчет, в отличие от других банковских стартапов, которые не смогли построить устойчивый бизнес». Он считает, что стартап «создает банк будущего».
Chime заявляет, что к концу этого года ожидается, что объем транзакций достигнет 1 миллиарда долларов. До сих пор уделялось не так много внимания рекламе, но компания планирует использовать новое финансирование для повышения узнаваемости на рынке. Ранее Chime уже привлекал около 25 миллионов долларов и имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско.
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Специально для mmgp.ru