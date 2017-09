bizneser Топ Мастер

Иностранный инвестор продал южнокорейские бонды на $1,8 млрд

Вчера был зафиксирован крупнейший с 2014 года отток средств иностранных инвесторов, вложившихся в суверенные облигации Южной Кореи.



Издание Bloomberg информирует, что отток средств повлек за собой спекуляции, как в Сеуле, так и за пределами страны, относительно того, кто именно избавляется от бондов.



Министерство финансов, которое со своей стороны раскрывает объемы ежедневных сделок иностранных инвесторов, не разделяет их по странам.



За последние три месяца это уже вторая крупнейшая распродажа облигаций, когда нерезиденты активно сбрасывали бонды Южной Кореи. Причиной этому может служить то, что зарубежных инвесторов начинает отпугивать эскалация напряженности вокруг Северной Кореи.



Глобальный фонд облигаций Franklin Templeton Investment с активами в $40 млрд. также в этом году, по данным на 31 июля, сократил вложения в облигации Кореи почти вдвое.



По мнению аналитика Hana Financial Investment Ли Ми-сона, вывод средств могут организовывать сторонники развивающихся рынков, учитывая их предыдущие инвестиционные решения. Однако в Franklin Templeton отказались комментировать эту информацию.



Другой аналитик, из компании KB Investment & Securities Co., Ким Санг-хун считает, что распродажа связана с Суверенным фондом Норвегии.



