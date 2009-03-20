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Lead Leap International - lpint.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 13,865
Благодарностей: 893
УГ: 10
КП: 0.004
Lead Leap International - lpint.biz
Я здесь не админ!
Цитата:
LEAD LEAP INTERNATIONAL LTD является сердцем компании по разведке золота. Однако мы являемся оппортунистами и смотрим на другие возможности природных ресурсов, которые создают благоприятный потенциал роста. Компания хорошо финансируется, а руководство обладает богатым опытом во всех аспектах разведки и разработки месторождений полезных ископаемых.
LEAD LEAP INTERNATIONAL LTD также является местом для инвестиций и получения прибыли с устойчивыми процентами. Компания использует самые высокие навыки, опыт и профессиональную тактику на складе, трейдеры на Форекс и торговлю золотом. Наша цель - предложить частным лицам эксклюзивную услугу по управлению фондами. Мы с нетерпением ожидаем долгосрочных отношений с инвесторами, и в свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы предоставлять качественные услуги нашим членам. Наше мнение об инвестировании, как правило, касается управления рисками. Для нас это также означает своевременное предоставление нашим клиентам быстрых возвратов и выплат и, таким образом, совместное использование прибыли и, как результат, заработайте больше. Единственный способ гарантировать наш рост - обеспечить, чтобы наши инвесторы росли первыми, и именно по этой причине мы заботимся об инвесторах и их инвестициях.


8,5% - 9% Почасовой за 12 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 7500,00 8,50
План 2 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 8,70
План 3 $ 15001,00 - $ 50000,00 9,00

104% - 120% после 1 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 1000,00 104,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 107,00
План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 110,00
План 4 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 115,00
План 5 $ 15001.00 - $ 100000.00 120.00

115% - 165% после 3 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 2500,00 115,00
План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 120,00
План 3 500 000,00 долл. США - 10000,00 долл. США 130,00
План 4 $ 10001,00 - $ 25000,00 145,00
План 5 $ 25001,00 - $ 150000,00 165,00

155% - 320% после 10 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 5000,00 155,00
План 2 $ 5001,00 - $ 10000,00 175,00
План 3 10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 195,00
План 4 $ 25001,00 - $ 50000,00 250,00
План 5 $ 50001,00 - $ 250000,00 320,00

VIP 12% Почасовая за 10 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 1500000,00 12,00

VIP 850% после 20 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 2500,00 - $ 1500000,00 850,00

RevShare Promotion Package 1 (20% ежедневно в течение 10 дней назад + ваша реферальная ссылка будет поощрять до 250 реферальных)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
200% Прибыль + 100% Priedal Назад $ 5000.00 - $ 5000.00 20.00

RevShare Promotion Package 2 (10% в день в течение 20 дней с возвращением назад + ваша реферальная ссылка будет поощрять до 100 реферальных)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
200% Прибыль + 100% Прибыль Назад $ 2500.00 - $ 2500.00 10.00

Цитата:
Шифрование SSL EV
Защита от DDos
Лицензионный скрипт
Регистратор: NameCheap, Inc.
Создать 2017-05-02
Истекает 2018-05-01
Обновление 2017-05-29
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Мой депозит:
Цитата:
Сумма в размере 120 долларов США будет снята с вашего счета.
Учетные записи: U4603107-> U14105069. Памятка: оплата в корзине.
Депозит в LEAD LEAP INTERNATIONAL LTD. Пользователь hyiptank ..
Дата: 17:40 27.09.17. Партия: 189427806.
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Xetang вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
BITW (Сегодня), Karlech (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:02
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
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Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
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подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Lead Leap International - lpint.biz
давно старину Хетанга не было видно.
интересный ктстати проектец, на почасе 2% получается.
неплоходаже грин есть)
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 21:11
#3
Любитель
 
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Сообщений: 209
Благодарностей: 55
УГ: 20
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Re: Lead Leap International - lpint.biz
Красиво, но страницы не прогружаются адекватно ... дизайн неподъёмный.
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Для копирайтеров и заказчиков
Последний раз редактировалось Karlech; Сегодня в 21:18.
Karlech на форуме  
Старый Сегодня, 21:20
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
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Сообщений: 6,290
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кошель верик,траст 0,
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Последний раз редактировалось rysi1967; Сегодня в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 21:23
#5
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
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Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 6,608
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Re: Lead Leap International - lpint.biz
Вывод - "Funds are usually available within 1-12 business hours".

Как-то на почасовом неприлично!
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pilot2014 на форуме  
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Старый Сегодня, 21:26
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.06.2017
Сообщений: 209
Благодарностей: 55
УГ: 20
КП: 0.000
Re: Lead Leap International - lpint.biz
Таки хороший проект...хочется закинуть - не дают...
P.S. а судя по очереди в теме - пытаются все!) ха-ха
__________________
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Для копирайтеров и заказчиков
Последний раз редактировалось Karlech; Сегодня в 21:28.
Karlech на форуме  
Старый Сегодня, 21:44
#7
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,290
Благодарностей: 881
УГ: 5
КП: 0.102
подарки
Цитата:
Сообщение от Karlech Посмотреть сообщение
судя по очереди в теме - пытаются все!) ха-ха
это Вам показалось поверте,почас на 12 часов и такое: Фонды обычно доступны в течение 1-12 рабочих часов.
мало найдется желающих
__________________
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 21:49
#8
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,849
Благодарностей: 184
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Lead Leap International - lpint.biz
Цитата:
Сообщение от rysi1967 Посмотреть сообщение
Фонды обычно доступны в течение 1-12 рабочих часов.
Обломали, а рука уже тянулась депнуть.)
__________________
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 22:00
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 498
Благодарностей: 33
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Lead Leap International - lpint.biz
Диз б/у...
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alexlip на форуме  
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