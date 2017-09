Xetang Топ Мастер

Lead Leap International - lpint.biz

Цитата: LEAD LEAP INTERNATIONAL LTD является сердцем компании по разведке золота. Однако мы являемся оппортунистами и смотрим на другие возможности природных ресурсов, которые создают благоприятный потенциал роста. Компания хорошо финансируется, а руководство обладает богатым опытом во всех аспектах разведки и разработки месторождений полезных ископаемых.

LEAD LEAP INTERNATIONAL LTD также является местом для инвестиций и получения прибыли с устойчивыми процентами. Компания использует самые высокие навыки, опыт и профессиональную тактику на складе, трейдеры на Форекс и торговлю золотом. Наша цель - предложить частным лицам эксклюзивную услугу по управлению фондами. Мы с нетерпением ожидаем долгосрочных отношений с инвесторами, и в свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы предоставлять качественные услуги нашим членам. Наше мнение об инвестировании, как правило, касается управления рисками. Для нас это также означает своевременное предоставление нашим клиентам быстрых возвратов и выплат и, таким образом, совместное использование прибыли и, как результат, заработайте больше. Единственный способ гарантировать наш рост - обеспечить, чтобы наши инвесторы росли первыми, и именно по этой причине мы заботимся об инвесторах и их инвестициях.



8,5% - 9% Почасовой за 12 часов

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 7500,00 8,50

План 2 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 8,70

План 3 $ 15001,00 - $ 50000,00 9,00



104% - 120% после 1 дня

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 1000,00 104,00

План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 107,00

План 3 $ 2501,00 - $ 5000,00 110,00

План 4 7501,00 долл. США - 15 000,00 долл. США 115,00

План 5 $ 15001.00 - $ 100000.00 120.00



115% - 165% после 3 дней

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 2500,00 115,00

План 2 $ 2501,00 - $ 5000,00 120,00

План 3 500 000,00 долл. США - 10000,00 долл. США 130,00

План 4 $ 10001,00 - $ 25000,00 145,00

План 5 $ 25001,00 - $ 150000,00 165,00



155% - 320% после 10 дней

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 5000,00 155,00

План 2 $ 5001,00 - $ 10000,00 175,00

План 3 10001,00 долл. США - 25 000,00 долл. США 195,00

План 4 $ 25001,00 - $ 50000,00 250,00

План 5 $ 50001,00 - $ 250000,00 320,00



VIP 12% Почасовая за 10 часов

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 5000,00 - $ 1500000,00 12,00



VIP 850% после 20 дней

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 2500,00 - $ 1500000,00 850,00



RevShare Promotion Package 1 (20% ежедневно в течение 10 дней назад + ваша реферальная ссылка будет поощрять до 250 реферальных)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

200% Прибыль + 100% Priedal Назад $ 5000.00 - $ 5000.00 20.00



RevShare Promotion Package 2 (10% в день в течение 20 дней с возвращением назад + ваша реферальная ссылка будет поощрять до 100 реферальных)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

200% Прибыль + 100% Прибыль Назад $ 2500.00 - $ 2500.00 10.00



Цитата: Шифрование SSL EV

Защита от DDos

Лицензионный скрипт

Регистратор: NameCheap, Inc.

Создать 2017-05-02

Истекает 2018-05-01

Обновление 2017-05-29

ns ns1.eddosprotection.com ns2.eddosprotection.com

ns1.eddosprotection.com ns2.eddosprotection.com



Присоединяйтесь здесь:



Мой депозит:

Цитата: Сумма в размере 120 долларов США будет снята с вашего счета.

Учетные записи: U4603107-> U14105069. Памятка: оплата в корзине.

Депозит в LEAD LEAP INTERNATIONAL LTD. Пользователь hyiptank ..

