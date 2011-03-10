Как бесплатно заработать криптовалюту

Конечно не все могут позволить себе денежные вложения в криптовалюту, так как возможно есть нотка недоверия к такой инвестиции или просто по старинке можно получить криптовалюту бесплатно без вложения собственных средств. Эта тема актуальна несмотря на то что сейчас это стало сложнее, как например получить тот же биткоин или эфир. Но все таки с учетом того что технологии развиваются и между тем появляются новые коины которые так же очень часто можно получить практически бесплатно. Все эти вопросы постараюсь разобрать по полочкам и подсказать где и как это можно сделать. Приветствую так же любой полезный совет от читателя или посетителя моего блога.