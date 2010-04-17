В Mastercard назвали банк-лидер украинского рынка пластиковых карт

Международная платежная система Mastercard признала укрепление позиций ПриватБанка на рынке пластиковых карт одним из основных факторов роста доли безналичных операций в Украине в 2017 году. В рамках Mastercard Day, который прошел в Киеве, ПриватБанк получил специальные награды за рыночные позиции и расширение сети приема безналичных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Согласно данным НБУ, на долю клиентов ПриватБанка приходится почти 90% всех безналичных операций в стране и 85% безналичных оплат покупок в торговой сети.
За первое полугодие 2017 года в Украине клиентами банков было сделано 554 млн безналичных операций. При этом 504 млн из них осуществили клиенты ПриватБанка.
Также за 6 месяцев Нацбанком зафиксировано 288,7 млн операций по оплате картами в торгово-сервисной сети, из которых 246 млн обеспечили клиенты крупнейшего госбанка.
На сегодня ПриватБанк эмитировал более 32 млн карт, а в сети его обслуживания работает свыше 140 тыс POS-терминалов.
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