gamestaxi.ru - Gamestaxi

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
АВТОПАРК
Старт проекта 27.09.2017
десь Вы можете арендовать автомобили такси разных моделей. Каждый таксист перевозит разное количество пассажиров, с которых
собирает чеки и далее сдаёт их в кассе, получив за них монеты. Вы можете арендовать любое количество автомобилей такси и зарабатывать приличные деньги.
СОБРАТЬ ПРИБЫЛЬ
Здесь вы можете сдать чеки, распределение при продаже: 65% на счет для покупок и 35% на вывод.
Игровая валюта:
100 перевозок = 1 монета.
100 монет = 1 рубль.
Уровни вашего аккаунта - это прекрасная возможность увеличения заработка!
Уровень повышается, с увеличением количества совершеных перевозок. В таблице указаны распределение
средств на покупку и вывод при сдаче груза, а так же партнерские отчисления для каждого уровня.
При каждом получении нового уровня, все совершенные перевозки обнуляется, и Вам для перехода на следующий уровень, необходимо сдать столько груза, сколько необходимо для перехода на следующий уровень.
Бонусы:
После регистрации Вы получите стартовый бонус 3000 монет, для покупки Ford Focus.
Реферальная программа:
Приглашайте своих друзей и получайте 12%/3%/1% = 16% от их вклада на свой счет для вывода.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: