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gamestaxi.ru - Gamestaxi

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:08
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,537
Благодарностей: 177
УГ: 10
КП: 0.049
gamestaxi.ru - Gamestaxi

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.09.2017




Об игре:

АВТОПАРК
десь Вы можете арендовать автомобили такси разных моделей. Каждый таксист перевозит разное количество пассажиров, с которых
собирает чеки и далее сдаёт их в кассе, получив за них монеты. Вы можете арендовать любое количество автомобилей такси и зарабатывать приличные деньги.



СОБРАТЬ ПРИБЫЛЬ
Здесь вы можете сдать чеки, распределение при продаже: 65% на счет для покупок и 35% на вывод.
Игровая валюта:
100 перевозок = 1 монета.
100 монет = 1 рубль.

Уровни вашего аккаунта - это прекрасная возможность увеличения заработка!
Уровень повышается, с увеличением количества совершеных перевозок. В таблице указаны распределение
средств на покупку и вывод при сдаче груза, а так же партнерские отчисления для каждого уровня.
При каждом получении нового уровня, все совершенные перевозки обнуляется, и Вам для перехода на следующий уровень, необходимо сдать столько груза, сколько необходимо для перехода на следующий уровень.


Бонусы:


После регистрации Вы получите стартовый бонус 3000 монет, для покупки Ford Focus.


Реферальная программа:


Приглашайте своих друзей и получайте 12%/3%/1% = 16% от их вклада на свой счет для вывода.


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa


Мой вклад:


__________________
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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