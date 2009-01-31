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EXMO объявляет о своем ICO, чтобы добавить торговую маржу и улучшить свою платформу

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EXMO объявляет о своем ICO, чтобы добавить торговую маржу и улучшить свою платформу


Биржевая платформа EXMO объявила о том, что они будут проводить ICO для привлечения дополнительных инвестиций для дальнейшего развития своей платформы. В этой платформы уже более 4 лет опыта в торговли и наблюдается экспоненциальный рост объемов торговли с момента их запуска в 2013 году. У них отличные идеи, чтобы сделать свою платформу еще лучше. Основная цель - добавить маржинальную торговлю на свою платформу.

Слишком часто мы наблюдаем, что ICO проводятся для продуктов, которые даже не существуют. Вот почему так приятно и интересно видеть, что ICO в EXMO собирает средства для продолжения строительства своей платформы. На их платформе уже более 650 тыс. зарегистрированных пользователей и все эти пользователи получат выгоду от средств маржинальной торговли от ICO. Если ICO будет успешным, это означает, что платформа сможет обеспечить себя капиталом и ликвидностью, которые необходимые для маржинальной торговли.




ICO начнется 30 октября и продлится до 30 ноября. Любые инвесторы и все заинтересованные стороны смогут немедленно приобрести свои токены EXMO – коины EXO. Привлеченные средства будут использованы для финансирования маржинальной торговли и повышения общего качества платформы для всех. Инвесторы покупая токены EXMO будут стимулировать платформу инвестициями. Команда EXMO получит 50% прибыли от маржинальной торговли и распределит среди ее держателей токенов в виде дивидендов.

Одна из самых больших преимуществ, которая идет в пользу этого ICO, заключается в том, что он выпускается уже процветающим и прибыльным бизнесом. Многие другие ICO имеют только технический документ и одни обещания о прибыли, о бизнесе и в этих ICO нет ничего материального или какого-то полезного продукта.




Инвесторы получат коины EXMO в виде токенов. Стоимость самих токенов коррелируется с другими курсами обмена валют на самой платформе EXMO и также EXMO гарантирует выкуп токенов.

Биржа EXMO также немного отличается от других бирж. Половина привлеченных средств от ICO будут напрямую зависеть от роста финансовых показателей на самой бирже. Это хорошая новость для любого из ее пользователей и инвесторов.




Вкладчики, которые не захотят держать свои токены в вышеупомянутых дивидендах, смогут обменять токены прямо на самой торговой платформе. Торговые пары будут следующими: EXO/BTC, EXO/ETH, EXO/USD, EXO/EUR. Это довольно обширное количество торговых пар, особенно учитывается то, что, как только средства будут в USD или BTC, они могут по существу быть проданы за любое количество различных фиатов и криптовалют.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биржа, биткоин, криптовалюта, токены
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