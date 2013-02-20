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В ноябре в продажу поступит первый в мире смартфон BitVault для оплаты криптовалютой

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В ноябре в продажу поступит первый в мире смартфон BitVault для оплаты криптовалютой




В ноябре в продажу поступит первый в мире смартфон BitVault на блокчейне
для оплаты криптовалютой.


Уже в ноябре текущего года компания из Ирландии Embedded Downloads совместно с технологической инновационной компанией из Индии VVDN (Voice Video Data Network) запустят в продажу первый в мире криптосмартфон BitVault для пользователей и любителей криптовалют.

На финансово технологической неделе, которая проводилась этим летом в столице Великобритании был представлен публике прототип криптосмартфон. Со слов разработчиков аппарат имеет новый высокий уровень шифрования, переводов средств и управления собственным капиталом.


Внешне криптосмартфон похож на смартфон на Android, только использует защищенную и модифицированную версию Android. Стандартные приложения для Android не могут быть загружены в BitVault. Операционная система проводит все данные через технологию blockchain, в том числе она используется и при переводе средств.

Использование каждой услуги может подтверждаться личным паролем, сканированием сетчатки глаза, отпечатками пальцев и аунтификацией по технологии NFC (Near Field Communication) - представляет собой технологию высококачественной беспроводной связи с малым радиусом действия.

Голосовая связь используется с помощью 2-ух открытых ключей с применением криптовалютных транзакций и многоуровневого шифрования, что также обеспечивает безопасный обмен сообщениями.

BitVault использует криптовалюты в своих приложениях, а также имеет собственные кошельки для криптовалют. BitVault будет поставляться со следующими крипто-кошельками: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOT.

Проверенная биометрическая технология обеспечивает новый уровень безопасности для транзакций с криптовалютами.

BitVault - это наиболее безопасное устройство на рынке транзакций Bitcoin с 3IMS (независимая многоуровневая защита). Прежде чем вы сможете отправить биткойн или другую криптовалюту, вам потребуется отсканировать отпечаток пальца, сетчатку глаза и пройти аутентификацию NFC. Только после того, как все три вещи будут аутентифицированы, тогда будет подтверждена транзакция.

Кроме этого, у криптосмартфона имеется свой магазин приложений с открытым кодом для разработчиков, которые заинтересованы в создании решений на его платформе.

Основные характеристики криптосмартфона BitVault:

- Защита биометрической технологии обеспечивается распознаванием отпечатков пальцев и сетчаткой глаза.
- Независимая трехуровневая безопасность (3IMS).
- Безопасная зашифрованная передача сообщений с помощью blockchain-технологии.
- Документы, фотографии и видео надежно хранятся и безопасно передаются с помощью Private Blockchain.
- Зашифрованные голосовые и видеозвонки.
- Надежный и безопасный Биткойн-Сейф и 5 кошельков для криптовалют.
- Съемный ключ безопасности для включения вашего устройства.
- 5,5-дюймовый сенсорный экран.
- 64-разрядный процессор Octa Core с тактовой частотой 2,0 ГГц.
- 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти.
- 4G LTE, WiFi, Bluetooth.
- Задняя камера 13MP и передняя камера 8MP.
- Хранилище приложений BitVault для новых Blockchain-приложений и приложений для криптовалют.


На официальном сайте продукта значится:
Закажите свой BitVault сегодня для доставки в ноябре 2017 года и получите швейцарский банк в своем кармане БЕСПЛАТНО.

На данный момент криптосмартфон можно заказать за €949,00, но до поступления гаджета в открытую продажу он подорожает еще на €100.



По материалам: https://anycoin.news/2017/09/26/bitvault

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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