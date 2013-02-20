Denver10 Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 5,709 Благодарностей: 1,608 УГ: 258 КП: 0.154 подарки награды

В ноябре в продажу поступит первый в мире смартфон BitVault для оплаты криптовалютой







В ноябре в продажу поступит первый в мире смартфон BitVault на блокчейне

для оплаты криптовалютой.



Уже в ноябре текущего года компания из Ирландии Embedded Downloads совместно с технологической инновационной компанией из Индии VVDN (Voice Video Data Network) запустят в продажу первый в мире криптосмартфон BitVault для пользователей и любителей криптовалют.



На финансово технологической неделе, которая проводилась этим летом в столице Великобритании был представлен публике прототип криптосмартфон. Со слов разработчиков аппарат имеет новый высокий уровень шифрования, переводов средств и управления собственным капиталом.





Внешне криптосмартфон похож на смартфон на Android, только использует защищенную и модифицированную версию Android. Стандартные приложения для Android не могут быть загружены в BitVault. Операционная система проводит все данные через технологию blockchain, в том числе она используется и при переводе средств.



Использование каждой услуги может подтверждаться личным паролем, сканированием сетчатки глаза, отпечатками пальцев и аунтификацией по технологии NFC (Near Field Communication) - представляет собой технологию высококачественной беспроводной связи с малым радиусом действия.



Голосовая связь используется с помощью 2-ух открытых ключей с применением криптовалютных транзакций и многоуровневого шифрования, что также обеспечивает безопасный обмен сообщениями.



BitVault использует криптовалюты в своих приложениях, а также имеет собственные кошельки для криптовалют. BitVault будет поставляться со следующими крипто-кошельками: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOT.



Проверенная биометрическая технология обеспечивает новый уровень безопасности для транзакций с криптовалютами.



BitVault - это наиболее безопасное устройство на рынке транзакций Bitcoin с 3IMS (независимая многоуровневая защита). Прежде чем вы сможете отправить биткойн или другую криптовалюту, вам потребуется отсканировать отпечаток пальца, сетчатку глаза и пройти аутентификацию NFC. Только после того, как все три вещи будут аутентифицированы, тогда будет подтверждена транзакция.



Кроме этого, у криптосмартфона имеется свой магазин приложений с открытым кодом для разработчиков, которые заинтересованы в создании решений на его платформе.



Основные характеристики криптосмартфона BitVault:



- Защита биометрической технологии обеспечивается распознаванием отпечатков пальцев и сетчаткой глаза.

- Независимая трехуровневая безопасность (3IMS).

- Безопасная зашифрованная передача сообщений с помощью blockchain-технологии.

- Документы, фотографии и видео надежно хранятся и безопасно передаются с помощью Private Blockchain.

- Зашифрованные голосовые и видеозвонки.

- Надежный и безопасный Биткойн-Сейф и 5 кошельков для криптовалют.

- Съемный ключ безопасности для включения вашего устройства.

- 5,5-дюймовый сенсорный экран.

- 64-разрядный процессор Octa Core с тактовой частотой 2,0 ГГц.

- 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти.

- 4G LTE, WiFi, Bluetooth.

- Задняя камера 13MP и передняя камера 8MP.

- Хранилище приложений BitVault для новых Blockchain-приложений и приложений для криптовалют.



YouTube YouTube

На официальном сайте продукта значится:

Закажите свой BitVault сегодня для доставки в ноябре 2017 года и получите швейцарский банк в своем кармане БЕСПЛАТНО.



На данный момент криптосмартфон можно заказать за €949,00, но до поступления гаджета в открытую продажу он подорожает еще на €100.







По материалам: https://anycoin.news/2017/09/26/bitvault



Уже в ноябре текущего года компания из Ирландии Embedded Downloads совместно с технологической инновационной компанией из Индии VVDN (Voice Video Data Network) запустят в продажу первый в мире криптосмартфон BitVault для пользователей и любителей криптовалют.На финансово технологической неделе, которая проводилась этим летом в столице Великобритании был представлен публике прототип криптосмартфон. Со слов разработчиков аппарат имеет новый высокий уровень шифрования, переводов средств и управления собственным капиталом.Внешне криптосмартфон похож на смартфон на Android, только использует защищенную и модифицированную версию Android. Стандартные приложения для Android не могут быть загружены в BitVault. Операционная система проводит все данные через технологию blockchain, в том числе она используется и при переводе средств.Использование каждой услуги может подтверждаться личным паролем, сканированием сетчатки глаза, отпечатками пальцев и аунтификацией по технологии NFC (Near Field Communication) - представляет собой технологию высококачественной беспроводной связи с малым радиусом действия.Голосовая связь используется с помощью 2-ух открытых ключей с применением криптовалютных транзакций и многоуровневого шифрования, что также обеспечивает безопасный обмен сообщениями.BitVault использует криптовалюты в своих приложениях, а также имеет собственные кошельки для криптовалют. BitVault будет поставляться со следующими крипто-кошельками: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOT.Проверенная биометрическая технология обеспечивает новый уровень безопасности для транзакций с криптовалютами.BitVault - это наиболее безопасное устройство на рынке транзакций Bitcoin с 3IMS (независимая многоуровневая защита). Прежде чем вы сможете отправить биткойн или другую криптовалюту, вам потребуется отсканировать отпечаток пальца, сетчатку глаза и пройти аутентификацию NFC. Только после того, как все три вещи будут аутентифицированы, тогда будет подтверждена транзакция.Кроме этого, у криптосмартфона имеется свой магазин приложений с открытым кодом для разработчиков, которые заинтересованы в создании решений на его платформе.Основные характеристики криптосмартфона BitVault:- Защита биометрической технологии обеспечивается распознаванием отпечатков пальцев и сетчаткой глаза.- Независимая трехуровневая безопасность (3IMS).- Безопасная зашифрованная передача сообщений с помощью blockchain-технологии.- Документы, фотографии и видео надежно хранятся и безопасно передаются с помощью Private Blockchain.- Зашифрованные голосовые и видеозвонки.- Надежный и безопасный Биткойн-Сейф и 5 кошельков для криптовалют.- Съемный ключ безопасности для включения вашего устройства.- 5,5-дюймовый сенсорный экран.- 64-разрядный процессор Octa Core с тактовой частотой 2,0 ГГц.- 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти.- 4G LTE, WiFi, Bluetooth.- Задняя камера 13MP и передняя камера 8MP.- Хранилище приложений BitVault для новых Blockchain-приложений и приложений для криптовалют.На официальном сайте продукта значится:Закажите свой BitVault сегодня для доставки в ноябре 2017 года и получите швейцарский банк в своем кармане БЕСПЛАТНО.На данный момент криптосмартфон можно заказать за €949,00, но до поступления гаджета в открытую продажу он подорожает еще на €100.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь

▎$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$

__________________