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«ВКонтакте» открыла рекламную сеть для всех сообществ
Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала новые инструменты для создателей контента и сообществ, включая публичный запуск рекламной сети и аналог Instant Articles. Об этом представители соцсети объявили на мероприятии в Москве.
Публичный запуск рекламной сети
Инструмент рекламной сети позволяет «ВКонтакте» самостоятельно размещать рекламу в сообществах, за что авторы сообществ получают прибыль.
Ранее этот инструмент был доступен только ограниченному числу сообществ по приглашениям, уточнил в разговоре с Rusbase представитель соцсети. С 26 сентября заявку на подключение к сети смогут подать любые сообщества.
В целом «ВКонтакте» выплатила участникам рекламной сети за прошедший год 1 млрд рублей, сообщили в компании.
Новые инструменты для авторов контента
Также соцсеть анонсировала новые инструменты для создателей контента и издателей. Один из них – функция для подгрузки статей прямо во «ВКонтакте» на базе технологии Accelerated Mobile Pages (аналогичная функция представлена в Facebook под названием Instant Articles). Нововведение позволит пользователям быстрее загружать статьи.
Также создатели контента получат редактор для создания и оформления лонгридов (длинных текстов) в соцсети с поддержкой мультимедийного контента. Запустить оба инструмента в соцсети рассчитывают в течение этого года.
материал с rb.ru