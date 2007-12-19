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[pre-ICO/ICO] Skrilla – букмекер на блокчейн 06- 23.10.2017

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Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[pre-ICO/ICO] Skrilla – букмекер на блокчейн 06- 23.10.2017
Skrilla – букмекер на блокчейн 06- 23.10.2017

Skrilla является лицензированным, полностью регулируемым, глобальным брендом, предлагающим ставки
Наша ежедневная платформа Fantasy Esports в настоящее время живет, и наша дорожная карта включает в себя обмен ставок, ставки на пул и конкурсы на основе навыков головы к голове. Платформа будет построена на блокчейн Ethereum с токеном Skrilla в качестве основного подразделения обмена, чтобы предоставить игровому сообществу самую важную в мире платформу для ставок.


Преимущества проекта


Уменьшенные комиссии
Сборы управляются посредниками. Blockchain позволяет их удалить, сократить расходы и увеличить выплаты призового фонда.
Глобальные пулы
Использование токена в качестве глобальной единицы обмена, устраняет региональные валюты, позволяя участие в кросс-границах, ликвидность и улучшенные шансы.

Стимулированные сети
Токены распространяются среди членов, чтобы стимулировать участие, направление и удержание, стимулируя сетевые эффекты для выгоды общин.

Доверие и прозрачность
Blockchain приводит к документированным и непреложным транзакциям, предотвращая несанкционированное вмешательство и улучшая аудиторию.
Продажа Skrilla токенов
Токен стандарта ERC20, Skrilla (SKR), построен на блокчейн Ethereum.
Основная функция Skrilla (SKR) - это токен утилиты на платформе Skrilla, чтобы вводить конкурсы, делать ставки и получать выигрыши.
Символ: SKR

Цена SKR в ETH:
 Мы принимаем только ETH в обмен на SKR.

Presale 2500SKR: 1ETH
Раунд 1 (День 1) 2400SKR: 1ETH
Раунд 2 (Дни 2-7) 2200SKR: 1ETH
Раунд 3 (Дни 8-14) 2000SKR: 1ETH
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКА
Максимальное количество SKR составляет 1,000,000,000
Общее предложение токенов при завершении продажи будет зависеть от количества проданных токенов, проданных в дополнение к токенам роста и выделенным токенам.

Распределение токенов
60% токенов SKR (600 000 000) будут доступны для покупки во время продажи.
Средства будут использованы для развития, деловых операций, маркетинга, юридических и непредвиденных обстоятельств в течение следующих четырех лет для выполнения основных этапов дорожной карты. Unsold Tokens из этого бюджета не будет создан.

30% токенов SKR (300 000 000)
Эти токены будут выделены для обеспечения доступности ликвидности и стимулов для распределения членам и филиалам для увеличения сети после продажи.

10% токенов SKR (100 000 000) будут выделены команде Skrilla (советники и основная команда) и будут направлены на то, чтобы привести команду в соответствие с проектом.

Детали продажи токенов
Предпродажа
9 вечера 6 октября 2017 года, UTC
Раунд 1
9 вечера 9 октября 2017 года, UTC
Раунд 2
9 вечера 10 октября 2017 года, UTC
Раунд 3
9 вечера 16 октября 2017 года, UTC
Завершение
9 вечера 23 октября 2017 года, UTC

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