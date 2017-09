onliner-76 Топ Мастер

MatrixTrader LTD - matrixtrader.biz



Я не админ и не владелец проекта.



Дата открытия 24.09.2017



Описание(онлайн-перевод):

Цитата: Наша миссия - дать каждому возможность получить максимальную прибыль для инвестиций с минимальным риском.

Наша команда финансовых экспертов, работающих полный рабочий день для MatrixTrader, обеспечивает эффективный и быстрый анализ текущей финансовой ситуации.

Целью нашего инвестиционного фонда является обеспечение регулярного дохода для инвесторов с разумным уровнем риска реинвестирования средств, собранных в различных видах товаров.

Фонд в основном занимается торговлей криптовалютными рынками Forex.



Некоторые из этих заявок, в соответствии с инвестиционной политикой, реинвестируются в ценные бумаги и другие инструменты стабильных компаний, программы управления ценными бумагами и товарные биржи, тогда как другая часть вложенных денег направляет капитализации лица гарантийного фонда нашим инвесторам для снижения инвестиционного риска до минимума. Инвест-планы:

Цитата: 18% Daily for 24 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $469.00 5.80

Plan 2 $470.00 - $969.00 6.30

Plan 3 $970.00 - $3969.00 7.50

Plan 4 $3970.00 - $15969.00 9.50

Plan 5 $15970.00 and more 18.00



170% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $469.00 112.00

Plan 2 $470.00 - $969.00 120.00

Plan 3 $970.00 - $3969.00 140.00

Plan 4 $3970.00 - $15969.00 160.00

Plan 5 $15970.00 and more 170.00



240% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $469.00 122.00

Plan 2 $470.00 - $969.00 127.00

Plan 3 $970.00 - $3969.00 169.00

Plan 4 $3970.00 - $15969.00 195.00

Plan 5 $15970.00 and more 240.00



450% After 7 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $469.00 135.00

Plan 2 $470.00 - $969.00 158.00

Plan 3 $970.00 - $3969.00 220.00

Plan 4 $3970.00 - $15969.00 328.00

Plan 5 $15970.00 and more 450.00



700% After 16 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $469.00 230.00

Plan 2 $470.00 - $969.00 245.00

Plan 3 $970.00 - $3969.00 360.00

Plan 4 $3970.00 - $15969.00 570.00

Plan 5 $15970.00 and more 700.00



1200% After 30 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $469.00 430.00

Plan 2 $470.00 - $969.00 620.00

Plan 3 $970.00 - $3969.00 780.00

Plan 4 $3970.00 - $15969.00 960.00

Plan 5 $15970.00 and more 1200.00



2500% Matrix -VIP 1- After 22 Days Plan Compounding

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $200.00 and more 2500.00



2500% Matrix -VIP 2- After 35 Days Plan Compounding

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $150.00 and more 3200.00

> Мгновенные выплаты

> Реферальная комиссия 5%

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> SSL шифрование Comodo

> DDOS защита Ddos Guard



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



