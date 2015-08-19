50 банков для России вполне достаточно - так утверждают некоторые финансовые эксперты

ЦБ РФ продолжает вести зачистку банковского сектора и в качестве недавних примеров можно привести банк "ФК Открытие" или Бинбанк - ведь только на спасение от банкротства того же Открытия будет потрачено 1 трлн рублей и эти деньги ЦБ РФ, вероятней всего, скоро "подаст на новую печать" на московской фабрике Гознака.
Между тем, эту непростую ситуацию в российском банковском секторе продолжают обсуждать авторитетные эксперты на этом рынке и ниже будет озвучено два из наиболее актуальных высказываний от них.
Например, во вторник, в Москве состоялась конференция ведущего американского рейтингового агентства Fitch и на ней выступил старший директор этой корпорации г-н Данилов. Во время своего выступления он как раз и обратил внимание присутствующих, что сейчас ЦБ РФ продолжает заниматься чисткой банков и по его оценкам, из уже приблизительно 570 оставшихся на текущий момент на рынке банков, "выживут" около 300. Но по его мнению и 300 банков в России это слишком много - для нас достаточно и 50. То есть для российской экономики это будет в самый раз.
Далее, тоже во вторник, такой популярный онлайн-ресурс как банки.ру, попросил Михаила Делягина, который является руководителем московского Института проблем глобализации, а также макроэкономистом, прокомментировать происходящее в банковской сфере России.
На что Делягин прямо и честно ответил, что он думает, что наша банковская система идёт к своему коллапсу, а вернее ведёт её туда ЦБ РФ и всё в итоге будет у нас поставлено под государственный контроль. Как он выразился: "У нас маячит ситуация когда весь банковский сектор станет государственным, как при Союзе, ну может быть будут какие-то иностранные банки, но мало".
По его мнению ФК Открытие и Бинбанк "погорели" потому что много и часто верили в официальную государственную статистику и при этом ещё и соглашались брать на санацию другие проблемные банки. Во многом именно из-за этого у них и возникли такие огромные дыры в капитале. Поэтому он просто настоятельно советует ЦБ и кабмину РФ прекратить говорить официальную неправду, а иначе проблем в банковском секторе будет ещё больше.
Специально для mmgp.ru
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