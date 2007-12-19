[pre-ICO] Bitproperty - платформа для токенизации недвижимости 15.10-15.11.2017

Bitproperty - платформа для токенизации недвижимости на блокчейн Ethereum.
С Bitproperty каждый может создавать, покупать или продавать права доходы от недвижимости с новым видом класса активов. Через Bitproperty инвесторы получают преимущества структур с высокой ликвидностью REIT без недостатков REIT и прямого долевого участия.
Bitproperty имеет два типа токенов: токен платформы BTP и токен активов.
Знаки BTP представляют собой неотъемлемую ценность платформы и предоставляют держателям доход от транзакционных сборов в рамках платформы пропорционально количеству, которое они имеют. Токенами BTP также платят доход от продажи энергии солнечной фермы Bitproperty.
Для каждого имущества, указанного на платформе, будут выдаваться токены активов. Количество токенов, выданных против определенного свойства, представляет ценность этого имущества. Держатели токенов получают прибыль в зависимости от эффективности актива и доли, которую они держат. Для получения дополнительной информации прочитайте технический документ Bitproperty.
Миссия
Предоставлять людям преимущества прогресса, достигнутого в результате социальных изменений
Наш бизнес руководствуется нашей миссией по предоставлению людям преимуществ прогресса, достигнутого в результате социальных изменений.
Социальные изменения, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся
Сейчас мы переживаем переход от централизованного общества к децентрализованному обществу.
В настоящее время мы работаем над выполнением нашей миссии по предоставлению людям преимуществ прогресса, достигнутого в результате этих изменений в обществе.
Видение
Быть среди первых, кто внес вклад в реализацию децентрализованного общества, максимально используя потенциал отдельных лиц и организаций.
Что такое децентрализованное общество?
Мы надеемся устранить неравенство возможностей, которое возникает в нашем централизованном обществе, используя блокировки и умные контракты для создания децентрализованного общества, в котором отдельные лица и организации могут использовать свою собственную силу воли и возможности использовать все возможности - это то общество, которое мы желающий установить.
Распределение токенов
Есть всего 2,9 миллиарда токенов BTP, без дальнейшего создания токенов или инфляции.
35% токенов BTP доступны для покупки в продаже токенов. 35% BTP уже было выпущено в ходе предпродажной подготовки, и эти токены уже получают доход с платформы БТП с апреля 2016 года.
1 ETH для 10000 BTP
После открытия продажи токенов сбор средств будет работать в течение 30 дней или когда максимальный размер 100 000 Ethereum достигнут.
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