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Депутатский обед стоимостью в 13 млн рублей

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Старый Сегодня, 20:14
#1
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Депутатский обед стоимостью в 13 млн рублей


Совсем бедными стали депутаты из российской глубинки. Именно таким предложением можно охарактеризовать новость, которая поступила из Республики Саха, Россия. Как оказалось, депутат местного республиканского собрания, Виктор Федоров решил пообедать в якутской кофейне Traveler’s coffee. Где ему и выставили счёт, стоимостью в 13 млн рублей.

Первым информацию о скандальном происшествии в информационное пространство выдал непосредственно сам депутат. Он написал на своей странице в Facebook о том, что ему не хватило денежных средств на банковской карте, чтобы оплатить свой обед в кафе. Как оказалось, заведение выставило ему счёт стоимостью в 13 млн рублей, с которым Виктор Федоров не согласен. По его мнению - это слишком дорого.

Комментаторы в социальной сети сделали шуточное предположение, что хозяин кафе Traveler’s coffee просто решил тайком продать свой бизнес депутату республиканского собрания. А тот, в итоге, не поняв намёка, раздул из ничего не стоящей истории самую настоящую информационную бомбу. Другие комментаторы так же в шутку предположили, что сотрудники заведения решили использовать в своей работе, так называемый индивидуальный подход к каждому клиенту. Если депутат считается миллионером, то почему он не может оплатить обед, стоимость в 13 млн рублей?

Через некоторое время, депутат инициировал проверку заведения, сообщив, что руководство кафе, узнав об этом, поспешило к нему с извинениями, пообещав разобраться в ситуации, и наказать нерадивый и невнимательный персонал. Как оказалось, сотрудники кафе, выбивая стоимость чека в кассовом аппарате, ошиблись с набором итоговой стоимости обеда. В итоге депутат милостиво сообщил журналистам о том, что не стоит сильно придираться к работникам заведения. Ведь по его словам, такое часто бывает со многими. Кто не работает, тот не ошибается.

Особенно занимательно эти новости выглядят на фоне другой новости. Как оказалось, Следственный Комитет России инициировал проверку Виктора Федорова по факту слишком высоких доходов. В 2016 году депутат имел годовой доход, который превысил совместный доход всего депутатского корпуса республиканского собрания. Сам депутат призвал работников Следственного Комитета проверять не тех, кто указал слишком большие доходы, а тех, кто указал слишком маленькие.

специально для mmgp.ru
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