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Почему выгодно быть сотрудником криптовалютной компании?

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 19:44
#1
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Аватар Александра 81
 
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Почему выгодно быть сотрудником криптовалютной компании?
Лишь бы был спрос,
а предложение всегда отыщется.



Внимательно отслеживая новые тенденции, можно заметить процветание и ошеломительный успех новой финансовой сферы. Рынок криптовалюты для новичков стал настоящим кладезем неисчерпаемых преимуществ:

• Инвестирование в продукцию цифрового рынка;
• Спекуляции на площадках криптовалютных бирж;
• Создание майнинг-ферм и облачных ПУЛов;
• Разработка персональной монеты;
• Инвестиционное консультирование;
• Открытие своего стартапа на базе блокчейн;
• Участие в ICO.


Но на этом обширный перечень не заканчивается. Свежие новости на рынке криптовалют информируют пользователей не только о текущем положении дел на цифровых просторах. Часто стали в них попадаться заметки о том, что та или иная криптовалютная компания набирает, обновляет или расширяет свой штат сотрудников. А выгодно ли работать в таких организациях? Какие перспективы открываются перед человеком?

Тяга к обучению


Просторы блокчейна сравнительно недавно в полном масштабе открылись перед нами. Понятное дело, что свободных профессионалов этой сферы днём с факелами не отыщешь. Зато владельцам криптовалютных фирм прекрасно известно, что им под силу самостоятельно «вырастить» личного талантливого специалиста. Для этого достаточно, чтобы у человека была тяга к обучению. Так что диплом со специальным образованием никто при собеседовании просить не будет.

Гибкий график, дистанционная деятельность


Криптовалютные компании достаточно редко в оффлайне открывают офис для своего штата. Чаще всего дирекцию устраивает дистанционная деятельность с гибким графиком. Главное, чтобы в оговоренное время коллектив выходил на связь в чате, и каждый своевременно выполнял свой объём деятельности. Так что работу в таких организациях можно спокойно даже со стационарным обучением в ВУЗе совмещать.

Оклад в криптовалютах


Дирекция организаций, связанных с цифровыми монетами, чаще всего, расплачивается криптовалютой. Это может быть персональная монета компании, биткоин или какой-нибудь лидирующий альткоин. Реже – оклад начисляется в долларах.

С одной стороны сотрудникам будет, мягко говоря, неприятно, когда курс родной монеты фирмы соскользнет вниз, и на руки они получат копейки. В то же время, если стоимость вырастит в несколько сотен процентов, то они получат больше, нежели прописано в трудовом договоре.

Хотя и здесь всяких нюансов хватает. Хорошо, если администрация предложит фиксированную сумму монет в качестве оплаты + бонусы для покрытия инфляции в момент снижения курса. Также будет приятно, если оклад будет исчисляться в долларах без привязки к какому-нибудь виду цифровых монет.

Почему выгодно быть сотрудником криптовалютной компании и получать заработную плату в виртуальных монетах? Потому что все суммы окладов переводятся на счета цифровых кошельков. Если с умом подойти к вопросу обналичивания, то можно будет таким образом вывести заработок из сети, что не придётся отчитываться перед налоговой инспекцией.

Отсутствие официального трудоустройства


Фирмы, организованные на просторах блокчейна, могут себе позволить нанять целый штат сотрудников без официального трудоустройства. В наши дни это не должно стать камнем преткновения. Так как при грамотном подходе можно самостоятельно себе на пенсию заработать, а не надеяться на государственные подачки. Тем более, что сейчас так ту пенсию насчитывают, что практически одинаково получают трудоголики и тунеядцы.

Полноценные курсы повышения квалификации


Как правило, в оффлайне на курсах повышения квалификации около 60% полученной информации реально способствует улучшению имеющихся навыков. Чаще всего обучающие мероприятия организовывают исключительно для галочки. Совершенно по-другому проводятся курсы повышения квалификации для сотрудников криптовалютных компаний. Мало того, что они сами обучение проводят. Так ещё, таким образом, подбирают материал, чтобы 100% пригодился коллективу. Ведь они же заинтересованы в квалифицированных, выращенных собственными руками, специалистах.

В завершение


Можно сказать, что для фрилансеров появилась ещё одна рабочая ниша. Испытать свою удачу могут все. Ограничений, как сами видите, здесь практически не существует. Вы бы хотели поработать в криптовалютной компании?
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