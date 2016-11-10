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[ICO] Erachain 1.11.17 - 1.12.17

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Инвестирую в: Свой бизнес
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[ICO] Erachain 1.11.17 - 1.12.17


Erachain - первый дешифрованный и децентрализованный блокчейн ресурс для деловых операций и запуска пользовательских ICO

Начало 01 ноября 2017 г.
Конец 01 декабря 2017 г.

Что такое Erachain?

Экосистема Erachain построена так, что бы отвечать всем современным требованиям. Платформа основана на проверке пользователей и инвестиционных компаний для запуска или участия в ICO. Люди могут выпускать и подписывать юридически обязательные контракты, создавать опросы и исследования, где все это будет храниться в сети Blockchain.

Максимальная цель продажи 10 000 000 токенов ЭРА

Краудсейл начинает с продажи 5 000 000 ERA (50% ERA)

Возможности Erachain

Краудфандинг - Финансируйте свою компанию и создавайте ICO на платформе Erachain всего за 3 клика
Обмен ERA - Вы можете покупать и продавать материальные предметы, активы и обменные монеты
Юридически обязательные договоры - Отправлять и получать контракты от ваших деловых партнеров, в проверенной системе с зашифрованными и / или дешифрованными функциями
Экономить деньги - Благодаря поддержке двух разных монет на платформе Erachain и нашей кодировке снижается стоимость транзакций


http://erachain.org/
https://www.facebook.com/EraChain.org/
Учетная запись в твиттер заблокирована https://twitter.com/erachain
https://www.youtube.com/channel/UC2E...rFwtpg3VWyUFIg

Уникальность: 100.00%
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