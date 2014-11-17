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Марио Драги: Европейский центральный банк не имеет власти регулировать биткоин

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Марио Драги: Европейский центральный банк не имеет власти регулировать биткоин

Марио Драги, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), указал на то, что его учреждение не обладает возможностями по регулированию криптовалют.

Выступая с заявлениями в Комитете Еврокомиссии по экономическим и валютным вопросам, Драги сказал, что "на самом деле не в наших полномочиях запрещать и регулировать биткоин и другие цифровые валюты".

Данный комментарий стал ответом на вопрос комитета о том, намерен ли ЕЦБ выработать нормативную базу или полностью запретить криптовалюты и подумал ли Драги, что для защиты банковского сектора необходимы более высокие требования к капиталу для финтех-отрасли.

Драги сказал, что ЕЦБ еще не обсудил потенциальное влияние криптовалют. Вероятные области анализа включают риск, создаваемый криптовалютами из-за роста их использования и экономического воздействия.

«Мы должны узнать, какие последствия будет иметь воздействие криптовалюты на экономику, - заявил Драги, добавив, что они все еще слишком неразвиты, чтобы считаться жизнеспособным методом оплаты.

По его словам, главная забота ЕЦБ насчет криптовалют, а также цифровых инноваций - это кибербезопасность, подчеркнув, что защита от киберрисков играет центральную роль в повестке дня ЕЦБ.

Ранее в этом месяце Драги также подверг критике предлагаемую инициативу эстонского проекта по созданию национальной криптовалюты под названием estcoin, сказав: "Я прокомментирую решение Эстонии: валюта Еврозоны - это евро".

Драги является не единственным высокопоставленным должностным лицом ЕЦБ, который дал комментарии насчет криптовалют.

На прошлой неделе вице-президент центрального банка Витор Констанцио заявил, что криптовалюты являются чисто спекулятивным активом и сравнил их с «тюльпановой горячкой» - торговым пузырем 17-го века, имевшим место в Нидерландах. Констанцио заявил, что ЕЦБ не видит эту технологию как «угрозу политике центрального банка».

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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