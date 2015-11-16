OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,067 Благодарностей: 1,493 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

После запрета криптовалют в Китае,Макао всё равно проведет продажу токенов на $500млн





Компания из Макао "Dragon Corp.", которая строит свой бизнес на азартных играх, в ближайшее время намерена привлечь 500 млн долл. США за счет проведения ICO, желая интегрировать технологию блокчейн в крупнейший в мире рынок азартных игр.



Токены, выпущенные для ICO, будут использоваться теми же VIP-операторами увеселительных заведений, выступающими в качестве посредников для казино с многомиллиардным оборотом для того, чтобы в будущем предлагать кредит клиентам подобных игровых заведений от имени операторов казино Макао.



И вот как заявил г-н Чакрит Ахмад (Chakrit Ahmad), генеральный директор тайской блокчейн-компании Wi Holding: "В истории такое происходит в первый раз, чтобы кто-либо разрешил бы простому населению делать инвестиции в публичные увеселительные заведения или становиться акционером казино. По сути вы превращаетесь в акционера казино, используя технологию блокчейн, в дальнейшем получая доходы от того, что ранее приобрели токены".



Также г-н Ахмад заметил, что средства полученные от продажи цифровых токенов будут частично пока отложены для того, что в дальнейшем профинансировать строительство так называемого отеля-казино "Dragon Pearl Casino Hotel", такого искусственного плавающего острова, амбициозное строительство которого сейчас ведётся в Норвегии и планируется, что он будет доставлен к берегам Макао к 2019 году.



Кроме того, группа компаний Dragon Corp. планирует в дальнейшем выпустить и свою дебетовую карту или так называемый "социальный кошелёк", на котором будет храниться цифровая валюта и именно с него игроки смогут снимать фиатную валюту через банкоматы, - добавил г-н Ахмад.



"По существу здесь мы обеспечим ликвидность посредством нашей собственной криптобиржи, а также через ведущие мировые биржи по обмену цифровых валют, так что наш токен будет присутствовать сразу на нескольких биржах", - добавил он. "У вас будет возможность произвести обмен цифровых валют в Гонконге или Таиланде или в другом месте мира и вы также сможете обналичить свои денежные средства".



На текущий момент времени выпуск цифровых токенов приостановлен до 27 октября с.г., поскольку по словам г-на Ахмада его группа компаний уже привлекла на своё развитие 265 млн долл. США.



Использование криптовалют в игровой индустрии, до сих в основном ограничивалось азартными играми в онлайн-режиме. А такие компании как Dragon Corp. и Wi Holding сейчас хотят принести новую технологию в сами игорные залы казино, ведь их увеселительные заведения приносят более половины доходов казино в Макао.



Таким образом, ICO стали основным средством привлечения средств для проектов, основанных на блокчейне, однако в последнее время они столкнулись с усилением контроля со стороны финансовых регуляторов на фоне проблем связанных с мошенническим фандрайзингом и спекулятивными инвестициями.



Цифровые токены, выпущенные для проведения ICO, в значительной степени характеризуются как "виртуальный товар" и согласно правилам Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам они не подлежат регулированию. Однако токены, предлагающие покупателям какие-то доли в капитале уже считаются "акциями" и подпадают под свод правил о ценных бумагах.



«ICO должны четко раскрывать перед покупателями информацию, что они не представляют никаких инвестиций в акционерный капитал самих компаний", - заявил г-н Генри Юй (Henry Yu), партнер юридического бюро L & Y, который ранее работал с властями от имени биткойн-сообщества.



«Я думаю, что это такой вид определенной ясности, которую требует для себя сообщество Гонконга необходим, особенно если иметь в виду крипто-сообщество или блокчейн сообщество".



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59ca2d085c481 Компания из Макао "Dragon Corp.", которая строит свой бизнес на азартных играх, в ближайшее время намерена привлечь 500 млн долл. США за счет проведения ICO, желая интегрировать технологию блокчейн в крупнейший в мире рынок азартных игр.Токены, выпущенные для ICO, будут использоваться теми же VIP-операторами увеселительных заведений, выступающими в качестве посредников для казино с многомиллиардным оборотом для того, чтобы в будущем предлагать кредит клиентам подобных игровых заведений от имени операторов казино Макао.И вот как заявил г-н Чакрит Ахмад (Chakrit Ahmad), генеральный директор тайской блокчейн-компании Wi Holding: "В истории такое происходит в первый раз, чтобы кто-либо разрешил бы простому населению делать инвестиции в публичные увеселительные заведения или становиться акционером казино. По сути вы превращаетесь в акционера казино, используя технологию блокчейн, в дальнейшем получая доходы от того, что ранее приобрели токены".Также г-н Ахмад заметил, что средства полученные от продажи цифровых токенов будут частично пока отложены для того, что в дальнейшем профинансировать строительство так называемого отеля-казино "Dragon Pearl Casino Hotel", такого искусственного плавающего острова, амбициозное строительство которого сейчас ведётся в Норвегии и планируется, что он будет доставлен к берегам Макао к 2019 году.Кроме того, группа компаний Dragon Corp. планирует в дальнейшем выпустить и свою дебетовую карту или так называемый "социальный кошелёк", на котором будет храниться цифровая валюта и именно с него игроки смогут снимать фиатную валюту через банкоматы, - добавил г-н Ахмад."По существу здесь мы обеспечим ликвидность посредством нашей собственной криптобиржи, а также через ведущие мировые биржи по обмену цифровых валют, так что наш токен будет присутствовать сразу на нескольких биржах", - добавил он. "У вас будет возможность произвести обмен цифровых валют в Гонконге или Таиланде или в другом месте мира и вы также сможете обналичить свои денежные средства".На текущий момент времени выпуск цифровых токенов приостановлен до 27 октября с.г., поскольку по словам г-на Ахмада его группа компаний уже привлекла на своё развитие 265 млн долл. США.Использование криптовалют в игровой индустрии, до сих в основном ограничивалось азартными играми в онлайн-режиме. А такие компании как Dragon Corp. и Wi Holding сейчас хотят принести новую технологию в сами игорные залы казино, ведь их увеселительные заведения приносят более половины доходов казино в Макао.Таким образом, ICO стали основным средством привлечения средств для проектов, основанных на блокчейне, однако в последнее время они столкнулись с усилением контроля со стороны финансовых регуляторов на фоне проблем связанных с мошенническим фандрайзингом и спекулятивными инвестициями.Цифровые токены, выпущенные для проведения ICO, в значительной степени характеризуются как "виртуальный товар" и согласно правилам Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам они не подлежат регулированию. Однако токены, предлагающие покупателям какие-то доли в капитале уже считаются "акциями" и подпадают под свод правил о ценных бумагах.«ICO должны четко раскрывать перед покупателями информацию, что они не представляют никаких инвестиций в акционерный капитал самих компаний", - заявил г-н Генри Юй (Henry Yu), партнер юридического бюро L & Y, который ранее работал с властями от имени биткойн-сообщества.«Я думаю, что это такой вид определенной ясности, которую требует для себя сообщество Гонконга необходим, особенно если иметь в виду крипто-сообщество или блокчейн сообщество".Перевод специально для mmgp.ru источник

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________