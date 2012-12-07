Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,903 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO][BOUNTY] - Rhea 2.10.17-30.10.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:21
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,225
Благодарностей: 3,196
УГ: 59
КП: 0.516
подарки
[ICO][BOUNTY] - Rhea 2.10.17-30.10.17


Rhea - маркетплейс платформа трейдинга криптовалютами


Старт ICO 2.10.17
Завершение ICO 30.10.17

Благодаря Rhea Crypto20 - индексу взвешенности с капитализацией, платформа будет использовать несколько способов хеджирования, спекуляции и инвестирования на криптовалютный рынок без какой-либо отдельной валюты.
Используйте маркер Rhea для покупки и продажи опционов на платформе или обеспечения ликвидности рынка для дополнительной прибыли.
Токен предоставит ежеквартальные дивиденды всем держателям токенов и участникам рынка.


Индекс Rhea Crypto20 является лучшим представлением производительности криптографического мира. Благодаря маркеру удается задать меньшую волатильность криптовалютной пары. Меньшая волатильность означает больше безопасности, а следовательно и большую прибыль!

Криптовалюты, такие как BTC и ETH, имеют огромный потенциал для роста, но полностью подвержены резкому снижению цен. Инвестирование через Crypto20 предлагает более стабильную альтернативу. Варианты платформы дают возможность получать прибыль от резких рыночных корректировок.
Используя торговые возможности на Crypto20, вы можете спекулировать или хеджировать на криптовом рынке.

ICO Rhea делится на 5 этапов с различным коэффициентом дисконтирования. Максимально доступный объем выпущенных токенов составит 50 миллионов токенов, 85% из которых будут предложены инвесторам. Остальные 15% будут использованы для обеспечения ликвидности и долгосрочного резерва. Мы твердо верим в честное дело, поэтому мы не будем оставлять никаких токенов для учредительной команды.
ICO будет считаться успешным, если 5,5 миллиона RHT (12,5% от максимального предложения) будут проданы инвесторам. Мы считаем это минимальным порогом ликвидности для эффективной работы торговой платформы.

КВАРТАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Запуск платформы запланирован на 15.03.2018. После запуска Rhea выплатит ежеквартальные дивиденды всем держателям токенов. Они будут основываться на доходах от транзакционных издержек ы опционной торговли до расходов, таких как эксплуатационные и эксплуатационные расходы. Наша базовая транзакционная комиссия составляет 0,95% с несколькими формами скидок, связанных с высокой активностью и обеспечением ликвидности. Коэффициент выплаты дивидендов будет варьироваться от 20% до 40%, в зависимости от успеха ICO.

Адрес покупки токенов - сообщается при старте ICO

Минимальный взнос - 0,1 ETH

Период покупки - 2 октября 2017 года по 30 октября 2017 года

Выпущено токенов - 50 000 000 фиксированных токенов

Оплата MyEtherWallet или Metamask



Цена за токен
- 2 октября - 4 октября 0.0008145063 ETH
- 5 октября - 8 октября 0,0008573750 ETH
- 9 октября - 15 октября 0,0009025000 ETH
- 16 октября - 22 октября 0,0009500000 ETH
- 23 октября - 30 октября 0,0010000000 ETH


http://www.rheatoken.io/
https://www.facebook.com/rheatoken
https://www.linkedin.com/company/rheatoken
http://www.rheatoken.io/documentation/WhitePaper.pdf
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[ICO] [BOUNTY] REX 31.07.2017 Jeff Jeff Завершенные и отмененные ICO 1 22.09.2017 02:04
[Pre-ICO][BOUNTY]Last Will 03.08 – 17.08.2017 kislov ICO 1 05.08.2017 23:45
Заработок на Bounty erema72 Заработок Криптовалют 0 19.04.2017 20:21
bounty-invest - bounty-invest.com tigr Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 47 07.12.2012 14:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VeliD
No-minimum-ptc.com - новый платящий букс! Моментальные выплаты!
От VeliD в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Liberty Exchange
Претензия к IceBerg, icq 452689574, skype: iceberger6
От Liberty Exchange в разделе «Черный список обменников»
Аватар vvvv
eveles.cc - Eveles
От vvvv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Poseidon- poseidon.guru
От khmarich в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Оценка спроса – вытаскивание зависших денег из заблокированного счета в банке
От схемотехник в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
Push2Check.com - новый бесплатный сервис по проверке сайтов.
От hrd в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
423,903
Тем
490,583
Сообщений
12,228,546

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram