[ICO][BOUNTY] - Rhea 2.10.17-30.10.17

Rhea - маркетплейс платформа трейдинга криптовалютами
Старт ICO 2.10.17
Завершение ICO 30.10.17
Благодаря Rhea Crypto20 - индексу взвешенности с капитализацией, платформа будет использовать несколько способов хеджирования, спекуляции и инвестирования на криптовалютный рынок без какой-либо отдельной валюты.
Используйте маркер Rhea для покупки и продажи опционов на платформе или обеспечения ликвидности рынка для дополнительной прибыли.
Токен предоставит ежеквартальные дивиденды всем держателям токенов и участникам рынка.
Индекс Rhea Crypto20 является лучшим представлением производительности криптографического мира. Благодаря маркеру удается задать меньшую волатильность криптовалютной пары. Меньшая волатильность означает больше безопасности, а следовательно и большую прибыль!
Криптовалюты, такие как BTC и ETH, имеют огромный потенциал для роста, но полностью подвержены резкому снижению цен. Инвестирование через Crypto20 предлагает более стабильную альтернативу. Варианты платформы дают возможность получать прибыль от резких рыночных корректировок.
Используя торговые возможности на Crypto20, вы можете спекулировать или хеджировать на криптовом рынке.
ICO Rhea делится на 5 этапов с различным коэффициентом дисконтирования. Максимально доступный объем выпущенных токенов составит 50 миллионов токенов, 85% из которых будут предложены инвесторам. Остальные 15% будут использованы для обеспечения ликвидности и долгосрочного резерва. Мы твердо верим в честное дело, поэтому мы не будем оставлять никаких токенов для учредительной команды.
ICO будет считаться успешным, если 5,5 миллиона RHT (12,5% от максимального предложения) будут проданы инвесторам. Мы считаем это минимальным порогом ликвидности для эффективной работы торговой платформы.
КВАРТАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ
Запуск платформы запланирован на 15.03.2018. После запуска Rhea выплатит ежеквартальные дивиденды всем держателям токенов. Они будут основываться на доходах от транзакционных издержек ы опционной торговли до расходов, таких как эксплуатационные и эксплуатационные расходы. Наша базовая транзакционная комиссия составляет 0,95% с несколькими формами скидок, связанных с высокой активностью и обеспечением ликвидности. Коэффициент выплаты дивидендов будет варьироваться от 20% до 40%, в зависимости от успеха ICO.
Адрес покупки токенов - сообщается при старте ICO
Минимальный взнос - 0,1 ETH
Период покупки - 2 октября 2017 года по 30 октября 2017 года
Выпущено токенов - 50 000 000 фиксированных токенов
Оплата MyEtherWallet или Metamask
Цена за токен
- 2 октября - 4 октября 0.0008145063 ETH
- 5 октября - 8 октября 0,0008573750 ETH
- 9 октября - 15 октября 0,0009025000 ETH
- 16 октября - 22 октября 0,0009500000 ETH
- 23 октября - 30 октября 0,0010000000 ETH
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http://www.rheatoken.io/documentation/WhitePaper.pdf