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CrownVerse - crownverse.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Аватар Naale
 
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CrownVerse - crownverse.com
Я не админ !!!

Старт 25/09/2017

Новый проект:Crownverse LLC


Описание программы

Цитата:
О нас

Компания CARRIE E CROWN LIMITED официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании (номер 09863772) в ноябре 2015 года 11 Weymead Close, Chertsey, Surrey, England, KT16 8PG. Директором компании является Кэрри Корона. Первоначально компания была частью крупного холдинга, но в начале 2017 года разделилась и стала стесняться действовать независимо. В результате ребрендинга было дано коммерческое название Crownverse LLC, с которым компания работает сегодня.

Crownverse LLC - небольшая частная компания, в основном занимающаяся заключением договорных отношений в производстве и поставке компонентов для различных видов электронных и микроэлектронных устройств. Мы организуем взаимовыгодные сделки между крупными и малыми предприятиями. Анализируя рынки, мы находим предприятия с небольшим оборотом капитала, предлагаем готовые бизнес-планы и процессы в своей работе, меняем всю свою продукцию на рынок и свои каналы сбыта, тем самым увеличивая в десять раз капитализацию компаний, делая свои акции ликвидность для рынка. Развиваясь, нам приходилось постоянно адаптироваться к рыночным тенденциям и не пропустить хорошую возможность,
+ Планы:

Цитата:
1% ежедневно в течение 10 дней (10 $ -99 $); 1,3% в день в течение 20 дней (100 $ -999 $); 1,5% в день в течение 30 дней (1000 $ -4999 $); 2% в день в течение 30 дней (5000 $ -9999 $); 3% ежедневно в течение 20 дней (10000 $)
Особенности

Цитата:
Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 5% - 2% -1%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт H-Script

DDoS зашита от CloudFlare
+ Whois

Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-09-04
Expiration Date:
2018-09-04
Updated Date:
2017-09-19
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
anirban.ns.cloudflare.com
ingrid.ns.cloudflare.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189270221
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16701567 (Crownverse LLC)
Amount: 120.00 USD
Memo: Invoice 135, naale ref. # 135
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 11:02.
Naale на форуме  
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