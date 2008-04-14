CrownVerse - crownverse.com

Компания CARRIE E CROWN LIMITED официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании (номер 09863772) в ноябре 2015 года 11 Weymead Close, Chertsey, Surrey, England, KT16 8PG. Директором компании является Кэрри Корона. Первоначально компания была частью крупного холдинга, но в начале 2017 года разделилась и стала стесняться действовать независимо. В результате ребрендинга было дано коммерческое название Crownverse LLC, с которым компания работает сегодня.
Crownverse LLC - небольшая частная компания, в основном занимающаяся заключением договорных отношений в производстве и поставке компонентов для различных видов электронных и микроэлектронных устройств. Мы организуем взаимовыгодные сделки между крупными и малыми предприятиями. Анализируя рынки, мы находим предприятия с небольшим оборотом капитала, предлагаем готовые бизнес-планы и процессы в своей работе, меняем всю свою продукцию на рынок и свои каналы сбыта, тем самым увеличивая в десять раз капитализацию компаний, делая свои акции ликвидность для рынка. Развиваясь, нам приходилось постоянно адаптироваться к рыночным тенденциям и не пропустить хорошую возможность,
+ Планы:
Цитата:
1% ежедневно в течение 10 дней (10 $ -99 $); 1,3% в день в течение 20 дней (100 $ -999 $); 1,5% в день в течение 30 дней (1000 $ -4999 $); 2% в день в течение 30 дней (5000 $ -9999 $); 3% ежедневно в течение 20 дней (10000 $)
Особенности
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Минимальный вклад $10
Рефские до 3 уровня: 5% - 2% -1%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт H-Script
DDoS зашита от CloudFlare
+ Whois
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Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-09-04
Expiration Date:
2018-09-04
Updated Date:
2017-09-19
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
anirban.ns.cloudflare.com
ingrid.ns.cloudflare.com