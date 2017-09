Naale Премиум



CrownVerse - crownverse.com Я не админ !!!



Старт 25/09/2017



Новый проект: Crownverse LLC





Описание программы



Цитата: О нас



Компания CARRIE E CROWN LIMITED официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании (номер 09863772) в ноябре 2015 года 11 Weymead Close, Chertsey, Surrey, England, KT16 8PG. Директором компании является Кэрри Корона. Первоначально компания была частью крупного холдинга, но в начале 2017 года разделилась и стала стесняться действовать независимо. В результате ребрендинга было дано коммерческое название Crownverse LLC, с которым компания работает сегодня.



Crownverse LLC - небольшая частная компания, в основном занимающаяся заключением договорных отношений в производстве и поставке компонентов для различных видов электронных и микроэлектронных устройств. Мы организуем взаимовыгодные сделки между крупными и малыми предприятиями. Анализируя рынки, мы находим предприятия с небольшим оборотом капитала, предлагаем готовые бизнес-планы и процессы в своей работе, меняем всю свою продукцию на рынок и свои каналы сбыта, тем самым увеличивая в десять раз капитализацию компаний, делая свои акции ликвидность для рынка. Развиваясь, нам приходилось постоянно адаптироваться к рыночным тенденциям и не пропустить хорошую возможность, + Планы:



Цитата: 1% ежедневно в течение 10 дней (10 $ -99 $) ; 1,3% в день в течение 20 дней (100 $ -999 $) ; 1,5% в день в течение 30 дней (1000 $ -4999 $) ; 2% в день в течение 30 дней (5000 $ -9999 $) ; 3% ежедневно в течение 20 дней (10000 $) Особенности



Цитата: Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 5% - 2% -1%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт H-Script



DDoS зашита от CloudFlare + Whois



Цитата: Registrar:

NameCheap Inc.

Registration Date:

2017-09-04

Expiration Date:

2018-09-04

Updated Date:

2017-09-19

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

anirban.ns.cloudflare.com

ingrid.ns.cloudflare.com Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 189270221

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U16701567 (Crownverse LLC)

Amount: 120.00 USD

Memo: Invoice 135, naale ref. # 135 Мой вклад:

