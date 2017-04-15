30 дней после принятия SegWit в сети биткоина

SegWit-у в сети биткоина 30 дней. Первые итоги нового протокола
После 30 дней работы блокчейна биткоина на протоколе SegWit можно сделать первые выводы. Это событие было очень долгожданным и достаточно спорным. После хардфорка криптовалюта получила взлет курса.
С внедрением SegWit в блокчейн биткоина была отмечен спад транзакций которые не получили подтверждений. Так же последний месяц стал примечательным, что этот показатель остается на минимальных показателях которые можно наблюдать на графике выше.
Мемпул на данный момент составляет около 17 мб, тогда как месяц назад он превышал 80 мб. Количество транзакций без подтверждения составляет сейчас около 5 тысяч, а двумя месяцами ранее эта цифра превышала 100 000.
Удешевление комиссий положительно влияет на экосистему биткоина. Некоторые ресурсы предполагают, что сейчас комиссия за обработку 1 байта составляет 160 сатоши.
Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/mesyats-posle-ak...enie-komissij/