Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,872 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Объем торгов криптовалют «скоро» обойдет торги акциями Apple

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:02
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,665
Благодарностей: 2,432
УГ: 13
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Объем торгов криптовалют «скоро» обойдет торги акциями Apple

Общий объем капитализации всех цифровых валют составляет $121 млрд. Объем торгов цифровыми валютами ($3 млрд в день) постоянно растет и, согласно прогнозам, ежедневный объем торгов «вскоре» может обойти показатель по акциям компании Apple ($4 млрд в день).

Об этом сообщил экономист и специалист по стратегическому планированию, основатель и CEO Exante Data, Йенс Нордвиг.

Нордвиг отметил, что ежедневный объем торгов, при котором Bitcoin и Ethereum конвертируют в традиционную валюту, за последний год вырос в восемь раз.

Напомним, курс Bitcoin в текущем году вырос в пять раз, прежде чем упасть на фоне запрета ICO правительством Китая и критики со стороны генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона в этом месяце.

Многие энтузиасты в области цифровых валют отметили, что Bitcoin — это один из путей для новых инвесторов получить доступ к растущему числу других цифровых валют. На CoinMarketCap представлено более 350 криптовалют с рыночной стоимостью более $1 млн каждая.

По данным CoinMarketCap, общий объем капитализации всех цифровых валют составляет $121 млрд.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Hyip-Cruiser.com - лучшие рефбэки, автобонусы,страховки|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объем торгов Bitcoin Cash обогнал биткоин moskva Горячие новости 0 21.08.2017 17:29
Объем биткоин-торгов в России бьет новые рекорды Сергей Горин Новости криптовалют 2 06.12.2016 02:26
Объем биткоин-торгов в России вышел на рекордные 193,5 млн рублей clipman77 Новости криптовалют 1 03.08.2016 11:22
Торги акциями в Китае остановлены после обвала на бирже Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.01.2016 17:49
8 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $57,9 млн до $124,2 млн Wolf123 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.01.2015 22:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
Универсальная электронная карта
От tigr в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар xag197911
Тема xag197911 - Рефбек до 80 %
От xag197911 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bizneser
Смарт-будильник Bonjour запоминает привычки владельца
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар GOODPower
WMID 134121386003 - требуется 510$
От GOODPower в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар nlobp
ЗАО "Джи Ай Ди Инвест" - gidinvest.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Mega-Hyip
justmoney.pro - justmoney
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,872
Тем
490,533
Сообщений
12,226,946

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram